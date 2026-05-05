Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Luna plină în Scorpion, din 1 mai, continuă să influențeze profund întreaga lună. Săptămâna 4-10 mai 2026 aduce emoții intense, schimbări neașteptate și provocări astrale care testează echilibrul și adaptabilitatea fiecărei zodii, spune Cristina Demetrescu, la Vorbește Lumea.

Horoscop săptămâna 4 – 10 mai 2026, cu Cristina Demetrescu

Săptămâna 4-10 mai 2026 aduce un vârtej de emoții și transformări, sub influența Lunii pline în Scorpion. Încărcătura sa energetică, resimțită pe tot parcursul lunii mai, este amplificată de corelația cu planetele din Berbec. Evenimentele din această perioadă nu vor trece neobservate, ci se vor reflecta în trăiri intense și decizii transformatoare, relatează astrologul Cristina Demetrescu.

Luna, în conjuncție cu Luna Neagră, formează pe 4 și 5 mai aspecte tensionate cu Venus și Uranus. Aceste zile se anunță tumultoase, marcate de evenimente neașteptate și o atmosferă haotică. Pot apărea neînțelegeri, dezinformări sau chiar situații care scapă de sub control. Restul săptămânii promite, însă, un ritm mai echilibrat.

Pe 7 mai, Pluto intră în mișcare retrogradă, influență care va marca următoarele luni. Această planetă cu impact colectiv va declanșa transformări profunde la nivel social și global, mai ales prin interacțiunile sale cu Saturn, Neptun și Uranus în Gemeni.

Citește și: Schimbări radicale și surprize pentru zodii în mai! Previziunile lui Mihai Voropchievici pentru finalul primăverii

Horoscopul săptămânii: ce rezervă astrele pentru fiecare zodie

Berbec

Această săptămână este despre autonomie. Este momentul să îți stabilești prioritățile și să iei decizii care să îți consolideze independența financiară. Fii atent/ă la influențele externe care pot încerca să te abată de la drumul tău.

Taur

Dinamica relațiilor tale ar putea suferi schimbări. Fie că este vorba de partenerul de viață, planuri de călătorii sau relații de familie, flexibilitatea va fi cheia succesului. Acceptă schimbarea ca pe o oportunitate de creștere.

Gemeni

Venus îți aduce noroc, dar fii atentă la detalii în jurul datei de 5 mai. Pot apărea tensiuni în comunicare sau decizii eronate. Păstrează-ți calmul și ia în calcul să dezvolți o a doua sursă de venit pentru mai multă siguranță financiară.

Rac

Sănătatea ta trebuie să fie pe primul loc. Ascultă-ți corpul și nu ignora semnalele pe care ți le oferă. Este o perioadă de intensitate emoțională, așa că încearcă să îți găsești echilibrul interior pentru a face față provocărilor.

Leu

Schimbările din viața ta de familie sau din cercul de prieteni îți pot oferi oportunități financiare interesante. Totuși, ia decizii cu prudență, pentru că riscurile sunt la fel de mari ca și potențialele câștiguri.

Fecioară

Aceasta este o săptămână a provocărilor. Situațiile neprevăzute cer adaptare rapidă și o abordare pragmatică. Atenția la detalii și prioritizarea sarcinilor te vor ajuta să treci peste obstacole cu brio.

Balanță

Echilibrul rămâne cuvântul-cheie al săptămânii pentru tine. Evită să iei decizii radicale sau să faci promisiuni pe care nu le poți respecta. Alege o abordare moderată și caută să îți menții armonia interioară.

Scorpion

Cu Luna plină în semnul tău, te afli într-o perioadă de transformare profundă. Este timpul să clarifici situațiile neclare din viața ta și să îți asumi decizii importante. Ai grijă la sănătatea ta, în special la aspectele hormonale sau dentare.

Săgetător

Relațiile de prietenie pot deveni complicate. Fii atentă la ce spui și evită impulsivitatea, mai ales în discuțiile delicate. Uneori, tăcerea poate fi cel mai înțelept răspuns.

Capricorn

Prietenii sau cercul social pot aduce surprize. Ascultă cu atenție și evită să oferi sfaturi nesolicitate. Uneori, simpla prezență și sprijinul tău sunt suficiente.

Vărsător

La locul de muncă, se deschid noi oportunități. S-ar putea să fii remarcată pentru abilitățile tale de leadership, iar acest lucru îți poate aduce beneficii pe termen lung. Profită de șansa de a te afirma.

Pești

Este o săptămână de reflecție interioară. Experiențele noi, inclusiv călătoriile, te pot ajuta să îți redefinești valorile și convingerile. Rămâi deschisă la schimbare, dar ia decizii cu grijă.

Foto: Captură YouTube

Urmărește-ne pe Google News