Andreea Bostănică, adevărul despre viața de lux pe care o duce și presupusele relații cu milionari: „Nu pot să mint”

Andreea Bostănică (20 ani) a devenit una dintre cele mai urmărite tinere de pe TikTok, iar viața ei este una plină de lux. Trăiește în Dubai, într-un apartament superb, are bijuterii scumpe și conduce o mașină de lux. După ce mulți au acuzat-o că este întreținută și duce această viață datorită iubiților ei milionari, influencerița a explicat cum de își permite să trăiască astfel.

Andreea Bostănică, despre viața de lux pe care o duce

Andreea Bostănică a ajuns rapid una dintre cele mai cunoscute și urmărite tinere din mediul online. La 20 de ani are tot ce și-ar putea dori vreodată, de la un apartament în Dubai la mașini de lux și haine și bijuterii scumpe. Astfel că nu au întârziat să apară, în mediul online, zvonuri potrivit cărora influencerița ar avea relații cu milionari care o întrețin și îi fac toate plăcerile. Acum, Andreea a decis să spună adevărul și să explice cum își permite să ducă acest stil de viață.

Andreea Bostănică spune că nu se află într-o relație în acest moment, dar există mulți bărbați care îi oferă cadouri extravagante. Totuși, aceasta a explicat că nu ar putea fi o femeie întreținută întrucât lucrează de la o vârstă fragedă, iar averea și bunurile ei au fost obținute cu multă muncă.

„Eu nu am o relație, de asta vin cu mama la evenimente. De asta e și melodia lansată de ceva timp că îmi caut iubit. Nu pot să mint, primesc multe cadouri, lucruri scumpe și atenție din partea oamenilor. Legat de bijuterii, haine scumpe, vacanțe în locuri exclusiviste, eu fac canto de ani de zile, am canale de TikTok, Youtube cu milioane de abonați și sunt monetizate de la 12 ani. Am 20 de ani și reușesc să-mi permit toate astea”, a declarat Andreea Bostănică la Antena Stars.

„Nu aș putea fi housewife (nr. femeie casnică) și știu că totul se obține prin muncă. Muncesc de mică și nu aș putea să depind de un bărbat. Am trăit doar cu mama și cu fratele meu și mereu voi avea ceva al meu”, a mai spus ea.

Influencerița, afectată de divorțul părinților

Andreea Bostănică a fost crescută de mama ei, părinții săi divorțând când ea era mică. Iar această separare și-a pus amprenta asupra sa. Tânăra a spus că i-a simțit cel mai mult lipsa tatălui atunci când era la școală și alți copii plecau la brațul tatălui, iar ea nu putea face același lucru.

„Sincer, da, pentru că atunci când eram la școală, mai mică și aveam compuneri de scris despre familie, despre părinți și era dificil. Părinții meu au divorțat când eram mică. Veneau tații la scoala la fetițele lor iar eu nu și le luau, petreceau timp cu ele și eu nu am putut. Îl iubesc pe el foarte mult, dar eu am crescut cu mama. A fost greu. Cei care aveți părinți, petreceți cât mai mult timp cu ei”, a mai zis Andreea Bostănică.

Câți bani câștigă Andreea Bostănică pe săptămână

În părimăvara acestui an Andreea Bostănică a dezvăluit câți bani câștigă pe săptămână. Creatoarea de conținut din Republica Moldova a menționat că a câștigat 2 milioane de puncte pe TikTok, echivalentul a aproximativ 20.000 de euro într-o singură săptămână.

„Ce să zic dragilor, voi îmi dați hate, eu am făcut în 15 minute cât faceți voi în trei luni, de fapt, cred că mai mult. Ce să faci, asta e viața. Eu vă iubesc. Dați hate în comentarii. Este foarte amuzant pentru că oamenii mă urăsc fără niciun motiv, iar eu mă simt cu adevărat rău pentru ei, mă simt rău și asta este amuzant. Voi invidioșilor, mi-e milă de voi sincer, mi-e milă de voi, să vă ajute Dumnezeu. Îmi dau seama ce viață tristă aveți, voi trăiți tot cu viața mea, dar asta este. De asta sunt eu aici. De asta am făcut eu în 20 de minute, cât nu faceți voi în 3 luni de muncă”, spunea tânăra într-un live.

