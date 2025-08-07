Cum a arătat Sarah, fiica Ancăi Serea, la majoratul ei. A avut parte de o petrecere cu mare fast

Sarah, fiica Ancăi Serea, a împlinit 18 ani, ocazia cu care părinții ei i-au organizat o petrecere frumoasă, la care au participat toți prietenii adolescentei. Anca Serea și Adi Sînă i-au transmis mesaje pe rețelele de socializare tinerei și au fost prezenți alături de ea la petrecerea specială.

Sarah, fiica Ancăi Serea, a făcut 18 ani

Sarah a avut parte de o petrecere de majorat ca la carte. Alături de toți prietenii ei, adolescenta s-a distrat pe cinste. În timp ce Adi Șină a făcut show și a dansat cu invitații, Anca Serea s-a bucurat de fiecare minut alături de fiica ei majoră. Sarah a purtat o rochiță scurtă cu detalii din franjuri și fără bretele, care a făcut-o să strălucească la propriu. Anca Serea a optat pentru o ținută elegantă, all white.

”La mulți ani, Sarah noastră! Te iubim nespus și-ți dorim o viață de poveste”, a scris Anca Serea pe Instagram, acolo unde a împărtășit fotografii de la memorabilul eveniment alături de fanii ei.

Adi Sînă s-a ocupat de atmosferă și a cântat, întreținând distracția și făcându-i pe invitați să nu mai părăsească ringul de dans.

Anca Serea – mamă a șase copii

Sarah este fiica Ancăi Serea din relația cu afaceristul Filip Poplingher. Adolescenta a terminat liceul și a luat examenul de Bacalaureat cu note extrem des mari, având media 9,87.

Anca Serea are 44 de ani și este mama a șase copii. Împreună cu Adi Șină are patru copii: Noah, Ava, Moise și Leah. Sarah și David sunt copiii Ancăi din relația anterioară.

Ieșiri în club alături de fiica adolescentă

Anca Serea, în vârstă de 44 de ani, a mers în club alături de fiica ei, Sarah, în urmă cu câteva luni, semn că este o mamă cool și permisivă. Cele două au fost văzute în Loft, petrecând alături de câteva prietene ale lui Sarah.

Cele două au o relație specială, fiind foarte apropiate. Anca Serea nu ratează nicio ocazie să se laude cu fiica ei pe Instagram, acolo unde postează constant fotografii cu momente din viața ei și a familiei sale. Anca Serea și Adi Sînă formează un cuplu din 2015 și se mândresc cu familia frumoasă pe care o au.

„Îmi doresc foarte mult să-i creștem cu liniște și cu echilibru și lucrăm foarte mult în sensul ăsta, să vadă în noi niște exemple și să aibă exemplul părinților care se iubesc”, a declarat Anca Serea, la un moment dat.

