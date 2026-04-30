Mariana Cojocaru avertisment pentru zodii în mai 2026: „Cotituri în viața fiecăruia dintre noi!”. Nimeni nu va putea evita pragul destinului

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Un avertisment neașteptat vine din partea Marianei Cojocaru, care prefigurează o lună mai 2026 dominată de răsturnări de situație spectaculoase și decizii care pot schimba cursul vieții pentru mulți nativi. Astrologul numește acest interval „luna Abraxas”, făcând referire la o energie mistică totală care contopește forțele opuse ale universului, precum binele și răul, într-un proces de transformare profundă.

Potrivit analizei sale, nu este vorba doar despre simple previziuni, ci despre un prag al destinului pe care nimeni nu îl va putea evita.

Vertex și Soarele în opoziție: Destinul forțează nota

Miezul acestor schimbări radicale se află într-o configurație astrală rară care pune față în față Soarele și punctul Vertex, generând o tensiune ce va spulbera planurile făcute dinainte. Mariana Cojocaru subliniază că ceea ce credeam a fi sigur va deveni brusc incert sub presiunea acestor energii.

„Caracteristica generală a lunii mai este dată de opoziția generală a Soarelui cu Vertex, care reprezintă un punct de cotitură pe destin…. Acest aspect este dominat de o vibrație puternică, unde combinația dintre adevăr și foc – spuneam că este luna Abraxas – reprezintă chintesența. Acest aspect aduce cotituri în viața fiecăruia dintre noi. E clar că lucrurile nu vor rămâne așa cum ne-am gândit noi sau cum e prestabilit”, a explicat astrologul la Antena Stars.

Uranus în Gemeni: Dinamism intelectual versus decizii la impuls

O altă modificare importantă pe harta cerului este deplasarea lui Uranus în zodia Gemenilor, un tranzit care promite să accelereze ritmul mental al tuturor nativilor. Totuși, Mariana Cojocaru ne atrage atenția că această viteză de gândire poate deveni periculoasă dacă nu este gestionată corect. „Totul este imprevizibil în luna mai. Uranus, planeta transformărilor și a imprevizibilului, intră în constelația Gemenilor.

Uranus vine cu o energie pozitivă, deoarece Uranus se simte bine în Gemeni, deoarece este patronul Vărsătorului – o altă zodie de Aer. El vine pentru toți cu un dinamism intelectual. Doar că trebuie să știm cum să îl folosim, cum să fie în avantajul nostru, nu în dezavantajul nostru”, a declarat astrologul.

Ea avertizează că graba de a face prea multe lucruri deodată va fi ca un „gaz pe foc” în contextul lunii Abraxas.

Relații sub lupă și strategii financiare bazate pe trecut

Niciun domeniu nu rămâne neatins, iar sectorul relațiilor va fi probabil cel mai zbuciumat, forțându-ne să căutăm soluții în cele mai tensionate momente.

Mariana Cojocaru consideră că aceste provocări sunt necesare pentru a identifica ceea ce ne este cu adevărat util în interacțiunile cu ceilalți. „Vor fi foarte multe provocări în relații. Punctul de cotitură de care vorbeam ne va face atenți la modul în care am putea extrage esența care să ne fie nouă favorabilă”, spune astrologul.

În ceea ce privește banii, contextul lunii mai 2026 va împleti nevoia de stabilitate materială cu intuiția emoțională. Deși Soarele în Taur pune accent pe resurse, succesul financiar va depinde în mod surprinzător de reluarea unor legături vechi.

„La vremuri noi, se cer acțiuni cu oameni vechi – Uranus Bătrânul”, afirmă Mariana Cojocaru, sugerând că foștii prieteni sau colaboratori pot deține cheia protejării veniturilor noastre în fața imprevizibilului.

Foto – captură Youtube

Urmărește-ne pe Google News