Larisa Udilă (25 de ani) a devenit mama unui fiu, Milan, în august 2021. În timpul sarcinii, modelul a luat 30 de kilograme în greutate. Atât pe parcursul sarcinii, cât și după naștere, Larisa a îndurat numeroase comentarii răutăcioase la adresa siluetei sale.

Cum a slăbit Larisa Udilă 30 de kilograme

„Criticile au venit din partea femeilor, mi s-a părut absurd. Nu te poți recupera într-o secundă dacă iei 30 de kilograme în sarcină. Eu am luat în greutate fără să mănânc foarte mult. Nu a depins 100% de mine, dar am fost și puțin inconștientă, am mâncat orice. Nu pun presiune pe mine. Am slăbit deja 20 de kilograme, mai am zece, dar trebuie să am grijă ce mănânc pentru că-mi alăptez bebelușul”, spunea Larisa Udilă în septembrie 2021, la Antena Stars.

La aproape 9 luni de la naștere, modelul pare să fi dat jos și restul de 10 kilograme rămase după naștere. Cum a reușit?

În mediul online, Larisa scria în februarie 2022: „Regim strict plus mișcare și tratamente corporale. Eu am apelat la [un serviciu alimentar] care îmi trimite trei mese pe zi și două gustări. Este extrem de ușor pentru mine acum, plus că mâncarea e delicioasă”.

Tot atunci, modelul a precizat că înlocuiește una dintre mese cu un supliment alimentar care conține ingrediente naturale (insulină, zinc, proteine și lecitină) și care ar reduce pofta de mâncare.

Fiecare persoană este diferită, ceea ce înseamnă că ce a funcționat pentru Larisa poate nu va funcționa și pentru tine. În procesul de slăbire există mai multe variabile esențiale. Care sunt acestea?

Odihna este fundamentală. Apetitul este influențat de lipsa somnului, acesta din urmă afectând secreția hormonilor care dau senzația de foame și sațietate. Cu alte cuvinte, când nu suntem odihniți, organismul poate secreta mai multă grelină, hormon care stimulează apetitul, și mai puțină leptină, hormonul care îi indică organismului că suntem sătui. În plus, lipsa odihnei are efecte asupra abilităților noastre de a lua decizii mai bune, cum ar fi să mâncăm un fruct în locul unei ciocolate.

Hidratarea este de asemenea esențială. Apa ajută la arderea caloriilor și poate chiar suprima apetitul. Cât despre alimentație, nu este vorba neapărat despre numărul meselor, frecvența sau cantitatea lor, ci mai degrabă despre conținut. O masă ar fi ideal să conțină toți cei trei macronutrienți esențiali organismului, proteine, grăsimi și carbohidrați. Astfel vei fi întâi sănătos/sănătoasă, dar te vei simți și hrănit/ă o perioadă mai lungă de timp, evitând gustările dintre mese.

Nu în ultimul rând, activitatea fizică are un rol de asemenea important în pierderea în greutate. Ideal ar fi să te miști zilnic, fie ieșind la plimbare, la o alergare scurtă, făcând un antrenament acasă sau la sală. Nu te forța, însă. Alege o activitate care îți face plăcerea, astfel vei putea menține acest obicei sănătos perioade îndelungate de timp.

