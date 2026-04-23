Nicușor Dan, după consultările cu partidele aflate la guvernare: „Să se uite la soluții mai mult decât la probleme”

Nicușor Dan a cerut dezescaladarea conflictului politic, după ce PSD a retras sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan. În plină criză politică, președintele a îndemnat la calm și cooperare între partidele pro-occidentale.

Nicușor Dan, primele declarații după consultările cu partidele din coaliția de guvernare

România traversează un nou episod tensionat pe scena politică, iar mesajul președintelui Nicușor Dan este clar: „Calm și vom trece prin asta”. Totuși, declarația sa de doar trei minute nu a oferit soluții concrete la criza declanșată de retragerea miniștrilor PSD din guvernul condus de Ilie Bolojan. Acesta s-a concentrat pe apeluri la unitate și dialog între partidele pro-occidentale.

Pe 22 aprilie, președintele a petrecut întreaga zi în discuții informale cu reprezentanții partidelor politice din coaliție, incluzând PSD, PNL, UDMR, Minorități și USR. Într-un moment politic în care Constituția nu oferă președintelui un rol direct în medierea crizelor de acest gen, Nicușor Dan a subliniat importanța cooperării și a moderării retoricii publice.

„Ce am cerut eu partidelor la discuțiile pe care le-am avut și o fac și public acum este să dezescaladeze retorica publică, pe de o parte. Apoi, să se uite la viitor și ce vom face, mai mult, decât la trecut. Să se uite la soluții mai mult decât la probleme”, a transmis președintele.

Decizia PSD care a zguduit coaliția

Criza a luat amploare după ce, pe 21 aprilie, PSD a dat un ultimatum de 72 de ore premierului Ilie Bolojan, cerându-i demisia. Bolojan, care este și liderul PNL, a refuzat categoric, iar decizia PSD de a-și retrage cei șase miniștri din cabinet a urmat rapid.

La ora 15.00, votul social-democraților a confirmat retragerea sprijinului politic, ceea ce înseamnă că, la ședința de Guvern programată pe 23 aprilie, premierul nu va mai putea conta pe Ciprian Șerban (Transporturi), Radu Marinescu (Justiție), Florin Barbu (Agricultură), Bogdan Ivan (Energie), Alexandru Rogobete (Sănătate) și Florin Manole (Muncă).

În ciuda turbulențelor politice, Nicușor Dan a dorit să reasigure populația că direcția strategică a țării nu este în pericol.

„Nu se pune în discuție direcția pro-occidentală a României. Partidele care au venit azi și minoritățile naționale au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe anti-occidentale, recte AUR, și fiecare dintre ele și-a exprimat disponibilitatea de cooperare în mod special, particular, pe proiectele esențiale pe care România le are în perioada imediat următoare, OECD, SAFE, PNRR”, a declarat Nicușor Dan.

Deși criza politică nu este nouă, amplificarea tensiunilor din ultimele luni între PSD și PNL a adus coaliția într-un punct critic. Ilie Bolojan rămâne ferm pe poziții, refuzând să demisioneze, iar ruptura dintre cele două partide sugerează negocieri dificile în viitorul apropiat.

Totuși, președintele face apel la „dialog între forțele politice pro-occidentale” și promite că instituțiile statului funcționează în continuare.

„Suntem un stat funcțional, cu o diferență de opinie la nivel politic”, a concluzionat Nicușor Dan.

