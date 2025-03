Dolly Parton este în doliu. Soțul artistei, Carl Dean, a murit la vârsta de 82 de ani

Soțul lui Dolly Parton, Carl Dean, a încetat din viață la vârsta de 82 de ani. Artista americană în vârstă de 79 de ani a anunțat decesul celui care i-a fost soț timp de aproape 60 de ani, luni, 3 martie, pe pagina sa de Instagram.

Soțul cântăreței Dolly Parton a murit

Carl Dean, soțul lui Dolly Parton, a murit la vârsta de 82 de ani. Cei doi s-au căsătorit în anul 1966, însă și-au ținut relația departe de luminile reflectoarelor. El nu a participat niciodată la evenimente publice alături de soția sa, iar artista a împărtășit doar câteva fotografii cu el de-a lungul timpului.

Cântăreața de muzică country a dat trista veste pe Instagram, fără a preciza cauza morții lui Carl Dean.

„Carl Dean, soțul lui Dolly Parton, a murit pe 3 martie la Nashville, la vârsta de 82 de ani. Acesta va fi înmormântat în cadrul unei ceremonii private la care va fi prezentă familia apropiată. Acestuia îi supraviețuiesc frații Sandra și Donnie”, se arată în postarea apărută pe contul de Instagram al artistei.

„Carl și cu mine am petrecut mulți ani minunați împreună. Cuvintele fac dreptate iubirii pe care am împărtășit-o timp de peste 60 de ani. Vă mulțumim pentru rugăciuni și simpatie. Familia vă roagă să acordați intimitate în aceste vremuri dificile”, se mai arată în postarea lui Dolly Parton.

Cine a fost Carl Dean

Carl Thomas Dean s-a născut în nashville în 1942. A fost unul din cei trei copii ai Virginiei „Ginny” Bates Dean și ai lui Edgar ”ED” Henry Dean. Dolly Parton a scris în cartea sa din 1994, „Dolly: My Life and Other Unfinished Business” că soțul ei a fost apropiat de bunica lui, Minnie Bates.

Nu se știu multe despre viața lui Dean înainte de a ocunoaște pe Parton în 1994 în fața unei spălătorii. Ea avea 18 ani și locuia cu unchiul ei Bill după ce tocmai se mutase la Nashville pentru a-și începe cariera în muzică.

„Am venit la Nashville cu haine murdare. Eram atât de grăbită să ajung acolo. Și după ce mi-am pus hainele în mașină am început să mă plimb pe stradă, uitându-mă la noua mea casă, iar acest tip a strigat la mine și eu i-am făcut cu mâna. Fiind de la țară, vorbeam cu toată lumea. Și a venit și, ei bine, era Carl, soțul meu”, a povestit Dolly Parton despre cum și-a cunoscut soțul.

S-au căsătorit în Ringgold, Georgia, în 1966. Singurii lor martori au fost mama ei, pastorul și soția acestuia.

„Ne-am gândit la Ringgold pentru că știam că acolo poți să-ți iei licența și să te căsătorești în aceeași zi”, a spus ea unui post de știri local din Chattanooga, Tennessee, în 2012.

Dolly Parton a început să devină cunoscută la sfârșitul anilor 1960 și, în timp ce Carl Dean a susținut-o din umbră, el a rămas în spatele camerelor de filmat și s-a concentrat pe afacerea sa cu asfalt.

Bărbatul a inspirat apariția piesei „Jolene”

Nu mulți știu că Dean a fost cel care a inspirat-o pe Dolly Parton să scrie hit-ul „Jolene”.

Dar „adevărata” Jolene nu a încercat să-l „ia” pe Dean; Femeia doar a cochetat cu el când l-a ajutat la bancă.

„Ea a fost îndrăgostită de soțul emu. Și lui îi plăcea să meargă la bancă pentru că ea îi acorda atât de multă atenție. A fost un fel de glumă între noi – când spuneam: „La naiba, petreci mult timp la bancă. Nu cred că avem așa bani”. Deci este într-adevăr un cântec inocent, dar sună ca unul îngrozitor”, a povestit ea în anul 2008.

Carl Dean a stat în principal în cas alor din Tara, în afara orașului Nashville. Una dintre pasiunile sale a fost cumpărarea și revânzarea de camioane și tractoare.

