Zodii care încheie luna în lacrimi. Final de aprilie, marcat de regrete și schimbări bruște

Finalul lunii aprilie 2026 se anunță a fi un adevărat test de supraviețuire pentru trei nativi ai zodiacului, care par să fi intrat în vizorul unor configurații astrale extrem de nefavorabile. Vorbim despre o stare de deznădejde cauzată de o succesiune de evenimente negative care vor lovi simultan în carieră, bani și viața personală.

Pentru Gemeni, Fecioară și Capricorn, ultimele zile ale lunii vor fi marcate de vești proaste care vor veni pe bandă rulantă, transformând această perioadă într-una dintre cele mai grele din ultimii ani.

Gemenii

Nativii Gemeni se vor simți blocați într-un cerc vicios al ghinionului, unde orice încercare de a îndrepta lucrurile va genera o nouă problemă. Planul comunicării este complet distorsionat de aspectele tensionate ale lui Mercur, ceea ce va duce la pierderi de contracte, neînțelegeri grave cu partenerul și vesti proaste legate de o moștenire sau un proces.

Aceștia vor încheia luna „în lacrimi” din cauza sentimentului de neputință, văzând cum toate planurile lor de viitor se năruie în doar câteva zile.

Fecioara

Pentru Fecioară, finalul lui aprilie 2026 aduce o serie de necazuri care vor lovi exact acolo unde doare mai tare: în stabilitatea lor zilnică și în sănătate. Veștile proaste vin din zona profesională, unde se pot confrunta cu reproșuri dure sau chiar cu riscul pierderii locului de muncă, în timp ce acasă apar cheltuieli neprevăzute care le golește conturile.

Acești nativi vor simți că au pierdut controlul asupra propriei vieți, fiind nevoiți să facă față unui stres imens care le va afecta liniștea interioară pe toate planurile.

Capricorn

Capricornii vor experimenta un final de lună „negru”, dominat de eșecuri financiare majore și de o veste proastă venită din partea unui membru al familiei care îi va lăsa fără replică. Deși sunt obișnuiți să fie stâlpii de susținere pentru ceilalți, acum vor fi ei cei care se vor prăbuși sub greutatea datoriilor neașteptate sau a unor investiții care se dovedesc a fi totale dezastre.

Pe plan sentimental, o trădare neașteptată le va confirma faptul că luna aprilie se termină sub cele mai proaste auspicii posibile, forțându-i să o ia de la capăt printre ruinele propriilor ambiții.

Foto – Hepta

