Victor Rebengiuc a fost amenințat cu moartea. Ce mesaj macabru a primit actorul. Poliția a intervenit rapid

Victor Rebengiuc a fost amenințat cu moartea și a trecut prin clipe de coșmar, în 2024. Actorul, în vârstă de 93 de ani, a fost șocat să primească astfel de amenințări. Acum, cei care trimis mesajele au fost ridicați de polițiști și duși la sediul Serviciului de Investigații Criminale Central.

Victor Rebengiuc, amenințări cu moartea. Poliția a intervenit

Actorul ar fi primit un mesaj de amenințare cu moartea din partea unei persoane necunoscute la finalul anului 2024. Acum, polițiștii din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale (SIC) Central au făcut percheziții la domiciliul a două persoane, joi. Aceste au fost duse la audieri.

”În cursul zilei de astăzi, 12 februarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a fost pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, la adresa a doi suspecţi, într-o cauză penală având ca obiect săvârşirea infracţiunii de ameninţare”, anunţă, joi, Parchetul General.

Totul s-a întâmplat la începutul lunii decembrie 2024, când Victor Rebengiuc a vorbit despre alegerile prezidențiale și și-a exprimat preferințele politice.

El a spus că pe 5 decembrie va participa la o manifestație pro-democrație, desfășurată în Piața Universității.

Mesajul arăta o amenințare cu moartea violentă.

”Eşti un boşorog retardat, depășit nociv și bolnav de comunism, care vede comuniști peste tot. Are, n-are legatură, tot la comuniști ajungi. Lăsați-ne în pace, să votăm pe cine vrem sa votam și pe cine e normal sa votam, altfel băgăm toporul în capetele alea seci”, a sunat mesajul pe care l-a primit Victor Rebengiuc, conform știripesurse.

Două persoane duse la audieri

În acest caz, două persoane au fost duse la audieri după ce au fost efectuate percheziții la domiciliul acestora.

„La finalizarea activităţilor, persoanele în cauză urmează să fie conduse la sediul Serviciului de Investigaţii Criminale – Central, în vederea desfăşurării activităţilor procesuale ce se impun. Cercetările sunt continuate de către poliţiştii din cadrul DGPMB – Serviciul de Investigaţii Criminale Central, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ameninţare”, a transmis Poliţia Capitalei.

