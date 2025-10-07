Anamaria Ferentz, pregătiri pentru nuntă cu iubitul american. „Nu am fost niciodată mireasă. Este ceva ce ne dorim!” Când va avea loc marele eveniment

Anamaria Ferentz are planuri mari pentru căsătorie anul viitor. După o relație discretă și stabilă, artista se pregătește pentru un nou capitol în viața personală, dezvăluind că nunta va fi una de vis.

Nunta din 2026: eleganță, simplitate și emoție

Anamaria Ferentz trăiește de mai mulți ani în SUA, unde și-a construit o viață departe de lumina reflectoarelor. Deși a fost mereu discretă în privința vieții amoroase, artista a confirmat că relația cu partenerul ei american este una stabilă și matură.

Ferentz a mărturisit că își dorește o rochie de mireasă clasică, dar vrea un model pe care să-l conceapă ea împreună cu un designer român.

„Clar în rochie clasică de mireasă, asta pentru că nu am fost niciodată mireasă și mai ales niciodată nu am văzut o rochie să îmi placă într-adevăr. Va trebui să creez eu una și poate în colaborare cu un designer român, adică cel puțin o rochie va fi făcută în colaborare cu un artist designer român!” – a mărturisit artista pentru viva.ro.

Deși nu a oferit detalii exacte despre locație, Anamaria a lăsat să se înțeleagă că evenimentul va avea loc în Statele Unite, acolo unde cuplul își desfășoară viața de zi cu zi. „Am făcut planuri de nuntă, dar așteptăm să vedem cum ne iese cu „the wedding garden”. Este ceva ce ne dorim să facem pe proprietatea noastră și ia un pic de timp să plantăm și să aranjăm un spațiu super mare” – a adăugat ea.

Anamaria Ferentz și iubitul ei s-au logodit în primăvara anului trecut

Anamaria Ferentz trăiește o poveste de dragoste discretă și profundă cu logodnicul ei american, Douglas, tată a șapte copii. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni și, deși artista a fost reticentă la început, relația lor s-a transformat într-un parteneriat solid, culminând cu o logodnă romantică în mai 2024.

Anamaria Ferentz și Douglas s-au întâlnit în Statele Unite, unde artista s-a stabilit în urmă cu mai mulți ani. La început, Ferentz nu era convinsă că vrea să-l cunoască, mai ales după ce a aflat că locuiește în Oregon și are șapte copii. „Când am auzit că are 7 copii și stă în Oregon, nu mi-am dorit să-l cunosc”, a mărturisit ea acum ceva timp.

Totuși, destinul a avut alte planuri. Cei doi au început o relație care a crescut treptat, iar pe 8 mai 2024, chiar în ziua în care aniversau trei ani împreună, Douglas a cerut-o în căsătorie. Cererea a avut loc într-un cadru intim, pe banca lor preferată. „Acum trei ani, pe 8 mai, mi-am întâlnit sufletul pereche. Ieri, 8 mai 2024, el m-a întrebat pe banca noastră: ‘Anamaria Ferentz, iubita mea, vrei să te căsătorești cu mine?’, iar eu am spus ‘Da’”, a povestit artista.

Adaptarea la viața de familie extinsă nu a fost ușoară pentru Anamaria, care a trecut de la zero responsabilități la o casă plină de copii. „Nu a fost ușor cu o casă gălăgioasă dintr-odată… dar ușor, ușor m-am adaptat. Cei mici s-au lipit de mine instant, și eu de ei, bineînțeles. Norocul nostru, al tuturor, a fost și este că îmi plac foarte mult copiii. Dintotdeauna”, a mai spus ea pentru sursa amintită anterior.

