Mama lui Mihai Bendeac și-a luat atestat și își deschide cabinet de psihologie. „Mă îngrijorează gradul tău de empatie”

Au o relație frumoasă, și-au fost aproape unul altuia întotdeauna și sunt născuți și în aceeași lună. Astăzi, Mihai Bendeac e mai emoționat ca oricând, cea care i-a dat viață își sărbătorește ziua de naștere.

Emilia Bendeac a lucrat ca asistent medical, iar de curând și-a luat atestatul și își deschide cabinet de psihologie. Celebrul ei fiu speră că nu va lăsa problemele oamenilor să o macine.

Mihai Bendeac: „Mă bucur, simplu și firesc, pentru că ești”

Îi e greu să vorbească despre ea, iar cuvintele vin și mai greu într-o zi cu atât de multe semnificații, pentru că emoția e mare. Umorul, iubirea pentru oameni, dar și o mare sensibilitate, astea sunt doar câteva dintre lucrurile care îl leagă pe Mihai Bendeac de mama sa.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

“Mama, anul ăsta nu am urare. Nu prea îmi mai plac. Anul ăsta mă bucur, simplu și firesc, pentru că EȘTI. Și, dacă nu ai fi, nici eu nu aș mai fi fost. Nu pentru că m-ai născut. Asta este de la sine înțeles. Ci pentru că aș fi mierlit până acum dacă tu… Ce puncte frumoase de suspensie! Ca și existența noastră. Mă bucur că ai ți-ai luat atestatul și îți deschizi cabinet de psihologie. Mă îngrijorează doar gradul tău de empatie. Să nu te macine prea mult problemele oamenilor. E în zadar îndemnul. O să te macine ca dracu’. Și, de aceea, te iubesc!”, spune Bendeac pe o rețea de socializare.

Emilia Bendeac, ajutată de celebritatea fiului ei

Emilia Bendeac a recunoscut că celebritatea fiului ei și aparițiile la TV au făcut-o să devină cunoscută.

“Trebuie să vă spun ceva, de când am apărut la TV şi sunt ,,vedetă”, mă recunoaşte lumea pe stradă şi au început comercianţii să îmi ofere produse gratuite în piaţă:un kg de cartofi, doi, trei morcovi, dar eu fată educată refuz’’, povestea Emilia Bendeac pe Facebook.

Părinții lui Mihai Bendeac au 40 de ani de mariaj

Mihai Bendeac a vorbit întotdeauna despre legătura specială pe care o are cu părinții săi, care au bifat 40 de ani de mariaj.

„Este o relație extrem de apropiată. Am o relație destul de apropiată cu ai mei și din cauza sau datorită faptului că eu nu am altă familie, nefiind căsătorit, neavând copii. De principiu, după ce te căsătorești și ai copii, te concentrezi un pic mai mult pe această familie. Eu fiind singur, ei au rămas singura mea familie. Normal, avem o relație foarte apropiată”, mărturisea Bendeac pentru Libertatea.

Conversațiile lui Bendeac cu mama

Actorul a avut curajul să își așterne sufletul alături de mama sa și într-o carte. Cu toate astea, a recunoscut că există și lucruri pe care, de-a lungul timpului, a ezitat să le discute cu ea.

„În momentul în care am citit ce a scris maică-mea și am văzut că ea nota acolo doar partea pozitivă a tuturor experiențelor, mi-am dat seama că totuși n-ar fi corect și am avut o discuție cu ea pe această temă. Și i-am explicat că viața e construită din lumini și umbre. Ea mi-a zis că a făcut treaba asta pentru că și-a schimbat modalitatea de gândire în ultimii ani și atunci a vrut să păstreze doar amintirile pozitive. Ăla a fost momentul când am înțeles că trebuie să existe această carte și că în această carte, în mod evident, trebuie să vin și cu elementele negative ale existenței. E un mix, nu pot să zic că sunt doar elementele negative.

Dar sunt și câteva capitole care n-au parte de conversații cu mama. Două dintre ele sunt niște lucruri pe care nu i le-am spus niciodată. Și, mai ales, unul dintre ele n-am mai avut puterea să mi-l spun nici mie. E vorba despre o traumă din copilărie, din școală, e vorba de bullying.

În general vorbesc orice cu maică-mea. Sigur că ea știa în mare că s-a întâmplat treaba respectivă, mă refer la capitolul problematic, dar niciodată n-am avut puterea să vorbesc în detaliu treaba aia. Pentru că, în același timp, nu am avut curajul să îmi amintesc eu în detaliu. Or, pentru carte am fost nevoit să îmi aduc aminte în detaliu și atunci a fost un exercițiu groaznic”, mai spunea el.

Foto: Facebook, PR