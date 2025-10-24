Cine e Daniel Popa, directorul Termocentrale Constanța care a fost găsit spânzurat în propria casă. Bărbatul avea 43 de ani

Directorul Termocentrale Constanța, Daniel Popa, a fost găsit spânzurat în propria locuință joi, 23 octombrie 2025. Polițiștii au deschis o anchetă în cazul morții bărbatului de 43 de ani. Iată cine era Daniel Popa.

Daniel Popa, găsit spânzurat în propria casă

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au declarat că polițiștii Secției 3 au fost sesizați printr-un apel la 112 de către soția acestuia, care l-a găsit în casă fără suflare.

Aceștia au spus că bărbatul de 43 de ani a fost găsit spânzurat în locuința sa din Constanța. Totodată, trupul său nu prezenta urme de violență și a fost transportat la morgă pentru autopsie.

”Din primele cercetări s-a stabilit faptul că bărbatul în cauză, de 43 de ani, ar fi fost găsit spânzurat, în jurul orei 15.30, în locuinţa sa din municipiul Constanţa. Trupul neînsufleţit nu prezenta urme vizibile de violenţă, fiind transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili în ce împrejurimi a avut loc moarte.

Din primele informații, se pare că Daniel Popa, directorul Termocentrale Constanța, suferea de depresie și urma un tratament.

Cine era Daniel Popa

Daniel Popa ocupa funcția de director al societății Termocentrale Constanța SRL din aprilie anul trecut. În cadrul Consiliului de Administrație, el făcea echipă cu Lorena Iacob, Dobrița Ioanei, Mihaela Schiau și Ionuț Claudiu Sârbu Crețu. Acesta din urmă este directorul general al Societății Comerciale Electrocentrale București (ELCEN) și este inculpat într-un dosar de corupție instrumentat de DNA.

Potrivit procurorilor, în luna septembrie, Ionuț Claudiu Sârbu Crețu ar fi primit, prin intermediul directorului Cristian Zamfiroi, suma de 40.000 de lei în biroul unei societăți comerciale din București.

Banii ar fi fost oferiți de reprezentantul companiei respective pentru a urgenta aprobarea unor plăți aferente facturilor emise către ELCEN.

În urmă cu câteva luni, în cadrul unei conferințe de presă, primarul Constanței, Vergil Chițac, își exprima speranța ca Ionuț Claudiu Sârbu Crețu alături de Daniel Popa să facă din Termocentrale Constanța o societate fructuoasă.

Daniel Popa era implicat și în proiectul de construire a noului CET. Conform Replicaonline, colegii lui Daniel Popa au spus că acesta nu ar fi dat semne că era în depresie, însă era, într-adevăr, stresat în ultima perioadă.

Din ultimele informații, se pare că bărbatul de 43 de ani suferea de depresie și lua un tratament pentru această boală.

Telverde Antisuicid

*Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară puteţi contacta Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între orele 19.00 și 7.00, la numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la [email protected].

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic puteți contacta hubul antidepresie, primul de acest fel din România, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea). Linia este deschisă nonstop. În cazul în care simțiți că sinuciderea este iminentă, apelați de urgență 112.

