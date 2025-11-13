Irina Fodor are planuri mari odată ce Asia Express s-a încheiat. Prezentatoarea vrea să le urmeze exemplul prietenilor săi, Adela Popescu și Radu Vâlcan, dar a altor persoane publice care au luat această decizie, din ce în ce mai populară. Iată ce planuri are Irina Fodor.

Irina Fodor vrea să plece din București

Irina Fodor se bucură de timp liber odată cu încheierea Asia Express. Vedeta se gândește acum să plece din București și să lase în spate agitația, aglomerația și haosul din Capitală.

Mai multe vedete au luat această decizie, inclusiv Adela Popescu și Radu Vâlcan, care au petrecut 3 luni de vară la Șușani. De asemenea, Dana Nălbaru și Dragoș Bucur s-au mutat cu toată familia în Argeș și sunt mai fericiți ca niciodată.

Acum, prezentatoarea Asia Express spune că i-ar plăcea să își ia familia să plece din București. Ea și Răzvan Fodor caută un teren al munte, la o distanță de cel mult trei ore de București.

Constat că am cam îmbătrânit și am ajuns să-mi doresc cam ce cer părinții, bunicii… Să o spun pe aia dreaptă: mi-ar plăcea să am un refugiu undeva la munte, un loc de sine stătător! O casă, un cuibușor… Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela Popescu și Radu Vâlcan.

Mi s-a făcut poftă! Știi cum e în găștile astea de prieteni, cum își face unul ceva, vrea și celălalt… Mi-aș dori să am un refugiu ca, din când în când, atunci când sunt în perioadele libere, să pot să fug un pic din București! Viața aici e destul de agitată! La anul aș vrea să cumpăr terenul.

Așa că dacă aveți un teren de vânzare, lângă un râu, la vreo trei ore maximum de București, vă rog să mă anunțați. Un teren pe care să putem face o căsuță, cam 2.000 de metri pătrați. Dar nu săriți calul în privința bugetului! Suntem și noi oameni normali”, aspus Irina Fodor pentru Click.

Cum i-a venit ideea

Prezentatoarea Asia Express și Chefi la Cuțite spune că ideea de a se muta din București i-a venit când a mers în vizită la prietenii ei și a realizat cât de liniște este și cât de bine se simte.

„Avem o gașcă mare, cu Adela, cu Radu… De fapt, eu și Răzvan avem mai multe găști de prieteni, toți ne primesc pe la ei pe acasă. Noi suntem genul de musafiri care venim cu cățel, cu purcel, dormim peste noapte… Venim și cu mâncare de acasă și se gătește și la domiciliul gazdei. Gătește Răzvan, bineînțeles”, a spus Irina Fodor.

