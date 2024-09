De ce Liviu Vârciu și Anda Călin au făcut o nuntă restrânsă și în secret. Unde vor să meargă în luna de miere: „Noi am mai făcut o ceremonie”

Într-o lume plină de evenimente grandioase și petreceri extravagante, Liviu Vârciu și Anda Călin au ales o cale diferită pentru a-și celebra dragostea și uniunea. În urmă cu aproape trei săptămâni, perechea a spus „DA” într-o ceremonie civilă discretă, care a surprins pe toată lumea prin simplitatea și intimitatea ei. Dar de ce au optat cei doi pentru o nuntă atât de restrânsă și care sunt planurile lor pentru luna de miere?

De ce Liviu Vârciu și Anda Călin au făcut o nuntă restrânsă și în secret

Liviu Vârciu și Anda Călin, un cuplu cunoscut în lumea mondenă românească, graţie familiei adorabile pe care o au, au decis să își unească destinele într-un cadru deosebit de restrâns.

„Evenimentul a fost foarte frumos! Mi-am dorit întotdeauna să fie unul restrâns, doar noi și nașii, și chiar așa a fost. Şi acum şi-a dat şi el seama, el care voia una mare. Vom face și o petrecere mai mare, dar la anul. Nu va mai fi nuntă, ci doar o petrecere”, a declarat Anda Călin pentru CANCAN.RO. Se pare că, pentru Anda, dorința de a avea o ceremonie intimă a fost mai importantă decât tradiția unei nunți fastuoase.

Liviu Vârciu, cunoscut pentru exuberanța și stilul său de viață vibrant, a fost de acord cu alegerea soției sale, chiar dacă inițial și-ar fi dorit o nuntă mai mare.

„A fost dorința soției mele și am zis să încep cu dreptul. Happy wife, happy life”, au povestit cei doi pentru sursa menţionată anterior.

Liviu Vârciu şi Anda Călin au mai făcut o ceremonie în Grecia

După ceremonie, Liviu Vârciu și Anda Călin au ales să plece într-o escapadă în Grecia, un loc care pare a fi perfect pentru a celebra începutul unei noi etape în viața lor. Dar, surprinzător, această excursie nu a fost luna de miere oficială.

„Va fi luna de miere când vom pleca doar noi singuri, acum am fost cu nașii”, a spus Anda Călin. Deci, ce au făcut în Grecia dacă nu au avut parte de luna de miere?

Se pare că Liviu Vârciu și Anda Călin au profitat de ocazie pentru a petrece timp cu nașii lor și pentru a se bucura de frumoasa destinație grecească. Mai mult decât atât, cei doi au dezvăluit pentru cancan.ro, că acolo au mai fost protagoniştii unei ceremonii.

„Nașii ne-au făcut cadou săptămâna aceasta și am zis de ce să nu mergem?! Am fost, ne-am distrat. Nu mai mergem în Mykonos, dar în Santorini am mai merge. Acolo am stat puține zile, pentru că ea a trebuit să se întoarcă, fiindcă începe grădinița cu copiii, iar eu trebuia să fiu aici, pentru că lansez filmul pe 25”, a adăugat Liviu Vârciu pentru cancan.ro.

„Noi am mai făcut o ceremonie acolo, urmată de un shooting. A fost foarte bine. Liviu a stat până la final, fix așa cum l-am pus. La ultimele două poze se cam săturase, dar a fost foarte frumos. Astăzi am văzut pozele pentru prima dată și sunt superbe”, a spus şi Anda Călin.

Această escapadă a fost, de fapt, o oportunitate de a imortaliza momentele speciale printr-o ședință foto spectaculoasă, având parte de cele mai „instagramabile” poze.

Unde vor Liviu Vârciu şi Anda Călin să facă luna de miere

În ciuda plăcerii de a petrece timp în Grecia, Liviu Vârciu și Anda Călin au lăsat loc pentru planuri și mai mari.

„El ar vrea în Maldive, eu aș merge undeva unde nu am fost. Poate Bali”,a încheiat Anda, pentru CANCAN.RO.

Liviu Vârciu şi Anda Călin, părinţii a doi copii minunaţi

Liviu Vârciu și Anda Călin au construit o poveste de dragoste frumoasă de-a lungul anilor. Împreună din 2016 și având doi copii, Anastasia Maria și Liviu Matei, perechea a ales să își serbeze iubirea într-un mod personal și semnificativ. Liviu mai are o fiică dintr-o relație anterioară, pe numele ei: Carmina.

