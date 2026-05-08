  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop săptămânal 11 – 17 mai 2026. O decizie greșită declanșează un dezastru. O zodie primește în cercul ei persoane toxice ce îi pot ruina viața

Horoscop săptămânal 11 – 17 mai 2026. O decizie greșită declanșează un dezastru. O zodie primește în cercul ei persoane toxice ce îi pot ruina viața

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Horoscop săptămânal 11 – 17 mai 2026. O săptămână complicată pentru unii nativi. Citește horoscopul săptămânii și află ce fac zodiile în a doua săptămână a lunii mai 2026. Previziuni pentru toate zodiile.

Pentru nativii din Capricorn, această săptămână funcționează ca un test de discernământ, nu ca o perioadă de expansiune. Configurațiile astrale din jurul Lunii Noi în Taur (16 mai) reactivează zona relațiilor personale și a influențelor externe, iar intrarea lui Mercur în Gemeni pe 17 mai accelerează comunicarea – inclusiv pe cea manipulativă. Cu alte cuvinte, contextul este perfect pentru erori de judecată dacă nu există vigilență.

Horoscop săptămânal 11 – 17 mai 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul săptămânal și află cum sunt influențate zodiile. Vezi ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop săptămânal Berbec – previziuni pentru perioada 11 – 17 mai 2026

Berbec, săptămâna aceasta vine cu un boost clar de energie și inițiativă, dar dinamica se schimbă pe final. Până pe 15 mai, Marte te susține să accelerezi proiecte blocate și să livrezi rezultate vizibile. După Luna Nouă în Taur din 16 mai, focusul se mută strategic pe bani, stabilitate și decizii concrete. Nu mai e despre viteză, ci despre valoare și sustenabilitate. Profesional, ai leverage dacă îți calibrezi tonul – agresivitatea nu mai convertește în rezultate. În plan personal, comunicarea devine mai fluidă odată cu intrarea lui Mercur în Gemeni pe 17 mai, ceea ce îți permite să repari sau să aprofundezi conexiuni. Relațional, pasiunea rămâne ridicată, dar trebuie gestionată inteligent. Atenție la tensiuni în jurul datei de 16 mai, când pot apărea schimbări de plan. Sănătatea cere canalizarea energiei în activități fizice consistente. Weekendul e pentru recalibrare și planificare financiară.

Ce ar trebui să știe toată lumea despre celebrele injecții de slăbit Mounjaro, la care apelează din ce în ce mai mulți oameni în ultima vreme. Dr. Viorel Dejeu: „Problema este că...”
Ce ar trebui să știe toată lumea despre celebrele injecții de slăbit Mounjaro, la care apelează din ce în ce mai mulți oameni în ultima vreme. Dr. Viorel Dejeu: „Problema este că...”
Recomandarea zilei

Horoscop săptămânal Taur – previziuni pentru perioada 11 – 17 mai 2026

Taur, acesta este momentul tău de reset major. Luna Nouă în semnul tău pe 16 mai marchează un nou ciclu personal – practic, un restart strategic pe identitate, obiective și direcție de viață. Până atunci, Venus te susține să te reconectezi cu valorile tale reale. Profesional, consistența ta devine un avantaj competitiv, iar oportunitățile apar exact când nu le forțezi. Financiar, evită impulsivitatea – tentațiile cresc pe final de săptămână. În relații, pot apărea confuzii dacă nu comunici clar, dar energia lui Mercur în Gemeni (din 17 mai) te ajută să clarifici lucrurile rapid. Este o săptămână excelentă pentru decizii legate de imagine, stil de viață și direcții noi. Ai nevoie de spațiu pentru tine – nu negocia asta. Sănătatea cere atenție la semnalele subtile ale corpului. Integrează practici de mindfulness pentru stabilitate emoțională. Creșterea vine, dar nu fără disciplină.

Horoscop săptămânal Gemeni – previziuni pentru perioada 11 – 17 mai 2026

Gemeni, până pe 16 mai ești într-o fază de pregătire, iar după aceea intri în prim-plan. Săptămâna începe cu multă interacțiune și networking, dar adevăratul game changer vine pe 17 mai, când Mercur intră în semnul tău. De aici încolo, totul accelerează: comunicare, oportunități, vizibilitate. Profesional, colaborarea rămâne esențială, dar vei avea tendința să preiei controlul – și, realist, e momentul potrivit. Financiar, apar idei de monetizare sau surse alternative de venit. În plan personal, conversațiile devin mai profunde și relevante. Totuși, până la Luna Nouă din 16 mai, ai nevoie de retragere și claritate mentală. Nu te suprasolicita – există risc de burnout la mijlocul săptămânii. Relațiile pot fi reparate prin dialog deschis. Sănătatea cere echilibru între stimulare mentală și odihnă. După 17 mai, ești din nou în controlul narativului tău.

Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților României de după 1989. Pe ce loc l-a pus pe Nicușor Dan: „Criteriul a fost răul cel mai mic”
Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților României de după 1989. Pe ce loc l-a pus pe Nicușor Dan: „Criteriul a fost răul cel mai mic”
Recomandarea zilei

Horoscop săptămânal Rac – previziuni pentru perioada 11 – 17 mai 2026

Rac, săptămâna aceasta te obligă să îți prioritizezi echilibrul emoțional și cercul social. Până pe 15 mai, tendința de retragere este puternică, dar Luna Nouă în Taur din 16 mai activează zona prietenilor, proiectelor de grup și obiectivelor pe termen lung. Practic, ieși din carapace și reintri în joc. Profesional, pot apărea întârzieri – nu forța lucrurile, optimizează procesele. Intuiția ta este extrem de ascuțită și te poate ghida în decizii importante. Financiar, fii precaut – apar cheltuieli neprevăzute. În relații, comunicarea empatică face diferența, mai ales în jurul datei de 16 mai. Pentru cei singuri, atracția se mută către conexiuni profunde, nu superficiale. Mercur în Gemeni (din 17 mai) îți activează subconștientul – ai nevoie de liniște, nu de haos. Sănătatea cere gestionarea stresului prin metode concrete: meditație, natură, pauze reale. Weekendul e pentru reset emoțional.

Horoscop săptămânal Leu – previziuni pentru perioada 11 – 17 mai 2026

Leu, săptămâna aceasta este despre poziționare strategică în carieră. Până pe 15 mai, ai vizibilitate și influență, dar Luna Nouă în Taur din 16 mai îți redefinește direcția profesională. E momentul să iei decizii mari legate de statut, obiective și leadership. Nu mai merge pe autopilot. Profesional, ești remarcat, dar trebuie să lași spațiu și altora – altfel riști rezistență din echipă. Financiar, oportunitățile există, dar necesită analiză riguroasă. În relații, energia ta atrage, dar empatia este esențială pentru stabilitate. După 17 mai, Mercur în Gemeni îți extinde rețeaua socială și îți aduce conexiuni valoroase. Social, devii magnet pentru oameni influenți. Atenție la suprasolicitare – nu ești invincibil. Sănătatea cere echilibru între expunere și odihnă. Weekendul este ideal pentru activități creative care îți reactivează motivația.

Horoscop săptămânal Fecioară – previziuni pentru perioada 11 – 17 mai 2026

Fecioară, săptămâna aceasta îți cere să gândești pe termen lung și să ieși din zona de control excesiv. Până pe 15 mai, optimizezi procese, dar Luna Nouă în Taur din 16 mai deschide o nouă etapă legată de studii, călătorii sau expansiune personală. Este momentul să investești în dezvoltare reală. Profesional, Mercur (guvernatorul tău) intră în Gemeni pe 17 mai și îți activează cariera – crește presiunea, dar și oportunitățile. Ai vizibilitate, dar trebuie să livrezi fără erori. Financiar, revizuiește strategiile și aliniază-le cu obiectivele mari. Relațiile pot suferi dacă prioritizezi exclusiv munca – comunică clar. Mijlocul săptămânii aduce șansa de a rezolva tensiuni mai vechi. Sănătatea cere disciplină: echilibru între activitate fizică și relaxare mentală. Weekendul este pentru recalibrare și planificare strategică.

Horoscop săptămânal Balanță – previziuni pentru perioada 11 – 17 mai 2026

Balanță, săptămâna aceasta pune reflectorul pe parteneriate și resurse comune. Până pe 15 mai, negocierile și colaborările sunt favorizate, dar Luna Nouă în Taur din 16 mai schimbă dinamica financiară – apar noi responsabilități sau oportunități legate de bani împărțiți. Este un moment de reset în modul în care gestionezi dependențele financiare sau emoționale. Profesional, diplomația ta este un asset, dar nu evita deciziile dificile. După 17 mai, Mercur în Gemeni îți extinde orizontul – apar idei noi, călătorii sau colaborări externe. Relațional, comunicarea sinceră devine obligatorie, mai ales dacă au existat tensiuni. Social, atragi oameni pe aceeași frecvență cu tine. Sănătatea cere echilibru – alimentație corectă și mișcare constantă. Weekendul este ideal pentru activități culturale sau creative care îți reîncarcă energia și îți oferă claritate mentală.

Citeşte şi: Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale

Citeşte şi: Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Citeşte şi: Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Este un an al construcțiilor solide, nu al experimentelor hazardate”

Horoscop săptămânal Scorpion – previziuni pentru perioada 11 – 17 mai 2026

Scorpion, săptămâna aceasta nu vine cu subtilități – vine cu transformare directă și decizii incomode. Influența lui Pluto te obligă să reevaluezi zone critice din viață: carieră, convingeri, direcție personală. Până pe 15 mai, ești în faza de analiză și eliminare a ceea ce nu mai livrează valoare. Luna Nouă în Taur din 16 mai îți activează sectorul relațiilor – aici apare resetul real: parteneriatele fie se consolidează, fie se închid. Profesional, gândirea ta strategică scoate la suprafață oportunități ascunse. Financiar, evită deciziile impulsive și validează fiecare mișcare. În plan emoțional, intensitatea crește – discuțiile sincere nu mai sunt opționale, sunt necesare. Pentru cei singuri, apar conexiuni neașteptate, dar cu impact. După 17 mai, Mercur în Gemeni îți schimbă perspectiva asupra resurselor comune și a intimității. Sănătatea cere management serios al stresului – altfel, vei plăti costul. Weekendul e pentru introspecție și reset mental.

Horoscop săptămânal Săgetător – previziuni pentru perioada 11 – 17 mai 2026

Săgetător, săptămâna aceasta îți reactivează motorul intern: explorare, învățare, expansiune. Jupiter îți amplifică nevoia de a ieși din rutină și de a acumula experiențe relevante. Până pe 15 mai, ești orientat spre dezvoltare personală și conexiuni noi. Luna Nouă în Taur din 16 mai mută focusul pe rutină, muncă și sănătate – e momentul să îți optimizezi stilul de viață, nu doar să visezi la el. Profesional, energia ta motivează echipa, iar proiectele colaborative avansează. Financiar, ideile sunt bune, dar trebuie validate pragmatic. Relațional, entuziasmul tău creează conexiuni rapide, însă ai grijă să nu promiți mai mult decât poți livra. După 17 mai, Mercur în Gemeni îți dinamizează parteneriatele – comunicarea devine rapidă, directă și eficientă. Sănătatea cere activitate fizică intensă, dar structurată. Weekendul e pentru reflecție și integrarea experiențelor. Crești, dar ai nevoie de direcție, nu doar de viteză.

Horoscop săptămânal Capricorn – previziuni pentru perioada 11 – 17 mai 2026

Capricornul este tentat să accepte colaborări, parteneriate sau apropieri aparent avantajoase, fără o analiză profundă a intențiilor din spate. O decizie luată în grabă sau pe baza unor promisiuni bine ambalate poate deschide ușa unor persoane toxice, interesate mai degrabă de propriul câștig decât de un echilibru reciproc.
În plan profesional, riscul major constă în asocierea cu oameni care pot compromite reputația sau pot crea blocaje greu de gestionat ulterior. În plan personal, lucrurile devin și mai sensibile: relațiile pot căpăta o dinamică dezechilibrată, bazată pe control, manipulare sau consum emoțional excesiv. Capricornul, de regulă calculat, riscă acum să ignore semnalele de alarmă din dorința de stabilitate sau validare.
Aceasta nu este o perioadă în care să faci compromisuri de dragul progresului rapid. Din contră, orice pas trebuie filtrat printr-o analiză rece, aproape chirurgicală. Intuiția există, dar este ușor distorsionată de presiunea contextului și de volumul mare de informații sau interacțiuni.
Recomandarea este clară: limite ferme, verificare riguroasă a oamenilor și refuzul de a intra în jocuri de putere subtile. Capricornul nu pierde teren dacă spune „nu” – dimpotrivă, își protejează capitalul personal și profesional. În această săptămână, o alegere neinspirată nu doar că încetinește evoluția, ci poate declanșa un efect de domino dificil de controlat ulterior.

Horoscop săptămânal Vărsător – previziuni pentru perioada 11 – 17 mai 2026

Vărsător, săptămâna aceasta îți activează zona de inovație și gândire out-of-the-box. Uranus îți stimulează creativitatea, dar Luna Nouă în Taur din 16 mai mută atenția pe casă, familie și stabilitate emoțională. Ai nevoie de un fundament solid pentru ideile tale ambițioase. Profesional, perspectivele tale neconvenționale pot genera rezultate semnificative, mai ales în proiecte de echipă. Totuși, evită deciziile financiare pripite – analizează fiecare variabilă. Social, îți extinzi rețeaua și atragi oameni aliniați cu valorile tale. Relațiile personale beneficiază de deschiderea ta mentală, dar au nevoie și de consistență. După 17 mai, Mercur în Gemeni îți reactivează creativitatea și flirtul – devii mai expresiv și mai conectat. Pentru cei singuri, apar conexiuni neobișnuite, dar captivante. Sănătatea cere echilibru între stimulare

Horoscop săptămânal Pești – previziuni pentru perioada 11 – 17 mai 2026

Pești, săptămâna aceasta îți amplifică intuiția și conexiunile emoționale, dar îți cere și structură. Influența lui Neptun îți oferă claritate subtilă, însă fără disciplină, aceasta se pierde. Până pe 15 mai, ești concentrat pe relații și pe înțelegerea profundă a celor din jur. Luna Nouă în Taur din 16 mai îți activează comunicarea – este momentul să spui clar ce simți și ce vrei. Profesional, intuiția ta devine un avantaj competitiv în negocieri și colaborări. Financiar, adoptă o strategie conservatoare – nu e momentul pentru riscuri. Creativitatea este la cote maxime, ceea ce face această perioadă ideală pentru proiecte artistice. După 17 mai, Mercur în Gemeni îți dinamizează zona familiei și a spațiului personal – pot apărea discuții importante sau decizii legate de casă. Sănătatea cere gestionarea energiei – evită suprasolicitarea. Meditația și activitățile liniștite sunt esențiale. Weekendul îți oferă claritate și direcție interioară.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Un cercetător român a calculat cât de severă ar fi o epidemie de hantavirus față de cea de COVID 19. Anunțul OMS
Un cercetător român a calculat cât de severă ar fi o epidemie de hantavirus față de cea de COVID 19. Anunțul OMS
Fanatik
Naționala României se vede exclusiv online la următoarele turnee majore?! Senatul a respins proiectul de lege ca meciurile să fie gratis la TV
Naționala României se vede exclusiv online la următoarele turnee majore?! Senatul a respins proiectul de lege ca meciurile să fie gratis la TV
GSP.ro
Raluca i-a dat vestea, imediat după promovarea Corvinului în Superliga
Raluca i-a dat vestea, imediat după promovarea Corvinului în Superliga
Click.ro
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge de minune cu orice fel de carne
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge de minune cu orice fel de carne
TV Mania
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Redactia.ro
Anunțul neașteptat pe care Ilie Bolojan l-a făcut la Cotroceni și l-a lăsat fără replică pe Nicușor Dan. Premierul vrea după moțiune....
Anunțul neașteptat pe care Ilie Bolojan l-a făcut la Cotroceni și l-a lăsat fără replică pe Nicușor Dan. Premierul vrea după moțiune....
Citește și...
Liberalul care a rezistat tuturor schimbărilor de putere. Cum a ajuns Cătălin Predoiu omul-cheie din spatele negocierilor pentru noul Guvern
Consumul românilor se prăbușește. România revine la nivelurile din pandemie. Ce înseamnă asta pentru economie
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Horoscop 9 mai 2026. I se zguduie viața din temelii. O zodie își redescoperă vocația și prinde curaj să meargă pe drumul ei
Zodii lovite de ghinion în mai. Le așteaptă cele mai grele încercări din an
Horoscop 8 mai 2026. Se închide o rană mai veche. O zodie primește ajutorul astrelor. Scapă de o mare povară și se poate bucura de viață pe deplin
Un cercetător român a calculat cât de severă ar fi o epidemie de hantavirus față de cea de COVID 19. Anunțul OMS
Doliu uriaș în televiziune! A murit în urmă cu puțin timp, ce tragedie...

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mihaela Rădulescu revine în media, la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „E cea mai bună terapie pentru mine”. Unde va apărea
Mihaela Rădulescu revine în media, la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „E cea mai bună terapie pentru mine”. Unde va apărea
Cum arată Diana Constantin, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 3. Cu ce se ocupă acum
Cum arată Diana Constantin, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 3. Cu ce se ocupă acum
Proiecte speciale
O româncă din străinătate povestește cum funcționează sistemul de educație din Finlanda: „Notele nu contează foarte mult, elevii primesc teme puține, iar școala este centrată pe bunăstarea copiilor”
O româncă din străinătate povestește cum funcționează sistemul de educație din Finlanda: „Notele nu contează foarte mult, elevii primesc teme puține, iar școala este centrată pe bunăstarea copiilor”
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Avantaje
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
Elle
Cel mai prost îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Cel mai prost îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Surpriza majoră a serii! Nicole Kidman nu a venit singură la MET Gala 2026! Cine a însoțit-o pe actriță, după divorțul acesteia de Keith Urban. Foto
Surpriza majoră a serii! Nicole Kidman nu a venit singură la MET Gala 2026! Cine a însoțit-o pe actriță, după divorțul acesteia de Keith Urban. Foto
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Primele imagini cu burtica de gravidă a Francescăi Sarao. Fosta concurentă de la Insula Iubirii va deveni mamă curând
Primele imagini cu burtica de gravidă a Francescăi Sarao. Fosta concurentă de la Insula Iubirii va deveni mamă curând
Horoscop 9 mai 2026. I se zguduie viața din temelii. O zodie își redescoperă vocația și prinde curaj să meargă pe drumul ei
Horoscop 9 mai 2026. I se zguduie viața din temelii. O zodie își redescoperă vocația și prinde curaj să meargă pe drumul ei
Ce nu s-a văzut la televizor. Alberto Hangan, despre cel mai greu lucru de suportat la Survivor România 2026: „Te consuma” / Exclusiv
Ce nu s-a văzut la televizor. Alberto Hangan, despre cel mai greu lucru de suportat la Survivor România 2026: „Te consuma” / Exclusiv
Elena Udrea, revoltată de infernul din traficul bucureștean: "3 ore pentru 25 km, bară la bară! de ce l-au dat jos pe Bolojan?"
Elena Udrea, revoltată de infernul din traficul bucureștean: "3 ore pentru 25 km, bară la bară! de ce l-au dat jos pe Bolojan?"
Andreea Bălan, primele imagini cu rochia de mireasă de la biserică. Artista va schimba trei rochii în ziua cea mare: „De la trei designeri diferiți”
Andreea Bălan, primele imagini cu rochia de mireasă de la biserică. Artista va schimba trei rochii în ziua cea mare: „De la trei designeri diferiți”
Observator News
Jumătate de ţară intră sub cod galben de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice
Jumătate de ţară intră sub cod galben de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice
Libertatea pentru Femei
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Ilie Bolojan, mesaj viral de ultimă oră, dar stai să vezi reacția fulger a lui Tudor Chirilă. Ce comentariu a putut lăsa artistul: "Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum..."
Ilie Bolojan, mesaj viral de ultimă oră, dar stai să vezi reacția fulger a lui Tudor Chirilă. Ce comentariu a putut lăsa artistul: "Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum..."
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Neașteptat ce s-a aflat despre fiica cea mare a lui Ilie Bolojan. Lucia-Maria nu are o meserie ușoară, fiind căutată chiar și de clienți din străinătate. Detalii neștiute ies la iveală
Neașteptat ce s-a aflat despre fiica cea mare a lui Ilie Bolojan. Lucia-Maria nu are o meserie ușoară, fiind căutată chiar și de clienți din străinătate. Detalii neștiute ies la iveală
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Anunțul neașteptat pe care Ilie Bolojan l-a făcut la Cotroceni și l-a lăsat fără replică pe Nicușor Dan. Premierul vrea după moțiune....
Anunțul neașteptat pe care Ilie Bolojan l-a făcut la Cotroceni și l-a lăsat fără replică pe Nicușor Dan. Premierul vrea după moțiune....
Pe Sorin Grindeanu il stie toata lumea, dar putini stiu cu ce se ocupa sotia lui, Mihaela. Face bani frumosi din,...
Pe Sorin Grindeanu il stie toata lumea, dar putini stiu cu ce se ocupa sotia lui, Mihaela. Face bani frumosi din,...
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Răsturnare de situatie după moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan rămâne...
Răsturnare de situatie după moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan rămâne...
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Avertisment pentru cei care retrag bani de la bancomat. NU cere chitanța după ce scoți banii
Avertisment pentru cei care retrag bani de la bancomat. NU cere chitanța după ce scoți banii
România, în top 10 țări cu cele mai mari taxe. Ce arată studiile
România, în top 10 țări cu cele mai mari taxe. Ce arată studiile
Lucian Viziru clarifică zvonurile: „Nu sunt alcoolic. Clipurile mele sunt pamflet”
Lucian Viziru clarifică zvonurile: „Nu sunt alcoolic. Clipurile mele sunt pamflet”
Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează: Nu consumați sub nicio formă acest produs popular
Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează: Nu consumați sub nicio formă acest produs popular
TV Mania
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
„Se numește muncă!” Ioana Ginghină, apariție incendiară în costum de baie la 48 de ani. Vedeta a dat startul sezonului de plajă în propria curte și a rupt tăcerea despre dieta draconică pe care o urmează: „Sunt pe...
„Se numește muncă!” Ioana Ginghină, apariție incendiară în costum de baie la 48 de ani. Vedeta a dat startul sezonului de plajă în propria curte și a rupt tăcerea despre dieta draconică pe care o urmează: „Sunt pe...
Ana Bodea a întors toate privirile la Gala Gopo! Mesajul total neașteptat postat de Valentin Butnaru. A vrut să se afle de la el
Ana Bodea a întors toate privirile la Gala Gopo! Mesajul total neașteptat postat de Valentin Butnaru. A vrut să se afle de la el
80.000$ dintr-o singură privire! Rochia Melaniei Trump care a sfidat protocolul în fața Regelui Charles. Ce s-a văzut de aproape
80.000$ dintr-o singură privire! Rochia Melaniei Trump care a sfidat protocolul în fața Regelui Charles. Ce s-a văzut de aproape
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Noi imagini cu Laurette, după ce și-a făcut Aquafilling și a ajuns pe mâinile medicilor! Aceeași procedură a adus-o și pe Antonia în spital
Noi imagini cu Laurette, după ce și-a făcut Aquafilling și a ajuns pe mâinile medicilor! Aceeași procedură a adus-o și pe Antonia în spital
Știi cine e în imagine? Acum e unul dintre cei mai celebri artiști din România. Fotografia rară care i-a cucerit pe fani
Știi cine e în imagine? Acum e unul dintre cei mai celebri artiști din România. Fotografia rară care i-a cucerit pe fani
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a acesteia! Imagini rare cu ea
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a acesteia! Imagini rare cu ea
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
Libertatea
REPORTAJ Am vizitat universul secret din Vitan, unde bujorii românești se pregătesc să cucerească Europa
REPORTAJ Am vizitat universul secret din Vitan, unde bujorii românești se pregătesc să cucerească Europa
Un cercetător român a calculat cât de severă ar fi o epidemie de hantavirus față de cea de COVID 19. Anunțul OMS
Un cercetător român a calculat cât de severă ar fi o epidemie de hantavirus față de cea de COVID 19. Anunțul OMS
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton