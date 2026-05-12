Numerologul Mihai Voropchievici aduce vești de o intensitate rară pentru perioada 11-17 mai 2026, o săptămână în care forțele ancestrale ale runelor dictează ritmul schimbărilor în viața celor 12 semne zodiacale.

Sub influența unor energii care oscilează între protecție divină și încercări dure, nativii sunt avertizați că deciziile luate acum pot avea ecou pe termen lung, configurând noi traiectorii pentru restul anului.

Berbec

Berbecii sunt guvernați de runa Uruz, care le conferă o ambiție de neoprit și resurse fizice imense pentru a finaliza proiecte dificile. Totuși, aceștia trebuie să își tempereze impulsivitatea, deoarece încăpățânarea excesivă ar putea ridica bariere în relațiile cu cei dragi, a explicat Voropchievici, potrivi fresh24.ro.

Taur

Runa Perdhro anunță o perioadă a revelațiilor pentru Tauri, în care secrete bine păstrate ar putea ieși la lumină în mod neașteptat. Această săptămână le cere să se bazeze pe intuiție mai mult decât pe logică, pentru a naviga printre schimbările de perspectivă care vor apărea.

Gemeni

Pentru Gemeni, runa Othel pune accentul pe stabilitatea căminului și pe importanța conexiunilor cu familia extinsă. Este momentul ideal pentru a rezolva chestiuni legate de proprietăți sau moșteniri, beneficiind de o protecție specială împotriva stresului cotidian.

Rac

Racii se confruntă cu influența puternică a runei Hagall, semnul unor schimbări bruște care le pot da peste cap toate planurile minuțios construite. Deși perioada pare agitată, aceste perturbări sunt necesare pentru a curăța drumul de influențele toxice și pentru a face loc unui nou început.

Leu

Leii trebuie să folosească scutul runei Thurisaz pentru a se apăra de invidiile și provocările venite din partea anturajului profesional. Deși forța lor este la cote maxime, victoria va aparține celor care aleg să nu riposteze la fiecare provocare minoră.

Fecioară

Fecioarele sunt vedetele săptămânii sub semnul runei Sigel, beneficiind de o claritate mentală care le va aduce succes în tot ce își propun. Eforturile depuse anterior sunt în sfârșit recunoscute, iar planul financiar promite vești excelente și stabilitate.

Balanță

Balanțele sunt invitate la introspecție de către runa Lagaz, care amplifică emoțiile și sensibilitatea pe parcursul acestor zile. Mesajele primite prin vise sau coincidențe ar trebui tratate cu seriozitate, deoarece acestea conțin cheia unor rezolvări sentimentale mult așteptate.

Scorpion

Runa Isa le impune Scorpionilor o pauză forțată, semnalând că orice încercare de a grăbi lucrurile va duce doar la frustrare. Este o săptămână de analiză și liniște, în care stagnarea trebuie privită ca o oportunitate de reîncărcare a bateriilor.

Săgetător

Săgetătorii se bucură de influența runei Ansuz, care le deschide porțile către comunicare eficientă și negocieri de succes. Mesaje de o importanță capitală pot sosi acum, oferind răspunsuri clare la dilemele care i-au măcinat în ultima perioadă.

Capricorn

Pentru Capricorni, runa Wunjo aduce sfârșitul unei perioade de restriște și instalarea unei stări de armonie generală. Fie că este vorba despre o împăcare în familie sau un succes la serviciu, optimismul revine în viața acestor nativi.

Vărsător

Vărsătorii sunt vizați de runa Fehu, care promite câștiguri materiale și o îmbunătățire considerabilă a statutului financiar. Este o perioadă fertilă pentru investiții și planuri pe termen lung, cu condiția ca aceștia să nu cadă în capcana lăcomiei.

Pești

Peștii beneficiază de energia runei Gifu, ce simbolizează daruri și parteneriate echilibrate între ceea ce oferă și ceea ce primesc. O persoană providențială ar putea apărea în viața lor, oferindu-le sprijinul necesar pentru a face un salt calitativ în plan personal.

