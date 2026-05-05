  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop săptămâna 4 – 10 mai 2026, cu Cristina Demetrescu. Oportunități financiare pentru Lei, probleme de sănătate pentru Scorpioni

Horoscop săptămâna 4 – 10 mai 2026, cu Cristina Demetrescu. Oportunități financiare pentru Lei, probleme de sănătate pentru Scorpioni

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.  Actualizat 05.05.2026, 11:37
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Luna plină în Scorpion, din 1 mai, continuă să influențeze profund întreaga lună. Săptămâna 4-10 mai 2026 aduce emoții intense, schimbări neașteptate și provocări astrale care testează echilibrul și adaptabilitatea fiecărei zodii, spune Cristina Demetrescu, la Vorbește Lumea.

Horoscop săptămâna 4 – 10 mai 2026, cu Cristina Demetrescu

Săptămâna 4-10 mai 2026 aduce un vârtej de emoții și transformări, sub influența Lunii pline în Scorpion. Încărcătura sa energetică, resimțită pe tot parcursul lunii mai, este amplificată de corelația cu planetele din Berbec. Evenimentele din această perioadă nu vor trece neobservate, ci se vor reflecta în trăiri intense și decizii transformatoare, relatează astrologul Cristina Demetrescu.

Luna, în conjuncție cu Luna Neagră, formează pe 4 și 5 mai aspecte tensionate cu Venus și Uranus. Aceste zile se anunță tumultoase, marcate de evenimente neașteptate și o atmosferă haotică. Pot apărea neînțelegeri, dezinformări sau chiar situații care scapă de sub control. Restul săptămânii promite, însă, un ritm mai echilibrat.

Pe 7 mai, Pluto intră în mișcare retrogradă, influență care va marca următoarele luni. Această planetă cu impact colectiv va declanșa transformări profunde la nivel social și global, mai ales prin interacțiunile sale cu Saturn, Neptun și Uranus în Gemeni.

„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Gata, până aici a răbdat! Când toată lumea credea că s-au mai liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Gata, până aici a răbdat! Când toată lumea credea că s-au mai liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Recomandarea zilei

Citește și: Schimbări radicale și surprize pentru zodii în mai! Previziunile lui Mihai Voropchievici pentru finalul primăverii

Horoscopul săptămânii: ce rezervă astrele pentru fiecare zodie

Berbec

Această săptămână este despre autonomie. Este momentul să îți stabilești prioritățile și să iei decizii care să îți consolideze independența financiară. Fii atent/ă la influențele externe care pot încerca să te abată de la drumul tău.

„Am doi martori”. Ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu, după moartea fiului lor. Înainte de tragedie pozau într-o familie fericită, îmbrățișați, zâmbitori, dar acum totul s-a schimbat: „Părinții lui, proaspăt multimilionari”
„Am doi martori”. Ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu, după moartea fiului lor. Înainte de tragedie pozau într-o familie fericită, îmbrățișați, zâmbitori, dar acum totul s-a schimbat: „Părinții lui, proaspăt multimilionari”
Recomandarea zilei

Taur

Dinamica relațiilor tale ar putea suferi schimbări. Fie că este vorba de partenerul de viață, planuri de călătorii sau relații de familie, flexibilitatea va fi cheia succesului. Acceptă schimbarea ca pe o oportunitate de creștere.

Gemeni

Venus îți aduce noroc, dar fii atentă la detalii în jurul datei de 5 mai. Pot apărea tensiuni în comunicare sau decizii eronate. Păstrează-ți calmul și ia în calcul să dezvolți o a doua sursă de venit pentru mai multă siguranță financiară.

Rac

Sănătatea ta trebuie să fie pe primul loc. Ascultă-ți corpul și nu ignora semnalele pe care ți le oferă. Este o perioadă de intensitate emoțională, așa că încearcă să îți găsești echilibrul interior pentru a face față provocărilor.

Leu

Schimbările din viața ta de familie sau din cercul de prieteni îți pot oferi oportunități financiare interesante. Totuși, ia decizii cu prudență, pentru că riscurile sunt la fel de mari ca și potențialele câștiguri.

Fecioară

Aceasta este o săptămână a provocărilor. Situațiile neprevăzute cer adaptare rapidă și o abordare pragmatică. Atenția la detalii și prioritizarea sarcinilor te vor ajuta să treci peste obstacole cu brio.

Balanță

Echilibrul rămâne cuvântul-cheie al săptămânii pentru tine. Evită să iei decizii radicale sau să faci promisiuni pe care nu le poți respecta. Alege o abordare moderată și caută să îți menții armonia interioară.

Scorpion

Cu Luna plină în semnul tău, te afli într-o perioadă de transformare profundă. Este timpul să clarifici situațiile neclare din viața ta și să îți asumi decizii importante. Ai grijă la sănătatea ta, în special la aspectele hormonale sau dentare.

Săgetător

Relațiile de prietenie pot deveni complicate. Fii atentă la ce spui și evită impulsivitatea, mai ales în discuțiile delicate. Uneori, tăcerea poate fi cel mai înțelept răspuns.

Capricorn

Prietenii sau cercul social pot aduce surprize. Ascultă cu atenție și evită să oferi sfaturi nesolicitate. Uneori, simpla prezență și sprijinul tău sunt suficiente.

Vărsător

La locul de muncă, se deschid noi oportunități. S-ar putea să fii remarcată pentru abilitățile tale de leadership, iar acest lucru îți poate aduce beneficii pe termen lung. Profită de șansa de a te afirma.

Pești

Este o săptămână de reflecție interioară. Experiențele noi, inclusiv călătoriile, te pot ajuta să îți redefinești valorile și convingerile. Rămâi deschisă la schimbare, dar ia decizii cu grijă.

Foto: Captură YouTube

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Fanatik
Marius Şumudică, întoarcere şoc la Rapid în final de sezon?! Ședință de urgență la club: ore decisive pentru Gâlcă
Marius Şumudică, întoarcere şoc la Rapid în final de sezon?! Ședință de urgență la club: ore decisive pentru Gâlcă
GSP.ro
Cea mai sexy antrenoare din România a leșinat în timpul meciului și a urmat scandalul: „Foame, disperare!”
Cea mai sexy antrenoare din România a leșinat în timpul meciului și a urmat scandalul: „Foame, disperare!”
Click.ro
Radu Vâlcan, despre starea Mihaelei Rădulescu. Cum gestionează viața în lipsa lui Felix Baumgartner: „I-am adus puțină bucurie”
Radu Vâlcan, despre starea Mihaelei Rădulescu. Cum gestionează viața în lipsa lui Felix Baumgartner: „I-am adus puțină bucurie”
TV Mania
80.000$ dintr-o singură privire! Rochia Melaniei Trump care a sfidat protocolul în fața Regelui Charles. Ce s-a văzut de aproape
80.000$ dintr-o singură privire! Rochia Melaniei Trump care a sfidat protocolul în fața Regelui Charles. Ce s-a văzut de aproape
Redactia.ro
Un alt parlamentar și-a dat demisia de la PSD chiar înaintea moțiunii de cenzură. A anunțat că trece la PNL
Un alt parlamentar și-a dat demisia de la PSD chiar înaintea moțiunii de cenzură. A anunțat că trece la PNL
Citește și...
Cutremur la CFR Cluj! A plecat după 10 ani de la club, în plin sezon: “Nu pot să mă asociez cu aşa ceva! A fost ultima mea zi” Neluţu Varga a pornit revoluția
Ce pensii au polițiștii în 2026. Vârsta la care angajații din MAI ies la pensie şi interdicţia cumulului cu salariul
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Schimbări radicale și surprize pentru zodii în mai! Previziunile lui Mihai Voropchievici pentru finalul primăverii
Horoscop 5 mai 2026. Dificultăți și conflicte. O zodie este sabotată la locul de muncă. O persoană invidioasă îi pune bețe în roate
Horoscop 4 mai 2026. Furtună copleșitoare în viața unei zodii. Conflicte, trădări și neînțelegeri. Deciziile importante trebuie amânate
Reacția lui Ionuț Cercel după ce melodia „Made in Romania” s-a auzit din nou în vestiarul lui Inter Milano. Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia
Răsturnare de situaţie la moţiunea de cenzură. Cum arată ultimele calcule

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mariana Ionescu Căpitănescu, despre sarcina pierdută pe scenă: „Am crezut că sunt pedepsită de Dumnezeu”
Mariana Ionescu Căpitănescu, despre sarcina pierdută pe scenă: „Am crezut că sunt pedepsită de Dumnezeu”
Cum s-au îmbrăcat vedetele la Premiile Gopo 2026
Cum s-au îmbrăcat vedetele la Premiile Gopo 2026
Proiecte speciale
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Avantaje
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
Elle
Dana Rogoz este în culmea fericirii! Anunțul special făcut de actriță pe internet: „Cu foarte mare emoție vă împărtășesc vestea...”
Dana Rogoz este în culmea fericirii! Anunțul special făcut de actriță pe internet: „Cu foarte mare emoție vă împărtășesc vestea...”
Cum a reușit Ioana State să slăbească 17 kilograme în 5 luni, fără sport. Dieta fostei concurente Asia Express: „Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte”
Cum a reușit Ioana State să slăbească 17 kilograme în 5 luni, fără sport. Dieta fostei concurente Asia Express: „Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte”
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Cele mai neobișnuite ținute de la Met Gala 2026. Cum au pozat vedetele pe covorul roșu
Cele mai neobișnuite ținute de la Met Gala 2026. Cum au pozat vedetele pe covorul roșu
Radu Vâlcan, detalii surprinzătoare despre viața Mihaelei Rădulescu în Monaco, după pierderea lui Felix Baumgartner. "Este o femeie extrem de puternică!"
Radu Vâlcan, detalii surprinzătoare despre viața Mihaelei Rădulescu în Monaco, după pierderea lui Felix Baumgartner. "Este o femeie extrem de puternică!"
Marius Manole cere PSD o reformă din temelii în plină criză politică: "Poate că e momentul să dărâmați linia întâi!"
Marius Manole cere PSD o reformă din temelii în plină criză politică: "Poate că e momentul să dărâmați linia întâi!"
Adriana Bahmuțeanu plănuiește mutarea în SUA, la George Restivan: "Suntem îndrăgostiți unul de altul! Acolo e familia mea!"
Adriana Bahmuțeanu plănuiește mutarea în SUA, la George Restivan: "Suntem îndrăgostiți unul de altul! Acolo e familia mea!"
Alex Ligertwood, fostul solist al legendarei trupe Santana, a murit la 79 de ani
Alex Ligertwood, fostul solist al legendarei trupe Santana, a murit la 79 de ani
Observator News
Trei persoane, la spital după ce un tânăr de 24 de ani, băut, a provocat un accident pe Iuliu Maniu
Trei persoane, la spital după ce un tânăr de 24 de ani, băut, a provocat un accident pe Iuliu Maniu
Libertatea pentru Femei
“Nu suntem divorțați, nici despărțiți, nici măcar…”. Asta zicea soția lui Sorin Grindeanu, într-o ieșire publică extrem de rară. Cine e și cum arată misterioasa soție a șefului PSD. Blondă, ochi verzi, o meserie grea și riscantă
“Nu suntem divorțați, nici despărțiți, nici măcar…”. Asta zicea soția lui Sorin Grindeanu, într-o ieșire publică extrem de rară. Cine e și cum arată misterioasa soție a șefului PSD. Blondă, ochi verzi, o meserie grea și riscantă
Fosta soție a lui Cătălin Predoiu, viață nouă după divorț! Ce meserie neașteptată are acum! 16 ani a stat discret în umbra unui politician, dar după separare a surprins pe toată lumea. 3 apartamente, terenuri și o casă de vacanță după partaj, dar și o nouă identitate
Fosta soție a lui Cătălin Predoiu, viață nouă după divorț! Ce meserie neașteptată are acum! 16 ani a stat discret în umbra unui politician, dar după separare a surprins pe toată lumea. 3 apartamente, terenuri și o casă de vacanță după partaj, dar și o nouă identitate
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Un alt parlamentar și-a dat demisia de la PSD chiar înaintea moțiunii de cenzură. A anunțat că trece la PNL
Un alt parlamentar și-a dat demisia de la PSD chiar înaintea moțiunii de cenzură. A anunțat că trece la PNL
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
Cine este primul senator care și-a dat demisia din PSD după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan
Cine este primul senator care și-a dat demisia din PSD după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Greșeli frecvente la spălarea părului. Dermatologii avertizează asupra apei fierbinți și șamponului excesiv
Greșeli frecvente la spălarea părului. Dermatologii avertizează asupra apei fierbinți și șamponului excesiv
2026, an de coșmar pentru această zodie. Astrologii avertizează asupra unei perioade pline de blocaje
2026, an de coșmar pentru această zodie. Astrologii avertizează asupra unei perioade pline de blocaje
1.500 de lei de la stat, aprobați în ședința de Guvern. Cine primește banii și de unde vin
1.500 de lei de la stat, aprobați în ședința de Guvern. Cine primește banii și de unde vin
„Am devenit dependentă de acest medicament. Era să mor din cauza lui”
„Am devenit dependentă de acest medicament. Era să mor din cauza lui”
TV Mania
80.000$ dintr-o singură privire! Rochia Melaniei Trump care a sfidat protocolul în fața Regelui Charles. Ce s-a văzut de aproape
80.000$ dintr-o singură privire! Rochia Melaniei Trump care a sfidat protocolul în fața Regelui Charles. Ce s-a văzut de aproape
„Doamne ferește!” Dana Nălbaru, șocată de ce a făcut Dragoș Bucur în curte. Imaginile care au stârnit hohote de râs în Argeș
„Doamne ferește!” Dana Nălbaru, șocată de ce a făcut Dragoș Bucur în curte. Imaginile care au stârnit hohote de râs în Argeș
ULTIMA ORĂ la Hollywood! Celebra actriță, din nou MAMĂ la 53 de ani! DA, familia se mărește! Soțul ei, anunț viral chiar acum despre bebeluș! Ce semnificație are numele ales
ULTIMA ORĂ la Hollywood! Celebra actriță, din nou MAMĂ la 53 de ani! DA, familia se mărește! Soțul ei, anunț viral chiar acum despre bebeluș! Ce semnificație are numele ales
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să sune telefonul!”
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să sune telefonul!”
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie la 64 ani. Fosta gimnastă are o siluetă de invidiat! Cum arată meniul ei zilnic?
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie la 64 ani. Fosta gimnastă are o siluetă de invidiat! Cum arată meniul ei zilnic?
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
Libertatea
Reacția lui Ionuț Cercel după ce melodia „Made in Romania” s-a auzit din nou în vestiarul lui Inter Milano. Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia
Reacția lui Ionuț Cercel după ce melodia „Made in Romania” s-a auzit din nou în vestiarul lui Inter Milano. Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton