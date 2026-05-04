Cameron Diaz, mamă pentru a treia oară la 53 de ani: „Trebuie să trăiesc până la 107 ani”

Cameron Diaz și Benji Madden au anunțat că familia lor s-a mărit! Madden a dezvăluit sexul și numele deosebit pe care l-au ales pentru cel de-al treilea copil.

Cameron Diaz, mamă pentru a treia oară la 53 de ani

Pe 4 mai, Benji Madden, soțul lui Cameron Diaz, a scris că el și actrița sunt „fericiți, emoționați și se simt binecuvântați” să anunțe nașterea celui de-al treilea copil al lor, un băiețel.

Artistul a publicat mai multe imagini, printre care una cu o corabie de pirați cu denumirea „Nautas Madden” dedesubt. „Cameron și cu mine suntem fericiți, emoționați și ne simțim atât de binecuvântați să anunțăm nașterea celui de-al treilea copil al nostru, Nautas Madden. Bine ai venit pe lume, fiule!!”, a scris Benji în dreptul imaginilor.

Pe lângă imaginea cu nava, Benji a împărtășit și câteva desene. „Ne place viața alături de familia noastră. Copiii noștri sunt sănătoși și fericiți, iar noi suntem recunoscători!!! Ne distrăm de minune. Vă trimitem cele mai bune urări – Familia Madden”, a încheiat Benji.

„Singura presiune pentru mine este că trebuie să trăiesc până la 107 ani”

Benji și Cameron își trăiesc viața de familie discret și nu au publicat niciodată până la momentul prezent imagini cu copiii lor în mediul online. Totodată, cei doi evită să ofere detalii despre căsnicia sau despre copiii lor. Perechea mai are o fiică, Raddix Wildflower Madden, de 6 ani, și un fiu, Cardinal Madden, de 2 ani.

Deși este reținută când vine vorba despre copiii ei, Diaz a fost sinceră în ceea ce privește maternitatea și decizia de a deveni mamă mai târziu în viață.

„Când ești de vârsta mea și decizi să faci asta, este o alegere conștientă. Chiar trebuie să muncești din greu pentru asta. Singura presiune pentru mine este că trebuie să trăiesc până la 107 ani, știi? Așa că nicio presiune!”, a mărturisit Diaz.

Foto: Profimediaimages.ro

