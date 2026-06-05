Scandal acasă la Ștefan Mandachi. Fosta parteneră a milionarului a sunat la Poliție, după ce acesta a refuzat să îi dea copilul 

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Scandal acasă la omul de afaceri Ștefan Mandachi, după ce fostă lui parteneră a venit să își ia fetița, în vârstă de 2 ani. Se pare că Mandachi ar fi refuzat să îi dea copilul, iar lucrurile au escaladat rapid într-un conflict. Femeia a fost nevoită să ceară ajutorul Poliției în acest caz. Iată cum s-a întâmplat totul.

Ștefan Mandachi, scandal cu fosta parteneră

Relația dintre omul de afaceri Ștefan Mandachi și fostă parteneră nu s-a terminat deloc în termeni buni. Cei doi s-au despărțit cu scandal, iar tensiunile între ei continuă chiar și după despărțire.

La un moment dat, femeia a susținut că ar fii fost agresată și amenințată în timpul relației, deși Mandachi a negat acuzațiile.

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De atunci, cei doi au ținut-o într-un conflict prelungit, iar adesea, programul copilului pe care îl au împreună este subiectul de ceartă.

De data aceasta, a avut loc un nou episod, acasă la Ștefan Mandachi, unde fosta parteneră ar fi venit să își ia fetița de doi ani, după ce aceasta stătuse la tatăl ei, conform programului legal prevăzut de instanță.

Totuși, lucrurile au escaladat rapid într-un conflict și chiar a fost nevoie de intervenția Poliției.

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Femeia a spus că milionarul a refuzat să îi mai dea înapoi copilul, așa că ea l-a luat cu forța, pentru că polițiștii nu au intervenit în favoarea ei.

”Reclamantul a reținut forțat minora la domiciliul acestuia și nu i-a permis mamei să interacționeze cu aceasta. #### intervenția forțelor de ordine nu au dus la o reunire a mamei cu fetița, mama fiind nevoită să ia cu forța fetița de la domiciliul tatălui”, se arată în datele de la dosar.

Voia să plece cu copilul în străinătate

Se pare că Ștefan Mandachi voia să plece cu fetița în străinătate, în câteva călătorii scurte în Emiratele Arabe Unite și Spania. Mama fetiței nu a fost de acord și a venit să își ia copilul, reclamând că nu este în regulă ca micuța să fie separată de ea.

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”Evident că acest comportament anterior al reclamantului, de a separa brusc și fară niciun motiv fetiță de mamă doar pentru că așa a decis el, s-ar putea repeta, iar dacă reclamantul ar refuza să se întoarcă cu fetița în #######, mama nu ar avea nicio pârghie pentru executarea hotărârii în străinătate. #### cert că odată plecată din țară, lângă un tată care are posibilități financiare să se stabilească în orice colț al lumii, există un risc iminent că mama să nu se mai poată niciodată reîntâlni cu fiica ei, ceea ce evident va reprezenta o traumă pentru micuță și pentru mamă deopotrivă”.

Mandachi spune că este un tată implicat care ar vrea să petreacă mai mult timp cu fiica lui și să aibă o relație mai apropiată cu ea. El a mai încercat să obțină prin ordonanță președințială dreptul de a călători în străinătate cu fetiță, însă, deși în prima instanță i-a fost admisă cererea, mama copilului a făcut apel și solicitarea lui Mandachi a fost respinsă.

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