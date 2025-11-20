Turnură neașteptată în procesul de malpraxis al lui Victor Socaciu. Fata cea mică a artistului se alătură văduvei în instanță. „Se cer daune morale de 250.000 de euro!”

Situația juridică legată de moartea lui Victor Socaciu, celebrul cantautor român, a luat o turnură neașteptată. La ultimul termen al procesului de malpraxis intentat de văduva sa, Brândușa Socaciu, fata cea mică a artistului a depus o cerere de intervenție, solicitând să devină parte în dosar. Verdictul magistraților privind această solicitare va fi dat în luna ianuarie.
Avocata Dalina Terzi, care o reprezintă pe Brândușa Socaciu, a declarat, potrivit Spynews.ro: „Fiica cea mică a lui Victor Socaciu a depus o cerere de intervenție la termenul de astăzi. Documentul a fost înmânat judecătorului, medicului acuzat de malpraxis și unității medicale care ar răspunde alături de acesta”.
Dacă cererea va fi admisă, fiica regretatului artist va putea solicita administrarea probelor și va participa activ la proces, alături de mama sa.
Procesul deschis de Brândușa Socaciu vizează daune morale de 250.000 de euro, considerate consecințe ale actului de malpraxis. Avocata a explicat: „Cererea fiicei artistului de intervenție în proces – în care se cer daune morale de 250.000 de euro rezultate din consecințele actului de malpraxis asupra artistului până la deces și implicit a celor din jurul său – se va discuta în principiu în luna ianuarie”.
În același context, judecătorii au amânat și solicitarea Brândușei Socaciu de recuzare a expertului medico-legal care a participat la evaluarea cazului și a aprobat verdictul ca membru al Colegiului Medicilor.
Victor Socaciu a murit pe 27 decembrie 2021, într-un spital din București. Soția sa, Brândușa Simion, a declarat la acel moment că decesul a fost cauzat de o infecție nosocomială: „A fost bine, a fost la spital pentru o intervenţie minoră. Acolo a contractat o infecţie nosocomială şi cauza decesului a fost şoc septic. Avea un post-COVID, acumula pleurezie, lichid la plămâni, şi am fost trei zile să facă un drenaj. Asta a fost intervenţia pentru care am fost. Şi de acolo, au apărut complicaţii.”
Instanța urmează să decidă în luna ianuarie dacă fiica cea mică a lui Victor Socaciu va fi admisă ca parte în proces. În funcție de acest verdict, dosarul ar putea lua o nouă turnură, cu implicații majore asupra probelor și a desfășurării procesului.
