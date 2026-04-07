Fiica Ioanei Ginghină va pleca de acasă. De ce a Ruxandra luat această decizie și unde va merge

Ruxandra, fiica Ioanei Ginghină și a actorului Alexandru Papadapol, se pregătește să plece din locuință în care trăiește alături de mama ei și de soțul acesteia, Cristi Pitulice. Actrița a vorbit despre motivul care a stat la baza deciziei.

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat în urmă cu 7 ani, iar fiica lor, Ruxandra, a rămas să locuiască cu mama ei, deși ambii părinți au custodie comună. Actrița și-a refăcut viața, căsătorindu-se cu Cristi Pitulice, în timp ce Alexandru Papadopol s-a căsătorit cu actrița Cristina Luca, mai tânără cu 21 ani decât el.

Citește și: Ioana Ginghină își dorește ca fiica ei să aibă o relație bună cu iubita tatălui: “Va trebui să o accepte la un moment dat“

Ruxandra, fiica celor doi, are 17 ani și a rămas să locuiască cu mama ei și cu soțul acesteia. Acum, tânăra urmează să împlinească 18 ani și să termine liceul, așa că se va muta într-un alt oraș pentru a studia. Ioana Ginghină a vorbit despre faptul că și-a sfătuit fiica să studieze la o facultate într-un alt oraș, spunând că schimbarea o va responsabiliza.

„Face 18 ani anul acesta. Are de gând să plece la facultate și să părăsească Bucureștiul. Clujul ar fi o opțiune. Eu am susținut-o să plece, pentru că ea voia să dea admiterea și la București. Eu i-am spus așa: Dacă vei fi în București, chiar dacă vei sta în altă casă, vei veni la mine să mănânci sau să îți dau niște bani. Când vei fi acolo, în Cluj, nu vei mai putea să vii la mama la o ciorbă caldă. Atunci va trebui să te gospodărești singură, iar astfel vei simți viața de student, dacă vrei să o simți.

Citește și: Ioana Ginghină, mărturisiri neașteptate despre Alexandru Papadopol, la șapte ani de la divorț: „Dacă atât a putut, asta e!” Ce îi reproșează actrița

Așa, cu mama la o stație de autobuz distanță, nu poți spune că te-ai mutat de acasă, că vii cu hainele murdare… Este tot un confort pe care ți-l oferă părinții. Și ea a spus: Da. Este dispusă să plece așa.

Eu așa am făcut, a fost o creștere extraordinară să plec de acasă. Eu nu știam să fac aproape nimic, iar acum sunt obsedată de curățenie, cumva m-am ordonat foarte bine singură după ce am plecat de acasă”, a spus Ioana Ginghină, pentru Spynews.

Ce relație are Ioana Ginghină cu fiica ei

Actrița a povestit în repetate rânduri că nu are cea mai bună relație cu fiica ei, recunoscând că au existat multe certuri în perioada adolescenței lui Rux. Acum, însă, lucrurile stau diferit, pentru că tânăra a crescut și relația dintre ea și mama ei s-a îmbunătățit considerabil.

Citește și: Ioana Ginghină are o soră vitregă pe care nu a cunoscut-o niciodată

„Au fost perioade grele, în adolescență, prin clasa a opta și a noua, când ne certam foarte mult. Dar acum este copilul acela… fata perfectă. Nu vrea la festivaluri, nu am genul acesta de probleme.

Este artistă, se uită la filme, are altfel de preocupări. Ce îmi place foarte mult este că are foarte multă grijă de mine. Să ne înțelegem, mă mai sună și să îmi ceară bani (n.r. râde)”, a mai declarat vedeta.

