Olguța Berbec (38 ani), cunoscuta cântăreață de muzică populară, ne dezvăluie detalii neștiute despre cariera ei. Chiar dacă părinții ei doreau că ea să aibă un serviciu serios, la stat, altul a fost destinul frumoasei cântărețe.

Într-un interviu exclusiv pentru UNICA.RO, Olguța Berbec, cunoscuta interpretă de muzică populară, ne povestește cum a ajuns să cânte după ce a terminat un liceu de mate-fizică. Artista mărturisește ce fel de mama este pentru fetele ei și cum, între ea și soțul ei, a fost dragoste la prima vedere. Olguța Berbec recunoaște că, în perioada școlii, era cam rebelă și mărturisește că nu este adepta clișeelor romantice.

Cum a ajuns Olguța Berbec cântăreață și cum și-a întâlnit soțul

Ce-ți plăcea să faci când erai copil?

Mi-a plăcut să cânt, de mică. Am crescut la țară și firește că eram implicată în toate treburile gospodăreșți așa că, muzică populară de la nunți și nedei, era printre puținele distracții.

Când aveai nevoie de sfaturi la cine te duceai, la mama sau la tata? De cine te simțeai mai apropiată?

Am noroc de doi părinți buni, dar sigur că mai apropiată de mama am fost și am rămas. Părinții mei sunt pentru mine, chiar și acum când am copii, un mare sprijin și echilibru.

Olguța Berbec și părinții ei. Sursă foto: Arhivă personală

Olguța Berbec, rebelă în școală

Ce-ți mai amintești din perioada școlii? Erai o rebelă sau o premiantă?

Am făcut clasele primare în satul natal, Mărășești din Mehedinți. Cred că am fost puțin rebelă, dar și serioasă la învățătură. Probleme mari nu le-am făcut părinților, cred totuși că mediul în care am crescut m-a obligat la o măsură în toate. Încerc să păstrez și acum această regulă a decenței cu fetițele mele.

Ai terminat un liceu de mate-fizică. Pasiunea pentru muzică când a început?

Am terminat liceul de matematică fizică și Facultatea de Știinte Economice, fiindcă în direcția asta mă pregătisem și părea o ‘treabă serioasă’ să mergi înspre domeniul ăsta. Cântatul, chiar dacă l-am început de mică, nu-mi oferea un ‘serviciu la stat’ cum ar fi vrut ai mei. Dar iată, viața a știut mai bine și m-a așezat unde trebuia.

Cum a ajuns Olguța Berbec cântăreață: „Stăteam în sălile de așteptare mai mult decât era drumul”

Îți mai aduci aminte o întâmplare de la debut? Bănuiesc că ai avut ceva emoții...

Întâmplări de la început sunt multe, însă întotdeauna îmi pare amuzant că, atunci când am început să merg la concursuri în țară, a trebuit să mă descurc singură cu trenurile, autobuzele. De teamă să nu le pierd, plecam cu câteva ore înainte și stăteam în sălile de așteptare mai mult decât era drumul.

Olguța Berbec, o mamă blândă: „Educația cu bunătate și iubire este singura benefică pentru copii și părinți”

Cum ești ca mamă? Mai severă sau lași fetele mai libere?

Vreau să cred că sunt o mamă bună pentru fetițele mele, mă mai poticnesc, mai fac greșeli, dar multe am învățat în cei șapte ani de când sunt dedicată lor. Eu cred că educația cu bunătate și iubire este singura benefică pentru copii și părinți. Eu și soțul meu suntem doi părinți relaxați, lipsim destul de mult și atunci nu putem fi severi în timpul rămas împreună cu ele.

Olguța Berbec alături de familia ei. Sursă foto: Arhivă personală

“Este firesc să nu mai fie nimic ca înainte, dar e atât de frumos”

Te-ai „luptat” vreodată cu despresia post natală?

Nu, nu am avut astfel de stări după cele două nașteri, nu știu ce să zic. Oare există această depresie, sau se întâmplă doar mamelor nesusținute de soți sau părinți? Cred că cele nouă luni de sarcină au rolul de a ne pregăti treptat pentru marea schimbare, venirea copilului pe lume, este firesc să nu mai fie nimic ca înainte, dar e atât de frumos.

Cum și-a cunoscut Olguța Berbec soțul: “Nu prea cred eu în clișee romantice”

Îți mai aduci aminte când l-ai cunoscut pe soțul tău? Prima întâlnire?

Așa ceva nu se uită. A fost o atracție la prima vedere. Ne-am cunoscut la o nuntă unde amândoi cântam, a fost acel moment la care nu te aștepți și îți schimbă viața pentru totdeauna. Nu prea cred eu în clișee romantice de genul: făcuți unul pentru altul, jumătatea mea sau dragoste la prima vedere. Eu cred în alegeri: am văzut un om, mi-a plăcut și împreună am ales să construim o poveste. Iată că au trecut aproape nouă ani de atunci și mică noastră familie s-a întărit.

Olguța Berbec și soțul ei, Remus. Sursă foto: Arhivă personală

“Cea mai frumoasă calitate a lui Remus este corectitudinea”

Care este cea mai importantă calitate a lui?

Cea mai frumoasă calitate a lui Remus este corectitudinea, pare ciudat, dar apreciez atât de mult faptul că el nu e tupeist, nu întrece limitele niciodată, nu invadează intimitatea nimănui. Niciodată nu e după cum bate vântul, e într-un fel și atât.

Sunteți tot timpul împreună. Nu e greu, nu e prea mult?

Așa e, suntem aproape mereu împreună, mie îmi pare frumos. Sper că și lui Remus (râde).

Când vă mai certați, cine cedează primul?

Sigur că ne mai și certăm, deși pare că suntem la fel, suntem tare diferiți. De cele mai multe ori eu mă enervez mai repede și tot eu uit prima.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

Din fericire, viața a fost bună cu mine, am avut și greutăți, dar nimic nu mi-a stricat inima. Cât timp părinții și copiii mei sunt bine, celelalte lucruri nu au importanță.

Care este cea mai importantă calitate a ta și cel mai mare defect?

Calitatea mea? Îmi sunt dragi oamenii. Accept și înțeleg că toți suntem diferiți și fiecare are o poveste care-l determină să fie într-un fel sau altul. Defect? Cred că am mai multe, dar singurul care “ îmi face probleme” este că eu cred că toți oamenii sunt buni.

“Colecționez costume populare și lămpi vechi”

Ce nu știe lumea despre tine?

Colecționez costume populare și lămpi vechi. Am o pasiune imensă pentru designul interior, iubesc casele îngrijite, indiferent de valoarea lor financiară. Poate într-o zi o să dezvolt ceva în acest sens.

Ce nu ai face niciodată în viața ta?

Niciodată în viața asta nu mi-aș trăda familia, nu m-aș tatua, nu mi-aș schimbă religia și nu aș pleca din țară.

Când ai dezamăgit cel mai tare și de ce?

Cred că pe părinții mei i-am mai dezamăgit, nu toate alegerile mele au fost pe placul lor, dar sunt sigură că m-au iertat și azi sunt mândri de mine.

Ai făcut compromisuri în viață? Care a fost cel mai greu de făcut?

Compromisuri? Spre exemplu, în prezent, facem săptămânal o navetă de 250 km dus/întors pentru fetița cea mare, care merge la școală în Timișoara. Ne împărțim timpul între viața la țară, la Mehediti, și oraș.

Olguța Berbec își găsește echilibrul în satul natal

După o perioadă grea, cum îți găsești echilibrul?

Timpul cel mai vindecător este petrecut în satul meu natal din Mehedinți, alături de familie. Acolo e toată energia bună, părinții, graiul meu.

Dacă ai fi din nou la începutul carierei, ce greșeală știi sigur că nu ai mai repeta?

N-aș schimba multe lucruri dacă aș fi iar la început de carieră, poate că aș urma ceva studii muzicale, dar nu neapărat, cred mai mult în talent și destin. În rest, sunt recunoscătoare pentru șansa de a cunoaște oameni valoroși ce m-au îndrumat corect ca să ajung astăzi aici.

“Familia Morar înseamnă mult pentru familia noastră”

Cum a început prietenia ta cu Mihai Morar?

–Familia Morar înseamnă mult pentru familia noastră. Ne sunt nașii fetelor și nași de cununie. Mai întâi s-a legat o prietenie între mine și nașa Gabriela, apoi le-am propus să ne fie nași și chiar ne-au bucurat mult când au acceptat. Sunt un reper pentru noi, în multe privințe.

