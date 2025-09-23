Tom Holland, accident pe platourile de filmare. Actorul a fost transportat de urgență la spital

Tom Holland (29 ani) a suferit un accident pe platourile de filmare ale celui mai nou film „Spiderman”, în urma unei cascadorii eșuate. Incidentul a avut loc vineri, 19 septembrie, moment în care actorul a fost transportat de urgență la spital.
Tom Holland a ajuns la spital după ce s-a accidentat pe platourile de filmare ale celui mai nou film „Spiderman”. Actorul în vârstă de 29 de ani a fost diagnosticat de medici cu o comoție cerebrală ușoară.
Vineri, filmările pentru „Spiderman: Brand New Day”, film în valoare de 300 milioane dolari, au fost suspendate și ar putea fi amânate mai multe săptămâni, după accidentul suferit de Holland.
Frații Holland conduc The Brothers Trust împreună cu părinții lor.
„Folosind influența și popularitatea lui Tom, organizația intenționează să organizeze o serie de evenimente în fiecare an, iar fondurile strânse să fie acordate organizațiilor caritabile pe care le sprijinim”, se arată pe site.
Fotografiile realizate pe parcursul serii caritabile au fost distribuite în mediul online de frații lui Tom Holland, Paddy, la rândul lui actor, și San, care lucrează ca bucătar.
