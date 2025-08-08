Cristela Georgescu, intervenție estetică nereușită? Părerea medicului estetician: „Cine l-a făcut habar nu avea ce face”

Cristela Georgescu l-a însoțit pe soțul ei, Călin Georgescu, într-o vizită la Broșteni, localitatea afectată de inundațiile de săptămânile trecute. Apariția ei a atras atenția tuturor din cauza schimbării vizibile de la nivelul feței sale. Iar medicii esteticieni spun că aceasta și-a făcut un tratament nereușit cu botox.

Cristela Georgescu, intervenție estetică nereușită

Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, și-ar fi făcut o intervenție estetică al cărei rezultat a stârnit numeroase controverse. În timpul vizitei la Broșteni, Cristela a apărut cu modificări vizibile la nivelul feței, iar medicii specialiști spun că ar fi fost supusă unei proceduri greșite de botox, care a generat un așa-numit „efect Spock”.

Medicul estetician Victor Schwartz a analizat modificările vizibile de la nivelul sprâncenelor femeii și a tras un semnal de alarmă, susținând că procedura ar fi fost complet greșită.

„Primul lucru care îmi sare în ochi este un botox total nereușit. Adică, cine l-a făcut habar nu avea ce face. Colțurile laterale se ridică foarte mult în sus. Efectul mefisto. Problema este că fruntea au paralizat-o complet. Un mușchi levator, frontalisul, dacă îl paralizezi, va face ca sprânceana, care este formată din corugator și procerus, să tragă în jos. Mai exact, sprânceana se duce în jos, fruntea rămâne în sus”, a explicat medicul estetician pentru Fanatik.

Potrivit lui Schwartz, procedura a fost una dezechilibrată, iar rezultatele neuniforme, iar acest lucru se întâmplă deoarece toxina botulinică paralizează temporar musculatura feței.

„Atunci automat se lasă și pleoapele în față. Iar în lateral, acolo unde trebuiau să pună botox ca să nu se ridice sprânceana aia atât de mult nu au pus. E total greșită procedura. Ca să nu fim răutăcioși o să spunem că botoxul într-o zonă a prins mai bine și în alta mai puțin”, a subliniat specialistul.

Ce este „efectul Spock” și cum apare

„Efectul Spock” este un rezultat estetic nedorit ce poate apărea după injecțiile cu toxină botulinică (botox), mai ales atunci când procedura este realizată incorect sau dozajul nu este adaptat anatomiei pacientului.

Efectul se manifestă prin arcuirea exagerată a colțurilor exterioare ale sprâncenelor, conferind feței o expresie permanent surprinsă, artificială și chiar bizară.

Denumirea de „efect Spock” vine de la personajul din Star Treck. Spock era cunoscut pentru sprâncenele lui ascuțite, înclinate în sus spre exterior.

Reacțiile internauților după intervenția estetică eșuată a Cristelei Georgescu

Cristela Georgescu nu a comentat reacțiile stârnite în mediul online de noua ei înfățișare.

„Nu știu ce a urmărit dânsa, dar sprâncenele ei arată de parcă au fost surprinse de un trăsnet și au decis să se mute pe vecie în frunte. Acum este permanent surprinsă că lumea mai mănâncă și altceva în afară de semințe de chia”, a comentat un internaut.

„Cristela, mândria neamului nostru, dacă vrei botox, mergi la un specialist adevărat, nu la un salon de înfrumusețare găsit pe un site de reduceri, unde botoxul era la pachet cu o manichiură și o cafea la filtru. Trei în unu, ca la șampon. Altfel, riști să arăți ca o pictură abstractă pe care nici măcar artistul n-o înțelege. Iar fața ta va spune o poveste, dar nu una pe care vrei s-o auzi la fiecare oglindire!”, a reacționat altcineva.

