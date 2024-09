Adela Popescu și Radu Vâlcan, așa cum nu i-ai mai văzut până acum. Imagini uluitoare cu cei doi soți

Adela Popescu și Radu Vâlcan, unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul românesc, reușesc să surprindă din nou! De această dată, nu printr-o postare pe Instagram sau printr-un interviu sincer, ci printr-o apariție inedită. Cei doi actori, cunoscuți pentru naturalețea și chimia lor incredibilă atât pe scenă, cât și în viața de zi cu zi, au fost surprinși într-o ipostază cu totul neașteptată.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, protagoniștii unei scene explozive

Pe contul său de Instagram, Radu Vâlcan a publicat o serie de imagini în el şi soţia lui, Adela Popescu, sunt protagoniştii unei scene explozive. În pozele de pe social media, actriţa pare că şi-a pierdut cumpătul şi îşi loveşte partenerul de viaţă… însă, din fericire, imaginile sunt doar câteva scene din filmul „Retreat Vama Veche”, în regia lui Petre Năstase – un film care promite să fie una dintre comediile toamnei, cu o poveste plină de umor, dar și de emoție.

„Sperăm ca publicul să se distreze la fel de mult cum am făcut-o și noi la filmări. A fost un moment în care chiar ne-am pus toți pe râs, iar eu am primit încurajări ca într-un ring de box. Desigur, am câștigat, pentru că totul era în imaginația mea!”, a spus Adela Popescu, potrivit mediafax.ro.

Acest moment amuzant a fost coordonat cu ajutorul profesorului de cascadorii, domnul Kevorkian, care s-a asigurat că totul va părea cât mai realist pe marele ecran, dar fără ca nimeni să fie rănit în proces.

„Cascadoriile sunt o adevărată artă și am fost fascinată de cât de multe detalii tehnice sunt implicate pentru ca totul să arate perfect”, a mai spus Adela Popescu, potrivit sursei menţionate mai sus.

Ce nu vor să facă niciodată împreună Adela Popescu şi Radu Vâlcan

Adela Popescu și Radu Vâlcan, deși parteneri pe ecran în „Retreat Vama Veche”, nu se mai văd lucrând împreună într-un proiect de lungă durată. Deși relația lor este una solidă și armonioasă, cei doi sunt de părere că este mai bine să nu amestece viața profesională cu cea personală.

„Ne știm limitele. E important pentru liniștea noastră și pentru sănătatea relației să nu lucrăm împreună pe termen lung”, ne-a spus, în urmă cu puţin timp, Radu Vâlcan, în cadrul unui interviu exclusiv.

Adela Popescu a fost de acord, subliniind cât de important este pentru ei să păstreze o distincție clară între viața profesională și cea de acasă.

„Îmi place să vin acasă și să-i povestesc lui Radu ce s-a întâmplat în ziua respectivă, iar el face la fel. Este un echilibru pe care am reușit să-l menținem și care funcționează pentru noi”, ne-a mărturisit şi actriţa

Adela Popescu nu s-a îndrăgostit la prima vedere de Radu Vâlcan

Cei doi par să fie suflete pereche acum, dar începuturile relației lor nu au fost tocmai ușoare. Într-un interviu sincer în cadrul podcast-ului „La Cină” cu Ionela Năstase, Adela Popescu a mărturisit că nu s-a îndrăgostit de Radu la prima vedere.

„Nu era pe gustul meu”, a recunoscut actrița, conform elle.ro.

„Abia după ce am început să vorbim și să petrecem mai mult timp împreună, am descoperit omul din spatele imaginii și m-am îndrăgostit cu adevărat de el”, a mai spus aceasta, potrivit sursei menţionată anterior.

Cu o poveste de dragoste ca în filme, Adela Popescu și Radu Vâlcan continuă să fie unul dintre cele mai iubite cupluri din România, oferind mereu surprize plăcute fanilor lor, atât pe ecran, cât și în viața reală.

