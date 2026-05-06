Mercur rămâne în Taur până pe 17 mai. Schimbările radicale prin care vor trece zodiile

Primele zile din mai au adus o încărcătură astrală neobișnuit de densă, culminând cu o confruntare intensă între Mercur și puternicul Pluto. Acest careu tensionat a început să scoată la lumină tot ceea ce a mocnit în tăcere, declanșând procese de transformare care nu mai pot fi ignorate în această primă săptămână a lunii. Dacă ai simțit nevoia acută de a spune lucrurilor pe nume pentru a te elibera, înseamnă că ai fost martorul direct al unei energii cosmice care a cerut adevăr cu orice preț.

Fricțiunea mentală și emoțională resimțită recent a funcționat ca o ambuscadă asupra procesului nostru obișnuit de gândire. În timp ce Mercur din Taur (unde a intrat din 3 mai și va ststiona până pe 17 ami) ne-a îndemnat la o abordare lentă și practică, Pluto în Vărsător a intervenit cu adevăruri brute și nefiltrate care ne-au împins la limită. Sub acest tranzit, mulți am fost tentați să ne apărăm zona de confort, însă evenimentele ne-au forțat să recunoaștem dacă rezistența noastră provine din onestitate sau dintr-o simplă teamă de schimbare.

Pluto în Vărsător, cunoscut drept Stăpânul Sublumii, nu a căutat să ne ofere confort în acest început de lună, ci să scoată la iveală puterea și transformarea în cadrul comunităților noastre. Acest tranzit disruptiv a început să expună manipularea și jocurile de putere care operează subtil în interacțiunile cotidiene. Pentru mulți, debutul lui mai a funcționat ca un semnal de alarmă pe care nu l-au cerut, dar pe care nu îl mai pot ignora, miza fiind acum claritatea totală.

Berbec

Berbecii trebuie să își verifice cu atenție atât contul bancar, cât și limitele personale. O discuție despre bani capătă o greutate neașteptată atunci când sunt implicate dinamici de grup sau prieteni. Este posibil ca cineva să presupună că are acces nelimitat la timpul, energia sau chiar resursele tale financiare, iar acum realizezi că situația nu este deloc echitabilă. Este momentul să reconsideri în ce merită să investești și cine merită cu adevărat un loc la masa ta.

Taur

Pentru Tauri, presiunea este resimțită la nivel personal și profesional. Te confrunți cu întrebarea dacă joci la sigur sau dacă, de fapt, te limitezi singur. Un moment cheie în carieră te-ar putea forța să vorbești deschis, să te afișezi într-o lumină diferită sau să îți asumi propriul adevăr. Deși te-ai putea simți expus, acesta este un punct de cotitură esențial în care trebuie să te alegi pe tine, indiferent de modul în care acest lucru va schimba percepția celorlalți despre tine.

Gemeni

Gemenii sunt sfătuiți să facă o pauză înainte de a intra într-o spirală de gânduri negative. Ceva ce credeai că a rămas în urmă reapare acum la suprafață, afectându-ți liniștea interioară. Poate fi vorba despre o amintire, o veche convingere sau o conversație care persistă mai mult decât ar trebui. Există un adevăr ascuns aici care ar putea să îți schimbe întreaga perspectivă, însă doar dacă ești dispus să îl privești direct în față.

Rac

Racii trebuie să analizeze cu atenție contextul social și să învețe să citească printre rânduri. O prietenie sau o dinamică de grup începe să dezvăluie mai multe decât te-ai fi așteptat, sugerând că intențiile cuiva ar putea să nu fie atât de sincere. Poți observa tensiuni nespuse legate de încredere, bani sau loialitate. Nu este vorba despre a tăia legăturile în mod impulsiv, ci despre a fi sincer cu tine însuți cu privire la ceea ce simți că nu funcționează.

Leu

Leii sunt îndemnați să vorbească și să pună întrebările necesare. O conversație despre direcția carierei tale s-ar putea ciocni frontal cu așteptările altcuiva. Un șef, un partener sau un colaborator ar putea să îți conteste autoritatea, cerându-ți să îți aperi alegerile. Recomandarea astrală este să nu îți reprimi gândurile, dar nici să nu reacționezi doar pentru a demonstra ceva. Stăpânește-ți adevărul fără a lăsa luptele de putere să te scoată de pe drumul tău.

Fecioară

Fecioarele se află în fața unei dileme legate de scara la care gândesc: se limitează la detalii sau privesc imaginea de ansamblu? Pot apărea momente de tensiune legate de muncă, rutine sau responsabilități, mai ales dacă simți că lucrurile nu mai sunt sincronizate. Este o ocazie excelentă de a pune la îndoială motivația din spatele acțiunilor zilnice și de a schimba perspectiva pentru a face alegeri care să îți susțină cu adevărat obiectivele de viitor

Balanță

Balanțele nu mai pot evita adevărul pe care refuză să îl rostească cu voce tare. Emoțiile devin extrem de intense, în special în viața amoroasă sau în proiectele creative. O conversație ar putea scoate la iveală gelozii, vulnerabilități sau declanșatori secreți. Deși situația este tensionată, ea aduce o claritate necesară, forțându-te să înfrunți realitatea emoțională așa cum este ea.

Scorpion

Pentru Scorpioni, mesajul este clar: ceea ce vei construi după acest tranzit va fi mult mai rezistent. Problemele de acasă sau din relațiile cele mai apropiate ajung la un punct critic. Fie că este vorba despre o dinamică de familie, o situație locativă sau un partener care îți testează limitele, lucrurile nu mai pot fi ascunse sub preș. Adevărul trebuie rostit, chiar dacă acest lucru va zdruncina puțin fundația vieții tale actuale.

Săgetător

Săgetătorii trebuie să fie extrem de atenți la modul în care comunică, deoarece cuvintele lor vor lovi mai tare decât anticipează. O discuție banală se poate transforma rapid într-una serioasă, în special la locul de muncă. S-ar putea să descoperi informații care nu îți erau destinate sau să fii luat prin surprindere de remarcile cuiva. Rămâi ancorat în realitate și reține că nu trebuie să ai toate răspunsurile, ci doar să fii autentic.

Capricorn

Capricornii sunt invitați să își recunoască valoarea și să nu accepte negocieri sub acest nivel. Banii, stima de sine sau chiar o situație romantică îți vor testa standardele. Cineva s-ar putea să încerce să te subestimeze sau să te facă să te îndoiești de ceea ce meriți cu adevărat. Acesta este momentul tău să rămâi ferm pe poziții și să stabilești un nou standard de respect și valoare în viața ta.

Vărsător

Vărsătorii se confruntă cu o întrebare fundamentală: dețin ei controlul sau doar încearcă să pară că îl au? O revelație personală sau o confruntare directă ar putea schimba modul în care te percepi sau rolul pe care îl joci în anumite relații. Elemente din trecut sau din viața de familie influențează modul în care te manifești în prezent. Odată ce ai văzut aceste adevăruri, nu mai poți da înapoi; trebuie să treci prin acest proces până la capăt.

Pești

Pentru Pești, strategia optimă este să spună cât mai puțin și să asculte cu mare atenție. Nu orice situație necesită o reacție imediată, mai ales când emoțiile sunt puternice în culise. Un secret, o revelație sau un moment de intimitate profundă ar putea scoate la lumină mai multe decât te așteptai. Ai încredere în intuiția ta și fii sincer cu tine însuți cu privire la ceea ce știi deja în străfundul sufletului tău.

Foto – Hepta

