Ce frumoasă este fata cea mare a Ancăi Serea. Sarah a împlinit 17 ani și îi seamănă leit mamei. „Promitem să îți fim mereu alături!”

Fata cea mare a Ancăi Serea, Sarah, a împlinit 17 ani, iar mama ei a ținut să-i transmită un mesaj plin de emoție în mediul online cu acest prilej.

Ce frumoasă este Sarah, fata cea mare a Ancăi Serea!

Bucurie mare în familia Ancăi Serea și a lui Adi Sînă cu ocazia zilei de naștere a fetei celei mari, Sarah. Tânăra a împlinit frumoasa vârstă de 17 ani, iar familia a sărbătorit-o în Veneția, destinație pe care „o iubește cel mai mult”. Soția lui Adi Sînă a postat în mediul online, pe pagina personală de Instagram, un mesaj emoționant pentru fiica sa, în care își exprimă recunoștința și bucuria de a o avea în viețile lor.

„La mulți ani, draga noastra Sarah! Suntem recunoscători că ai intrat în viața noastră de 17 veri și că ne aflăm astăzi cu toții împreună în țara pe care o iubesti cel mai mult pentru a te sărbători. Te-ai transformat într-o domnișoară minunată, elegantă, feminină, puternică, inteligentă care își cunoaște visele și luptă pentru ele.

Noi, părinții și frații tai, promitem să îți fim mereu alături, să te susținem și să te iubim necondiționat. Sper să îți păstrezi mereu sufletul pur, să te apleci cu gingășia-ți caracteristică asupra necuvântătoarelor din viețile noastre și, mai ales, să nu îți fie teamă de nimic.

Pentru ca suntem siguri că poți realiza orice îți propui. Te iubim și te îmbrățisam tare! Tu, ești Anoucka mea Forever!”, a scris Anca Serea pe Instagram, în dreptul unui video în care sunt prezentate diverse momemente frumoase cu ea și Sarah, în Veneția.

Sarah s-a transformat într-o tânără superbă, este înaltă cât mama ei și îi seamănă izbitor acesteia.

Vezi cum arată Sarah la 17 ani în GALERIA FOTO din articol.

Cum se descurcă Anca Serea cu șase copii

Anca Serea are șase copii – doi, Sarah și David, din fosta căsnicie și patru cu Adi Sînă, cu care este căsătorit din 2015 – Noah, Ava, Moise și Leah.

Despre cum se descurcă în rolul de mamă pentru o familie atât de numeroasă, Anca Serea spunea, în urmă cu câteva luni că mai are și momente când obosește, deși se consideră o persoană foarte bine organizată.

„Moise e cel mai năzbâtios. Nu stă locului o clipă, întoarce casa cu fundul în sus. În rest, ceilalți sunt cuminței, mai ales fetele. Eu și Adi ne dorim să fim sănătoși că așa le facem pe toate. Alergăm toată ziua încolo și-ncoace. Mă bucur că am reușit să ne mutăm în casa nouă. A fost un haos total, pentru că am reamenajat, practic, tot” – spunea Anca Serea pentru click.ro, precizând apoi că fiecare copil are responsabilitățile lui în casă.

“E greu cu curățenia, dar mă mai ajută și bona, mă ajută și mama. E greu cu un copil, dar barem cu șase. Uneori, nu fac față nici cu bona! E haos!Se întâmplă uneori să-i găsesc și nemâncați, dar ne organizăm imediat. Am momente când obosesc, pur și simplu. Eu sunt o persoană foarte bine organizată. Dimineața mă trezesc, strâng pijamalele, fac paturile, deschid geamurile, mai scutur, fac o ordine aparentă, așa. Aspirăm o dată pe săptămână, nu lăsăm dezordine în urmă. Recunosc că băieții sunt cei mai dezorganizați” – a adăugat ea.

