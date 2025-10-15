Oana Lis, șocată să afle câte kilogram are: „Îmi era și rușine când m-am dus cu farfuria la masă”

Oana Lis a vorbit de mai multe ori despre faptul că are kilograme în plus și în ultima vreme le-a cerut sfatul femeilor care o urmăresc pentru o dietă. Recent, ea a aflat cât cântărește și a ajuns la concluzia că are o alimentație nepotrivită.

Câte kilograme are Oana Lis

Oana Lis este o persoană foarte sinceră și a vorbit despre lupta ei cu kilogramele, recunoscând că îi place mult mâncarea și rareori rezistă în fața poftelor pe care le are. Recent, vedeta a aflat câte kilograme are și faptul că suferă de obezitate de gradul 2.

Citește și: Oana Lis, mesaj cutremurător după moartea Ioanei Popescu. „Ridic un semnal de alarmă!” Dezvăluiri neașteptate din ultima perioadă a vieții jurnalistei

Invitată la o emisiune tv, după ce a trecut pe la medic unde a fost cântărită și a vorbit despre alimentația sa, Oana Lis a aflat că are 108 kilograme. Vedeta a recunoscut că este obișnuită să mănânce mai mult decât trebuie și a povestit o întâmplare care a făcut-o să se rușineze.

Medicul a vorbit despre pericolele obezității și despre faptul că organele interne au și ele de suferit de pe urma grăsimii acumulate.

Citește și: Oana Lis cere ajutorul băncii pentru a face rost de bani. Situația delicată prin care trece Viorel Lis acum: „E foarte greu. Eu nu am niciun sprijin”

„Are 108 kilograme, chiar 108,5. Asta înseamnă undeva peste 30-35 de kilograme în plus peste greutatea ei. Suferă de obezitate de gradul doi și există un visceral făt de 21, normal fiind până în 5. Asta înseamnă că în fața viscerelor interne, tot ce înseamnă ficat, pancreas și așa mai departe, este învelit într-un strat de grăsime”, a explicatul medicul în cadrul emisiunii Tv.

Întâmplare jenantă

Oana Lis a vorbit deschis despre apetitul său și despre o întâmplare puțin jenantă din trecutul său.

„Acum, sincer, lumea cunoscându-mă, îmi dă să gust sau dacă mă duc undeva să îmi iau un meniu, îmi pune mai mult. Mi s-a întâmplat o dată, acum o să spun adevărul îmi era mie poftă de cotlete de berbecuț și tot așa la porții, îți dai seama, pun câte 5-6, câte poți să mănânci? Mi-au pus 22, eu cred că au vrut să vadă, să râdă (….) 22 de alea, mici, dar oricum.

Citește și: Oana Lis a spus care este cel mai mare regret al ei din căsnicia cu Viorel Lis: „Mă încearcă o mini depresie”

M-am uitat la ceilalți în farfurie, nu avea nimeni 22 de din alea, îmi era rușine când m-am dus cu farfuria la masă. Și ce crezi? Am mâncat vreo 18. Ăia râdeau la bucătărie. Mi-a fost jenă să le zic să îmi pună restul la pachet, dar le-am pus eu în șervețel”, a povestit Oana Lis.

În trecut, Oana Lis a reușit să dea jos până la 20 de kilograme, însă nu a reușit să își mențină apoi greutatea. Vedeta a ajuns la 100 de kilograme în 2016, însă de atunci, greutatea ei a fluctuat, după mai multe diete prin care a slăbit, însă apoi s-a îngrășat.

Urmărește-ne pe Google News