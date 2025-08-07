Florin Ristei, întâlnire surpriză cu o ispită de la Insula Iubirii. Au petrecut împreună în Tenerife

Florin Ristei s-a întâlnit peste mări și țări cu o ispită de la Insula Iubirii. Cântărețul a plecat în Tenerife unde și-a petrecut o vacanță perfectă la plajă, presărată cu soare, distracție și voie bună. La o petrecere, Ristei s-a întâlnit cu nimeni altul decât Marcel Andrei zis și „Maluma”, ispită masculină din sezonul trecut al Insulei Iubirii.

Ristei și „Maluma” au petrecut împreună

Florin Ristei a fugit într-o escapadă în Tenerife, în căutarea ritmurilor latino, a soarelui puternic și a apelor turcoaz. În timp ce se afla în vacanță, cântărețul s-a întâlnit cu Marcel Andrei, nimeni altul decât ispita masculină din sezonul 8 Insula Iubirii.

Marcel a devenit rapid un personaj și s-a viralizat pe internet datorită atitudinii sale de macho, dar și pentru felul sincer în care a ales să se comporte pe insulă. Fanii au început să îl îndrăgească pentru sufletul lui mare și simțul umorului, așa că a ajuns cunoscut în toată România.

Cei doi au postat și o fotografie împreună în localul în care s-au întâlnit. Marcel Andrei apare relaxat în fotografie alături de Ristei, purtând o bluză vaporoasă, o pereche de pantaloni albi și o pereche de ochelari de soare.

Și Ristei a adoptat o ținută demnă de vacanță: o cămașă vaporoasă albă, șapca întoarcă, o pereche de pantaloni lejeri și ochelari de soare.

Florin Ristei a spus într-un episod din Fiertzi pe insulă că și-ar dori să îl întâlnească pe Marcel când ajunge în Tenerife. Iată că dorința i s-a îndeplinit, iar momentul a fost imortalizat în fotografia care a făcut furori pe Instagram.

„Vedem samsetul împreună, stați liniștiți”, a scris Ristei când a postat fotografia pe internet.

Cu ce se ocupă Marcel în Tenerife: „Tot la muncă, tot la muncă?”

Marcel Andrei a devenit rapid îndrăgit de fanii emisiunii Insula Iubirii după ce a început să combine româna cu spaniola și după celebra frază „Hola mami! Che guapa!”, cu care a încercat să o cucerească pe Maria.

După ce show-ul s-a terminat, Marcel Andrei s-a căsătorit cu Armina, femeia de care s-a îndrăgostit și cu care a ales să își unească destinul.

Cei doi locuiesc în Tenerife, acolo unde Marcel locuia și înainte de show. Mai mult, celebru pe Tik Tok, Marcel se filmează zilnic în timp ce se află la muncă. El lucrează la un hotel și arată fragmente din viața lui, spunându-le oamenilor că nu e nicio rușine să muncești.

„Am renunțat la România și m-am întors unde lucram înainte de Insula Iubirii. Mai exact, la hotelul la care am lucrat ani buni, un hotel de 5 stele. Sunt la bar. Armina lucrează la recepție, tot așa, la un hotel de 5 stele, aici lângă mine, la un alt hotel”, a spus Marcel.

El și-a adunat mai mulți fani pe care îi ține la curent cu ce face, fie că muncește la hotel și debarasează, fie că se plimbă pe plajă sau se bucură de soare.

