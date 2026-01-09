Virgin Radio România împlinește nouă ani! LA MULȚI ANI 9 ȘI VOUĂ! 

Virgin Radio, unul dintre cele mai ascultate posturi de radio din România, împlinește azi 9 ani! Postul, recunoscut pentru energia și tonul său fresh, a crescut constant în popularitate datorită combinației dintre cele mai noi hituri și producții radio inovatoare.



Echipa Virgin Radio și-a propus încă de la început să transmită o stare de spirit pozitivă și autentică, conectându-se la generația tânără prin muzică, divertisment și conținut contemporan. După aproape un deceniu de activitate, postul se menține ca un reper pentru ascultătorii care caută dinamism și noutate.



Sărbătoarea celor 9 ani a fost motiv de bucurie nu doar pentru echipa din spatele microfoanelor, ci și pentru publicul loial, care a fost alături de stație în toate etapele evoluției sale. Sub motto-ul „La mulți ani 9 și vouă!”, Virgin Radio își arată recunoștința față de ascultători, promițând că va continua să ofere energie, muzică bună și vibe-ul caracteristic brandului.



Și pentru că fiecare aniversare înseamnă un nou început, Virgin Radio România privește înainte cu aceeași curiozitate și entuziasm care i-au definit drumul. Următorii ani vor aduce proiecte fresh, voci noi și experiențe create special pentru o generație care nu se teme să fie ea însăși.

Cu un mix perfect între divertisment și autenticitate, Virgin Radio își propune să fie mai mult decât un post de radio — o comunitate care inspiră, conectează și aduce zâmbete în fiecare zi.

