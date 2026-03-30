Loredana Pălănceanu a fost eliminată de la Survivor România. Câți bani a câștigat concurenta după 12 etape

Ediția de duminică, 29 martie, a emisiunii Survivor România a fost marcată de o nouă eliminare din rândul Războinicilor, după o confruntare intensă între două concurente puternice: Ramona și Loredana. Decizia finală a fost dramatică, iar rezultatul a adus emoții copleșitoare pentru ambele participante și pentru echipa lor.

Loredana Pălănceanu a fost eliminată de la Survivor România

Faimoșii au câștigat pentru a șasea oară jocul de imunitate, ceea ce a obligat echipa Războinicilor să renunțe la un membru valoros. Confruntarea a fost una plină de tensiune. Ramona și Loredana s-au străduit din răsputeri să își asigure locul în competiție, demonstrând o forță incredibilă și o determinare de neclintit. Însă, în cele din urmă, Ramona a fost cea care s-a impus, câștigând ambele runde ale duelului și asigurându-și astfel locul în continuare în Republica Dominicană.

„Nu mă așteptam, nu îmi vine să cred”, a declarat Ramona, vizibil emoționată și recunoscătoare pentru șansa de a merge mai departe.

Ea a recunoscut că se pregătise să plece acasă, dar și-a adunat puterile și a reușit să depășească momentul critic.

Pentru Loredana, însă, finalul a fost mai trist.

„Și eu mi-am dorit foarte mult. Poate nu a fost seara mea sau nu am fost destul de determinată. Am vrut să câștig. Felicitări, Ramona! Ai fost mai bună în seara asta, mă bucur pentru tine. Este o experiență. Mi-am depășit limitele, am murit de foame, am trăit, m-am obișnuit să rezist cu atâția oameni două luni de zile. Credeți-mă, n-a fost ușor, înțelegeți și voi și eu vă înțeleg pe voi. Sunt tristă așa, voiam să rămân”, a declarat ea cu lacrimi în ochi.

Câți bani a câștigat concurenta

Deși nu a avut șansa de la concura pentru marele premiu, Loredana Pălănceanu nu a plecat acasă cu mâinile goale. Aceasta a rezistat 12 săptămâni în jungla din Republica Dominicană, iar răsplata este una pe măsura eforturilor.

Potrivit Cancan, profesoara de matematică a primit pentru fiecare etapă a competiție câte 1.500 de ruo. Astfel, suma finală pe care a câștigat-o este de 18.000 de euro.

Ramona, vizibil afectată de plecarea colegei sale, a mărturisit că acest moment a fost unul extrem de greu.

„Mi-am dorit foarte mult victoria pentru că sunt foarte implicată în această competiție, dar vă zic cu cea mai mare sinceritate că nu mă așteptam să câștig. Eram pregătită să plec acasă, cumva îmi acceptasem soarta, eram foarte relaxată, cumva parcă prevedeam că voi pleca, îmi pregătisem speech-ul de plecare. (…) Sunt foarte tristă că pleacă Loredana pentru că știm ce înseamnă ea pentru noi”, a spus Ramona când și-a văzut colega pregătindu-se de plecare.

Sursă foto: Instagram

