Replica cu care Elena l-a închis pe Mihai Albu. Designerul a împărtășit totul: „Cu o privire fixă, mă întreabă…”

Mihai Albu și Elena Nechifor s-au căsătorit pe 23 mai 2025 și sunt mai îndrăgostiți ca niciodată. Cei doi se bucură de relația frumoasă pe care o au, iar designerul a împărtășit recent o replică genială pe care a primit-o de la soția lui.

Elena, replica cu care l-a lăsat pe Mihai Albu mască: „Au!”

Mihai Albu are 63 de ani, iar soția lui are 41 de ani. Cei doi se află ambii la a doua căsătorie și pare și-au găsit liniștea unul în brațele celuilalt. Fotografiile de cuplu vorbesc de la sine, iar designerul a dezvăluit urmăritorilor o mică discuție cu soția lui, care relevă faptul că au o relație solidă, presărată cu tachinări drăgăstoase.

Mihai Albu a povestit un astfel de moment pe pagina lui de Facebook.

„Am luat-o în brațe și i-am spus că o iubesc pe zi ce trece din ce în ce mai mult. După câteva secunde de tăcere și privire fixă ea întreabă: Adică atunci când ne-am căsătorit mă iubeai mai puțin?’ Au!”.

Postarea a adunat mii de like-uri și sute de comentarii pozitive.

„Sunteți doi frumoși și mă bucur pentru fericirea pe care o trăiți, meritați! Să vă dea Dumnezeu sănătate și mulți, mulți ani frumoși cu iubire!”, „Voi si semanati! Suflete pereche!”, „Meritai, Mihai, o astfel de femeie lânga tine și o astfel de iubire”, au fost câteva dintre comentariile lăsate de oameni la postare.

Mihai Albu s-a căsătorit cu un medic

Elena Nechifor, soția lui Mihai Albu, este medic primar chirurgie cardiovasculară și unul dintre membrii importanți ai echipei de chirurgie cardiovasculară de la Spitalul Clinic SANADOR.

Aceasta s-a format în specialitate la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu”. A continuat apoi formarea la Sanador, avându-l ca mentor pe Prof. Dr. Horațiu Moldovan.

Elena Nechifor are o experiență vastă în chirurgia coronariană, valvulare și arterială periferică.

Elena și Mihai Albu s-au întâlnit când designerul s-a luptat cu cancerul. Ca medic chirurg, ea a fost cea care i-a dat diagnosticul de cancer la prostată actualului soț.

„Am fost transparentă, nu am vrut să-i ascund nimic. Deși înțelegea ce i se întâmplă, punea aceeași întrebare de mai multe ori. Așa sunt pacienții, nu acceptă diagnosticul, nu vor să creadă că au cancer. În această patologie, timpul nu ne este aliat. Suntem mereu împotriva lui’, a mărturisit Elena în emisiunea lui Cătălin Măruță.

