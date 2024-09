Adela Popescu demonstrează că nu trebuie să porți haine scumpe pentru a arăta bine. Actrița a făcut cumpărături de la magazine second hand

Adela Popescu (37 ani) este una dintre cele mai îndrăgite actrițe și o persoană activă în mediul online. Fanii ei o apreciază pentru naturalețea ei, dar și pentru faptul că duce o viață transparentă și nu expune în mediul online doar partea frumoasă a vieții. După ce a dezvăluit cât de mult îi place viața la țară și a decis să își construiască o casă în satul în care a crescut, acum vedeta a mărturisit că obișnuiește să facă cumpărături și din magazine second-hand.

Adela Popescu a ales să cumpere haine de la magazine second hand

Adela Popescu se bucură de o comunitate mare pe Instagram, unde are peste 1.4 milioane urmăritori. Aceasta a reușit să-și câștige fanii cu naturalețea ei, cu talentul, dar și prin faptul că obișnuiește să expună aventurile familiei ei fără a le „înfrumuseța” pentru rețelele de socializare.

În trecut, actrița a vorbit sincer despre copilăria ei la țară, în satul Șușani, iar acum și-a construit o casă acolo, pentru a le oferi copiilor ei aceleași experiențe frumoase. Acum, aflată în vizită la părinții ei, Adela a plecat cu mama ei la cumpărături, la oraș, iar magazinele în care a intrat au reprezentat o surpriză pentru admiratorii ei.

Adela Popescu a decis să cumpere haine, accesorii și încălțăminte din două magazine second hand. Astfel, ea a decis să mai dea o șansă hainelor și că nu trebuie să dai mulți bani pentru a arăta bine. Deși are în garderobă și îmbrăcăminte de firmă, actrița nu se ferește să intre în magazinele „de cartier” în care sunt puse la vânzare haine ce au mai fost purtate înainte și de alte persoane.

„Astăzi am lăsat copiii cu băieții familiei și am plecat la Slatina, orașul cel mai apropiat de Șușani, să cumpărăm una-alta. Așa că eu și cu aceste două doamne superbe (mama și mătușa ei) am parcat mașina în fața unui second hand de prestigiu din oraș”, a scris ea pe rețelele de socializare, unde a distribuit și o imagine cu magazinul, dar și cu punga cu cumpărături.

Apoi, actrița a mers și la un second hand pentru copii.

„Foarte mulțumită de cumpărături. Abia aștept să ajung acasă să vă arăt ce mi-am luat”, a mai scris Adela Popescu.

Vedeta a distribuit pe Instagram imagini cu magazinele second hand, dar și cu o parte din lucrurile pe care le-a achiziționat de acolo.

Actrița și Radu Vâlcan au sărbătorit 9 ani de la nuntă

Adela Popescu și Radu Vâlcan au sărbătorit pe 22 august nouă ani de căsnicie. Cei doi s-au căsătorit în anul 2015, în prezența a 60 de invitați, la 1000 de metri altitudine.

Adela a făcut anunțul despre căsătorie câteva zile mai târziu, prin intermediul unei postări intitulate „Nunta noastră“, publicată pe blogul personal, pe 24 august, blog pe care mai apoi l-a șters.

„Am petrecut de joi până duminică, ca în povești, pe domeniul Hadar Chalet, împreună cu cei 60 de invitați, prietenii și familia, unde s-a încins cea mai tare petrecere la care am fost până acum. Închid ochii și îmi amintesc hambarul visurilor noastre ce se înalță semeț din grădinile domeniului unic în România, înconjurat de păduri de brazi, flori multicolore, la 1000 de metri altitudine, doar noi și… o viaţă înainte în doi. Alaiul până la biserică, acolo unde toți cei prezenți ne-au însoțit pe jos, cu voie bună, sârba din cotitură. Căci ce nuntă este aceea fără sârbă, vorba tatălui meu“, a scris Adela Popescu la momentul respectiv.

Acum, actrița și prezentatorul au sărbătorit cei 9 ani de mariaj pe malul Mării Negre, sub clar de lună. Vedeta a publicat în mediul online un clip în care luna se oglindește în mare, alături de mesajul „NOUĂ ani de la nuntă”.

