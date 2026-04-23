Îl recunoști? E unul dintre cei mai mari artiști din lume și deși a împlinit 85 de ani arată ca la 40

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Un celebru artist cunoscut în întreaga lume a apărut în public și cu greu a fost recunoscut. Asta pentru că, deși are 85 de ani, acesta a afișat un look modern și o energie debordantă.

Ringo Starr, mai energic la oricând, la 85 de ani

Ringo Starr, simbolul muzicii și legenda vie a trupei The Beatles, continuă să inspire prin energia sa debordantă și stilul său impecabil, chiar la venerabila vârstă de 85 de ani. Recent, artistul a fost surprins în Los Angeles, în drum spre emisiunea „Jimmy Kimmel Live”, iar apariția sa a fost de-a dreptul spectaculoasă.

Cu părul și barba atent vopsite, un look modern și o ținută care emană prospețime, toboșarul pare să fi descoperit secretul tinereții. Fanii și fotografii prezenți în Hollywood nu au putut să nu remarce vitalitatea și buna dispoziție a artistului, care, deși octogenar, sfidează stereotipurile vârstei.

Zâmbitor și prietenos, Ringo Starr și-a salutat admiratorii cu entuziasm, le-a făcut cu mâna și a răspuns aplauzelor cu o energie molipsitoare.

Obiceiul la care The Beatles nu a renunțat niciodată

În cadrul interviului său la „Jimmy Kimmel Live”, Ringo Starr a povestit cu umor despre o tradiție surprinzător de modestă pe care The Beatles au menținut-o chiar și în perioada de apogeu a faimei mondiale.

„Eram mereu patru în două camere”, a declarat el, conform Fox News.

Acest detaliu, aparent banal, reflectă valorile simple care au rămas constante în viața trupei, indiferent de succesul uriaș.

Întrebat dacă acest obicei s-a schimbat pe parcursul anilor, artistul a răspuns cu sinceritate: „Nu. Până în ultima zi a ultimului turneu am împărțit camerele”.

Pe lângă energia sa debordantă, Ringo Starr se remarcă prin stilul său impecabil, care îl face să pară cu zeci de ani mai tânăr.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Ringo Starr

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News