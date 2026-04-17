Zodii care se despart de parteneri până la finalul lunii aprilie

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Finalul lunii aprilie vine cu o energie intensă pe zona relațiilor. Ies la suprafață nemulțumiri ascunse, adevăruri greu de ignorat și dorința de a rupe legături care nu mai funcționează. Pentru unele zodii, această perioadă marchează un punct de cotitură: fie aleg libertatea, fie sunt împinse de evenimente să închidă un capitol afectiv.

Patru semne zodiacale sunt cel mai puternic vizate de aceste influențe și pot ajunge la despărțiri decisive până la finalul lunii aprilie. Pentru ele, schimbarea nu este doar posibilă, ci inevitabilă.

Berbec

Pentru Berbeci, Marte – planeta lor guvernatoare – se află într-o poziție sensibilă, în Rac, amplificând emoțiile și reacțiile impulsive. Relațiile în care s-au acumulat frustrări pot ajunge la un punct de fierbere, iar Berbecul nu mai este dispus să tolereze compromisuri care îl sufocă.

De asemenea, se activează zona intimității și a adevărurilor ascunse, ceea ce poate scoate la lumină secrete sau discuții evitate mult timp. Berbecul simte nevoia să rupă orice legătură care îl trage înapoi sau îi consumă energia.

Pe final de aprilie, mulți nativi pot decide brusc că este momentul să plece. Chiar dacă despărțirea pare impulsivă, ea vine după luni de acumulări. Pentru Berbec, libertatea devine mai importantă decât stabilitatea.

Rac

Marte în propriul semn îi face pe Raci mai irascibili și mai sensibili decât de obicei. Orice tensiune în cuplu este resimțită de zece ori mai intens, iar conflictele mărunte pot lua amploare. Racul simte că nu mai poate duce singur greutatea relației și începe să pună limite ferme.

Eclipsa din Scorpion activează zona iubirii și a pasiunii, ceea ce poate aduce revelații dureroase: poate că partenerul nu mai oferă siguranța emoțională de care Racul are nevoie. Mulți nativi realizează că au investit prea mult într-o relație care nu îi mai hrănește sufletește.

Pe final de aprilie, Racii pot lua decizia de a se retrage complet. Nu o fac impulsiv, ci pentru că simt că trebuie să se protejeze. Pentru ei, despărțirea devine un act de autoapărare emoțională.

Balanță

Pentru Balanțe, Venus – planeta lor guvernatoare – se află în Taur, punând presiune pe stabilitate și pe nevoia de echilibru real, nu doar aparent. Dacă relația a fost dezechilibrată, finalul lunii aprilie aduce discuții serioase și confruntări inevitabile.

Mercur iese din retrogradare spre final de aprilie, iar pentru Balanță asta înseamnă claritate. Ce era confuz devine limpede, iar compromisurile făcute din dorința de armonie nu mai funcționează. Balanța vede lucrurile așa cum sunt, nu cum ar vrea să fie.

Mulți nativi pot decide să pună punct unei relații în care doar ei depun efort. Despărțirea vine ca o eliberare, chiar dacă este dureroasă. Balanța alege, în sfârșit, liniștea.

Scorpion

Odată ce se apropie finalul lunii, pentru Scorpioni, nimic nu mai poate rămâne ascuns. Tot ce a fost toxic, instabil sau mincinos iese la suprafață cu forța.

Scorpionul simte nevoia de adevăr absolut și nu mai acceptă jumătăți de măsură. Dacă partenerul nu este pe aceeași lungime de undă, ruptura devine inevitabilă. Relațiile bazate pe control, gelozie sau manipulare se pot destrăma rapid.

Pe final de aprilie, Scorpionii pot lua decizii radicale. Pentru ei, despărțirea nu este un eșec, ci o renaștere. Eclipsa le dă curajul să închidă definitiv un capitol care nu le mai servește.

Foto – Hepta

Urmărește-ne pe Google News