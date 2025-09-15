  MENIU  
Home > Divertisment > De ce merită să vizitezi oricând orașul Poznań din Polonia. Capitala regiunii Wielkopolska e plină de surprize!

De ce merită să vizitezi oricând orașul Poznań din Polonia. Capitala regiunii Wielkopolska e plină de surprize!

De ce merită să vizitezi oricând orașul Poznań din Polonia. Capitala regiunii Wielkopolska e plină de surprize!
Unica.ro
.

Spectaculoasele sărbători de Sfântul Martin, care îmbină tradiția multiseculară cu plăcerea modernă, magicul Târg de Crăciun, sculpturile în gheață realizate de cei mai buni artiști din întreaga lume și expoziția unică a operelor lui Andy Warhol – acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care merită să vizitați Poznań în acest an! Capitala regiunii Wielkopolska vă rezervă multe surprize!

Orașul Poznań încântă în fiecare zi, chiar și toamna. Atmosfera unică este asigurată de manifestările ciclice datorită cărora capitala regiunii Wielkopolska este renumită. În plus,o adevărată încântare adresată iubitorilor de artă – va fi expoziția „Andy Warhol. A Kind of Retrospective”, care se va deschide pe 11 septembrie la Galeria Pop Culture din Stary Browar. Este o ocazie rară de a admira lucrările artistului din colecția Muzeului Andy Warhol din Pittsburgh. Expoziția va prezenta modul în care artistul și-a construit în mod conștient propria sa imagine și și-a transformat prezența în lumea artei și a culturii pop într-un proiect coerent. Tapetul „The Cow” și lucrările care îl înfățișează pe Mao, „The Souper Dress” – o rochie cu imprimeul unei conserve de supă Campbell ori imaginea lui Marilyn Monroe, sunt doar câteva dintre lucrările care vor fi expuse la Poznań. 

Pe lângă experiențele artistice de neuitat, orașul Poznań oferă și o bogată varietate culinară. Oferta sa gastronomică include nu mai puțin de 15 restaurante menționate în ghidul Michelin. Cea mai înaltă distincție rămâne steaua Michelin, pe care restaurantul Muga din Poznań a primit-o al treilea an consecutiv, ceea ce confirmă standardele culinare ridicate și reputația pe scena gastronomică poloneză.

Poznań – un oraș plin de magie și splendoare

La 11 noiembrie, cea mai importantă stradă a orașului, Święty Marcin, se va transforma într-un spațiu unic, unde legendele de odinioară se vor întâlni cu prezentul. Orașul îl va reaminti pe Sfântul Martin, legendarul membru ale legiunii romane care și-a împărtășit mantaua cu un om sărac întâlnit. Acest gest a devenit un simbol, iar orașul Poznań continuă să-și împărtășească bunătatea sa până în zilele noastre. Ziua de 11 noiembrie este o ocazie excelentă pentru a descoperi delicatesele regionale gustând cea mai faimoasă dintre ele – cornurile Sfântului Martin umplute cu semințe de mac alb, fructe uscate și nuci. Produsele locale și artizanatul domină tarabele amenajate în centrul orașului, iar strada răsună de concerte și spectacole ale artiștilor stradali.

Ce s-a aflat acum despre Catinca Roman și fiica ei, Calina. Au plecat din Asia Express cu mare scandal, aducând acuzații grave echipei de producție. Cum toată lumea știe, concurenții sunt plătiți pentru a participa în emisiune. Ce s-a întâmplat în cazul lor
Ce s-a aflat acum despre Catinca Roman și fiica ei, Calina. Au plecat din Asia Express cu mare scandal, aducând acuzații grave echipei de producție. Cum toată lumea știe, concurenții sunt plătiți pentru a participa în emisiune. Ce s-a întâmplat în cazul lor
Recomandarea zilei

Sfântul Martin este simbolul orașului nostru – împărțirea bunătății, respectarea tradiției și deschiderea către modernitate. Un oraș prietenos, în care toată lumea se poate simți ca acasă – subliniază Jacek Jaśkowiak, primarul orașului Poznań. Ne amintim acest lucru în special în luna noiembrie. Mii de vizitatori sărbătoresc alături de noi, vin să se bucure de atmosfera de sărbătoare și să guste din cele mai bune cornuri din lume. La 11 noiembrie merită să fii în Poznań – sunteți invitatul nostru! 

La câteva zile după acest eveniment, orașul Poznań va fi cuprins de magia Crăciunului – în centrul orașului și la Târgurile Internaționale din Poznań vor fi amenajate târguri de Crăciun. Vizitatorii se vor putea bucura de numeroase atracții: un patinoar care va oferi distracție pentru întreaga familie, concerte și carusele care vor amplifica atmosfera de sărbătoare. Zeci de expozanți din multe colțuri ale Europei și din diferite zone ale Poloniei vor fi prezenți în inima orașului Poznań – o ocazie excelentă de a gusta delicatese locale, preparate din întreaga lume și de a cumpăra cadouri originale de Crăciun. 

E superbă din cap până-n picioare, dar de data asta a exagerat! Margot Robbie a apărut aproape complet dezbrăcată pe covorul roșu! FOTO
E superbă din cap până-n picioare, dar de data asta a exagerat! Margot Robbie a apărut aproape complet dezbrăcată pe covorul roșu! FOTO
Recomandarea zilei

Tot în decembrie, oaspeții se pot bucura de unul dintre cele mai spectaculoase evenimente din oraș: „Poznań Ice Festival„ – un concurs internațional de sculptură în gheață. Artiști din întreaga lume creează figuri monumentale în doar câteva ore, transformând spațiul urban într-o galerie de artă în aer liber. Sculpturile din gheață, admirate de mii de spectatori, au devenit unul dintre simbolurile iernii de la Poznań.

Articol realizat în parteneriat cu Impact Bucharest.

Foto credit: City of Poznan

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 149.7 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Dieta prin care Cristina Cioran a reușit să slăbească 10 kilograme în 45 de zile: „Sper să mă mențin așa”
Dieta prin care Cristina Cioran a reușit să slăbească 10 kilograme în 45 de zile: „Sper să mă mențin așa”
Fanatik
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
GSP.ro
Aici stau Hagi, Figo şi Roberto Carlos la Lisabona: preţ uriaş pentru o noapte de cazare
Aici stau Hagi, Figo şi Roberto Carlos la Lisabona: preţ uriaş pentru o noapte de cazare
Click.ro
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele
TV Mania
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
Citește și...
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari
Cât câștigi dacă deschizi o cafenea Five to go. Care este profitul mediu lunar. Câți bani scoți dacă vinzi 300 de cafele pe zi. Calcul complet
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Bărbatul care a sfidat moartea. A supraviețuit plutonului de execuție
Poznań – un oraș favorabil investitorilor 
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Ningeee! Vortexul s-a rupt, meteorologii anunţă prima ninsoare adevărată în România

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
A murit Costică Marciuc de la TVR. Horia Brenciu, prezent la funeralii: „De la biserică la cimitir am mers la braț cu Lucia Hossu Longin”
A murit Costică Marciuc de la TVR. Horia Brenciu, prezent la funeralii: „De la biserică la cimitir am mers la braț cu Lucia Hossu Longin”
Câți bani au primit Catinca Roman și fiica sa la Asia Express. Calina a criticat dur producătorii emisiunii: „Este vorba despre sănătate aici”
Câți bani au primit Catinca Roman și fiica sa la Asia Express. Calina a criticat dur producătorii emisiunii: „Este vorba despre sănătate aici”
Proiecte speciale
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Imaginea cu Gina Pistol goală, pe plajă, a împărțit Internetul în două: "Rușine, ești mamă". Cum a pozat-o Smiley, fără nici o reținere. Gina a slăbit 8 kg și arată fabulos
Imaginea cu Gina Pistol goală, pe plajă, a împărțit Internetul în două: "Rușine, ești mamă". Cum a pozat-o Smiley, fără nici o reținere. Gina a slăbit 8 kg și arată fabulos
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Elle
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Jenna Ortega, cu sânii la vedere pe covorul roșu! Cum arată ținuta cu care actrița din serialul Wednesday a impresionat la Premiile EMMY. Foto
Jenna Ortega, cu sânii la vedere pe covorul roșu! Cum arată ținuta cu care actrița din serialul Wednesday a impresionat la Premiile EMMY. Foto
Premiile EMMY 2025 – Cele mai hot cupluri de vedete. Vezi galeria foto aici
Premiile EMMY 2025 – Cele mai hot cupluri de vedete. Vezi galeria foto aici
DailyBusiness.ro
Andra și Cătălin Măruță plătesc o avere pentru școala celor 2 copii. David și Eva învață la Cambridge School of Bucharest
Andra și Cătălin Măruță plătesc o avere pentru școala celor 2 copii. David și Eva învață la Cambridge School of Bucharest
Alertă alimentară în mai multe magazinele din România. Un condiment folosit în toate bucătăriile a fost retras de urgență
Alertă alimentară în mai multe magazinele din România. Un condiment folosit în toate bucătăriile a fost retras de urgență
A1.ro
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Andreea Raicu, mesaj tranșant pentru cei care o întreabă când face copii
Andreea Raicu, mesaj tranșant pentru cei care o întreabă când face copii
Cine este Toto Dumitrescu, tânărul căutat de poliție după ce ar fi provocat un accident grav în București. A avut probleme cu legea și în trecut
Cine este Toto Dumitrescu, tânărul căutat de poliție după ce ar fi provocat un accident grav în București. A avut probleme cu legea și în trecut
Mattia de la Insula Iubirii a confirmat relația cu ispita Cristina Scarlevschi. Cum s-au afișat cei doi 
Mattia de la Insula Iubirii a confirmat relația cu ispita Cristina Scarlevschi. Cum s-au afișat cei doi 
Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui pentru că nu a fost invitat la prima ei defilare de modă. Irinuca nu îi mai răspunde la telefon
Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui pentru că nu a fost invitat la prima ei defilare de modă. Irinuca nu îi mai răspunde la telefon
Observator News
Gigi Becali, obligat să demoleze una dintre bisericile sale. Pune în pericol 300 de specii
Gigi Becali, obligat să demoleze una dintre bisericile sale. Pune în pericol 300 de specii
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Elena Udrea, viață nouă după eliberare! Mamă full time, credincioasă și cu un talent descoperit în celulă! Cum arată o zi din viața ei, pas cu pas
Elena Udrea, viață nouă după eliberare! Mamă full time, credincioasă și cu un talent descoperit în celulă! Cum arată o zi din viața ei, pas cu pas
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
EXCLUSIV. Colonoscopia clasică vs virtuală. Care sunt diferenţele? Un medic demontează miturile legate de această procedură de diagnostic
EXCLUSIV. Colonoscopia clasică vs virtuală. Care sunt diferenţele? Un medic demontează miturile legate de această procedură de diagnostic
Ce se întâmplă cu tensiunea arterială atunci când consumi sare?
Ce se întâmplă cu tensiunea arterială atunci când consumi sare?
Aceste zodii vor avea noroc cu carul în luna octombrie 2025
Aceste zodii vor avea noroc cu carul în luna octombrie 2025
Accesul bolnavilor români la tratamente. Cât de sigure sunt medicamentele generice? 10 milioane de români vor fi afectaţi de noul sistem de compensare
Accesul bolnavilor români la tratamente. Cât de sigure sunt medicamentele generice? 10 milioane de români vor fi afectaţi de noul sistem de compensare
TV Mania
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
Aici era alături de Alexandru Papadopol, dar cum arată acum Corina Dănilă? Actrița din „Numai iubirea” a bifat o apariție spectaculoasă la 53 de ani!
Aici era alături de Alexandru Papadopol, dar cum arată acum Corina Dănilă? Actrița din „Numai iubirea” a bifat o apariție spectaculoasă la 53 de ani!
Catinca și Calina, primele declarații după eliminarea din Asia Express 2025: „Mama chiar a avut probleme”
Catinca și Calina, primele declarații după eliminarea din Asia Express 2025: „Mama chiar a avut probleme”
Lily Collins, transformare radicală. Actrița din „Emily in Paris” și-a îngrijorat fanii: „Nu este sănătos să arăți așa”
Lily Collins, transformare radicală. Actrița din „Emily in Paris” și-a îngrijorat fanii: „Nu este sănătos să arăți așa”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
Mâncarea preferată a lui Ion Țiriac! Își permite orice, dar preferă acest preparat românesc. Ce consumă des miliardarul
Mâncarea preferată a lui Ion Țiriac! Își permite orice, dar preferă acest preparat românesc. Ce consumă des miliardarul
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton