Pe ce cheltuie Maria Cârneci cei mai mulți bani: „Pleacă de la 500 euro și ajunge la 5.000” / Video

Maria Cârneci este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară din România. Mereu elegantă și o prezență încântătoare, îndrăgita artistă nu a fost văzută niciodată fără să fie aranjată.

Invitată în emisiunea „Detectorul de minciuni”, moderată de Bianca Drăgușanu, Maria Cârneci a dezvăluit pe ce obișnuiește să cheltuie cei mai mulți bani.

Pe ce cheltuie Maria Cârneci cei mai mulți bani

Nu este un secret faptul că Maria Cârneci este o femeie care întotdeauna și-a încântat publicul nu doar prin melodiile ei, ci și prin aparițiile pline de eleganță. Artista a dezvăluit că, dacă are de ales, întotdeauna va prefera să cumpere o ie în locul unei rochii obișnuite.

„Mai mult pe costume populare (n.r. dau banii). Dacă văd o rochie care îmi place și văd și o ie, nu mă uit la rochie, iau ia”, a mărturisit cântăreața de muzică populară.

Iar costumele populare cu care apare de fiecare dată pe scenă nu sunt deloc ieftine.

„Un costum pleacă de la 500 de euro și ajunge și la 5.000. Dar am multe. Cu cât sunt mai vechi și le coseau femeile la lumina lămpii, cu atât sunt mai prețioase. Și alți colegi de-ai mei plătesc pentru o singură ie 2.000 de euro”, a precizat Maria Cârneci.

Peripeții la nunți și evenimente: „Mi-a rămas tocul între scânduri”

Întrebată dacă a avut parte de peripeții sau situații amuzante sau jenante la evenimente, artista a răspuns fără echivoc: „Da”.

„Era o scenă de scânduri și mi-a rămas o dată tocul înțepenit în deschizătura dintre scânduri. Am scos pantoful, l-am scos și pe celălalt și am băgat cântările. Nu era nimic de care să mă jenez, că nu era vina mea. Dacă puneau o mochetă sau era lin, atunci nu se întâmpla. Și atunci am zâmbit, am luat-o ca pe o întâmplare haioasă și aia a fost”, a povestit Maria Cârneci.

Pe de altă parte, aceasta a mărturisit că la nunți i se întâmplă cele mai neplăcute lucruri.

„Jenată mă simt când mă duc la nunți și mai vin cei care au tras prea mult la draga nenii și îți comandă câte o cântare. Mi s-a întâmplat la o nuntă, cred că de 10 ori am cântat o melodie. Și când a plecat de la nuntă mi-a zis: „Toată noaptea v-am rugat, doamna Maria, să îmi cântați și mie o melodie și nu ați făcut-o””, a mai spus Maria Cârneci.

O altă întâmplare care i-a rămas întipărită în minte a avut loc în urmă cu câțiva ani, când a încurcat localul în care trebuia să cânte.

„Acum vreo câțiva ani, eram cu acordeonistul în mașină și ne-am dus la Snagov. Am ajuns la adresă și nu era nicio mișcare. Erau două cârciumi, una lângă alta. Am intrat, am vorbit cu socrul mare, nu știa nimeni nimic, nu vorbise nimeni cu mine. Am zis că poate a comandat socrul mic. Am urcat pe scenă și am băgat o cântare din aia țeapănă de o oră și ceva și aveam pe telefon 35 de apeluri de la nunta cealaltă”, a povestit Maria Cârneci.

Maria Cârneci: „Toată viața am trăit cu o frică în suflet”

Fată simplă de la țară, Maria Cârneci a avut o viață liniștită. Artista a mărturisit că întotdeauna a îcnercat să își facă părinții mândri, astfel că, deși a avut câțiva iubiți înainte de a se mărita, niciodată nu a întrecut măsura.

„Am vorbit cu câțiva băieți. Eu am făcut școlile departe de părinții mei. Eu sunt cea mai mică din cinci copii. Părinții mei dintr-un singur salariu au făcut eforturi mari să ne crească”, a spus cântăreața de muzică populară.

„Toată viața am trăit cu o frică în suflet să nu îmi fac părinții de rușine. Am vorbit cu băieți, dar la ce se reducea așa?! Când m-a pupat prima dată un băiat pe obraz am crezut că se dărâmă toate blocurile pe mine. Că vine miliția. Așa am fost crescuți”, a completat Maria Cârneci.

De asemenea, artista a explicat că deși a avut parte de neajunsuri, a avut o copilărie fericită.

„Am fost foarte fericiți, în ciuda faptului că am avut lipsuri și neajunsuri multe. Nu am știut ce sunt alea rochițe sofisticate, păpuși și așa mai departe, dar am trăit fericiți”, a precizat Maria Cârneci.

