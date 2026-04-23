Uranus în Gemeni din 26 aprilie dă peste cap ordinea astrelor! Zodiile privilegiate de această mișcare

Pe 26 aprilie 2026, Uranus, planeta imprevizibilului, a inovației și a schimbărilor radicale, părăsește zodia Taurului pentru a se instala în semnul Gemenilor, unde va rămâne până în mai 2033. Acest tranzit, care nu a mai avut loc din anii ’40, promite să accelereze ritmul vieții, să revoluționeze modul în care comunicăm și să aducă răsturnări de situație spectaculoase pentru fiecare nativ în parte.

Berbec

Pentru Berbeci, acest tranzit activează casa a treia, a comunicării. În următorii șapte ani, modul în care interacționați cu cei din jur și felul în care vă procesați gândurile vor trece printr-o reconstrucție totală. Vă puteți aștepta la o schimbare radicală a cercului social, prin integrarea unor persoane cu idei avangardiste care vă vor provoca vechile convingeri.

Mai mult, Berbecii vor simți o chemare puternică spre activism sau proiecte comunitare. O scânteie interioară, care a așteptat momentul potrivit, se va aprinde acum, împingându-vă să deveniți vocea cartierului sau a unor cauze locale importante. Tot ceea ce părea stabil în rutina voastră zilnică va fi reconstruit pe baze mult mai moderne și dinamice.

Taur

Taurii răsuflă ușurați după șapte ani de „furtuni” interioare. Uranus părăsește în sfârșit zodia voastră, lăsându-vă mult mai adaptabili și mai siguri pe propriile forțe.

Focalizarea se mută acum pe casa banilor și a valorii personale. Claritatea pe care ați câștigat-o cu greu începe să aducă profituri reale, mai ales prin sisteme financiare inteligente sau fluxuri de venit bazate pe tehnologie. Întrebarea nu mai este cine sunteți, ci cum să construiți o fundație financiară suficient de solidă pentru a susține persoana complexă care ați devenit.

Gemeni

Gemenii sunt vedetele acestui tranzit seismic, deoarece Uranus intră chiar în zodia lor. După ani în care v-ați simțit izolați sau introspectivi, această schimbare se va simți ca o eliberare spectaculoasă. Urmează o perioadă de modificări radicale care vor viza totul: de la aspectul fizic, până la carieră și locul pe care îl ocupați în lume.

Fiind naturali adaptabili, veți naviga cu succes prin haosul creat de Uranus. Planeta perturbatoare nu lucrează cu pași mici, așa că așteptați-vă la schimbări bruște de direcție și la o nouă constelație socială în jurul vostru. Este momentul în care aveți puterea să improvizați o viață mult mai bună și mai autentică, rescriind regulile după bunul plac.

Rac

Pentru Raci, Uranus se mută în casa a douăsprezecea, zona cea mai ascunsă și mistică a hărții. Acest tranzit va agita apele subconștientului, aducând la suprafață intuiții bruște și sclipiri de geniu. Deși poate părea contraintuitiv să cauți electricitatea lui Uranus în singurătate, tocmai din această tensiune vor apărea cele mai mari revelații.

Vindecarea devine un proces tehnologizat sau neconvențional. Metodele clasice ar putea fi înlocuite de terapii somatice sau instrumente moderne de reglare a sistemului nervos. Rănile vechi care reapar nu trebuie privite ca eșecuri, ci ca oportunități de a curăța definitiv trecutul, transformându-vă în ghizi spirituali pentru cei din jur.

Leu

Leii se pregătesc pentru schimbări complexe. Uranus intră în casa a unsprezecea, iar lumea voastră devine considerabil mai vie, populată de oameni care vă vor împinge viziunile în direcții extrem de productive.

Energia umanitară a acestui sector va fi amplificată la maximum. Un proiect colectiv sau o mișcare socială ar putea să vă solicite devotamentul total în următorii ani. Sfatul astrelor este să nu vă irosiți energia cu criticii, ci să vă concentrați pe grupul vostru, pe acei oameni care înțeleg instantaneu ce construiți.

Fecioară

Fecioarele trebuie să se pregătească pentru un parcurs profesional care va defini următorii șapte ani. Uranus activează casa carierei, aducând schimbări care sunt radicale și uneori șocante. Tot ceea ce credeați că înseamnă succesul profesional va fi supus reevaluării.

Până în 2033, povestea voastră profesională se va desfășura în moduri complet neașteptate. Vă puteți trezi pivotând spre domenii la care nu v-ați gândit niciodată sau adoptând modele de autoritate complet noi. Este un test de adaptabilitate care vă va forța să vă redefiniți locul în ierarhia socială.

Balanță

Pentru Balanțe, orizontul se lărgește considerabil. Uranus începe un periplu de șapte ani prin casa a noua, a călătoriilor și a filozofiei. Așteptați-vă la experiențe care vă vor expanda mintea în moduri neliniare, fie prin studii neconvenționale, fie prin proiecte antreprenoriale cu un unghi de abordare original.

Acest tranzit favorizează tot ce ține de educație imersivă și retrageri ceremoniale care vă zdruncină cadrul de gândire actual. Ezitarea și neîncrederea în sine sunt singurele obstacole reale. Uranus nu îi premiază pe cei care așteaptă momentul perfect, ci pe cei care au curajul să îmbrățișeze o paradigmă complet nouă.

Scorpion

Scorpionii încep un capitol fascinant în casa a opta, a intimității. Uranus aduce aici un element atipic pentru acest semn: lejeritatea. Presiunea de a face orice interacțiune profundă să pară una de importanță cosmică va începe să scadă, lăsând loc curiozității și explorării.

Relația cu dorința și riscul emoțional se va schimba fundamental. Veți descoperi că o întrebare simplă și directă vă poate aduce mai multe rezultate decât luni întregi de analiză psihologică a partenerului. Este o perioadă în care învățați să navigați prin apele adânci ale intimității cu o busolă mult mai modernă și mai puțin împovărătoare.

Săgetător

Săgetătorii primesc vești bune în zona relațiilor. Uranus se instalează în casa parteneriatelor, promițând să rescrie complet modul în care vă conectați cu ceilalți. Dacă ultimii ani au fost despre efort și muncă epuizantă, următorii șapte ani vor fi despre dinamici interumane electrizante și neașteptate.

Oamenii care vor gravita spre voi vor opera pe o frecvență complet diferită față de cei pe care i-ați cunoscut în trecut. Nu vi se va cere să vă adaptați, ci veți fi iubiți tocmai pentru originalitatea voastră. Structurile relaționale vechi vor fi renegociate, lăsând loc unor aranjamente neconvenționale care vă vor oferi libertatea de care aveți nevoie.

Capricorn

Capricornii se pregătesc pentru o reorganizare totală a stilului de viață. Uranus intră în casa a șasea, mutând atenția de la plăcere spre sustenabilitate și sisteme de lucru mai inteligente. Este timpul să deveniți cât mai eficienți posibil, folosind tehnologia și inovația pentru a vă simplifica existența zilnică.

Tensiunea dintre nevoia voastră de ordine și natura rebelă a lui Uranus va fi una productivă. Nu este vorba doar despre a munci mai mult, ci despre a munci mai deștept. Rutinele voastre de sănătate și de muncă vor trece prin transformări care vă vor ajuta să susțineți ritmul vieții moderne fără a vă epuiza.

Vărsător

Vărsătorii se simt în elementul lor, deoarece planeta lor guvernatoare se mută într-un semn de aer prieten. Uranus intră în casa a cincea, a creativității și a iubirii, declanșând un ciclu de șapte ani plin de pasiune și originalitate.

În dragoste, apar surprize mari. Fie că resuscitați o relație veche, fie că scrieți reguli noi cu cineva apărut spontan, originalitatea va fi cheia fericirii voastre. Talentul vostru creativ ar putea găsi brusc publicul potrivit, transformând un simplu hobby într-o activitate care vă redefinește complet identitatea profesională.

Pești

Pentru Pești, Uranus are planuri care vizează fundația vieții lor. Planeta imprevizibilului intră în casa a patra, aducând o reinventare a conceptului de „acasă” și a relațiilor de familie. Până în 2033, s-ar putea să treceți prin schimbări locative surprinzătoare sau să rescrieți reguli de familie care datează de decenii.

Acest tranzit va scoate la iveală curente emoționale intense, forțându-vă să înțelegeți ce aveți cu adevărat nevoie pentru a vă simți în siguranță. Tiparele vechi, moștenite din copilărie, vor fi perturbate pentru a face loc unei noi fundații emoționale, mult mai autentice. Este un proces de eliberare de trecut care vă va permite să vă construiți un viitor pe un teren mult mai stabil.

Foto – Hepta

