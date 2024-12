Makaveli, amănunte șocante din copilărie. După moartea mamei, regele TikTok a rămas în grija unui tată violent: „Venea cu prietenii lui bețivi și mă băteau”

Makaveli, cunoscut drept „regele TikTok”, și-a cucerit audiența cu energia sa explozivă și stilul nonconformist, dar puțini știu povestea dramatică care i-a marcat copilăria. Într-un interviu recent, influencerul a dezvăluit detalii cutremurătoare despre violențele suferite după pierderea mamei și deciziile riscante care i-au schimbat viața pentru totdeauna.

Makaveli, crescut într-o familie adoptivă și abandonat de soartă

Makaveli, adoptat de o familie la doar patru luni, a întrăt într-o lume a suferinței în copilărie. Mama sa adoptivă a murit când era foarte mic, lăsându-l în grija unui tată care nu a știut să facă față pierderii. De atunci, viața tânărului a devenit un calvar.

„Tata nu putea să trăiască fără mama. Când ea a murit, el a clacat complet. A început să bea, iar de aici au urmat bătăile. Nu doar că mă bătea el, dar venea cu prietenii lui bețivi și mă băteau și ei”, a povestit Makaveli la podcast-ul Charismatici. vizibil marcat de lucrurile prin care a trecut.

La doar câteva luni după aceste episoade, tatăl l-a dat afară din casă, iar copilul de atunci a fugit în Italia.

A învăţat în scara blocului

Până în clasa a opta, Makaveli, regele TikTok a reușit să obțină premii pentru performanțele sale la învățătură, deși condițiile din copilărie erau extrem de grele.

Citeşte şi: Peste 20 de copii au ajuns, într-o singură zi, la spital din cauza unei provocări de pe TikTok. Doi copii vor fi operați: „Un fenomen îngrijorător”

Citeşte şi: Andreea Bostănică, adevărul despre viața de lux pe care o duce și presupusele relații cu milionari: „Nu pot să mint”

„În timpul încă eram acasă, îmi făceam temele noaptea în scara blocului. Scriam pe ușa de lemn, pentru că nu aveam unde să stau. Diriginta mea îmi aducea mâncare, iar vecinii mă chemau uneori la ei să mă spăl și să mă odihnesc”, a mai spus acesta, potrivit viva.ro.

Totuși, rușinea l-a oprit să continue studiile.

„Aveam o pereche de adidași rupți. Mi-era rușine să mă duc la liceu cu ei. De aceea am abandonat”, a recunoscut acesta.

Makaveli, fura mâncare în Italia

Ajuns în Italia, viața lui Makaveli a luat o turnură dramatică. Fără resurse sau sprijin, tânărul a fost nevoit să recurgă la furt pentru a supraviețui.

„În 2003, furam cașcaval. Nu aveam încotro, trebuia să mă descurc. Nu îndemn pe nimeni să facă așa ceva, dar acelea erau vremurile. Dacă nu te descurcai, mureai”, a mai mărturisit Makaveli.

Deși se confrunta cu dificultăți majore, tânărul nu și-a pierdut niciodată speranța. Experiențele trăite în Italia l-au transformat în omul puternic de astăzi, capabil să inspire milioane de oameni prin povestea sa.

Ce regretă în relaţia cu tatăl adoptiv

Deși a avut o copilărie traumatizantă, Makaveli a mărturisit că nu a ţinut ranchiună tatălui său. Ba mai mult de atât, acesta a mărturisit că regretă că nu a fost mai apropiat de el.

„După ce am plecat în Italia, el s-a schimbat. A renunțat la anturaje și băutură. Am încercat să avem o relație cât de cât normală, dar el a murit în 2015. L-am găsit mort în casă. Regret că nu am fost mai apropiat de el. Nu am ce să-i reproșez, ba din contră. Ei nu erau părinții mei biologici, dar m-au crescut cum au putut”, a mai spus acesta.

L-a susţinut pe Călin Georgescu în campania electorală

Viața lui Makaveli a luat o turnură neașteptată atunci când a devenit viral pe TikTok. Influența sa a fost resimțită chiar și în domenii politice, acesta implicându-se în campania electorală a lui Călin Georgescu.

Cu toate acestea, comportamentul său controversat i-a adus sancțiuni. Un derapaj verbal grav, în care a jignit-o pe soția jurnalistului Mihai Gâdea, i-a atras o amendă din partea autorităților. De asemenea, numele său apare în documente declasificate de serviciile de informații.

Sursa foto: Instagram şi Captură video

Urmărește-ne pe Google News