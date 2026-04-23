Îl recunoști? E unul dintre cei mai mari artiști din lume și deși a împlinit 85 de ani arată ca la 40

Ringo Starr, simbolul muzicii și legenda vie a trupei The Beatles, continuă să inspire prin energia sa debordantă și stilul său impecabil, chiar la venerabila vârstă de 85 de ani. Recent, artistul a fost surprins în Los Angeles, în drum spre emisiunea „Jimmy Kimmel Live”, iar apariția sa a fost de-a dreptul spectaculoasă.
Cu părul și barba atent vopsite, un look modern și o ținută care emană prospețime, toboșarul pare să fi descoperit secretul tinereții. Fanii și fotografii prezenți în Hollywood nu au putut să nu remarce vitalitatea și buna dispoziție a artistului, care, deși octogenar, sfidează stereotipurile vârstei.
Zâmbitor și prietenos, Ringo Starr și-a salutat admiratorii cu entuziasm, le-a făcut cu mâna și a răspuns aplauzelor cu o energie molipsitoare.
Obiceiul la care The Beatles nu a renunțat niciodată
În cadrul interviului său la „Jimmy Kimmel Live”, Ringo Starr a povestit cu umor despre o tradiție surprinzător de modestă pe care The Beatles au menținut-o chiar și în perioada de apogeu a faimei mondiale.
„Eram mereu patru în două camere”, a declarat el, conform Fox News.
Acest detaliu, aparent banal, reflectă valorile simple care au rămas constante în viața trupei, indiferent de succesul uriaș.