Ion Mateescu, fost director din Transporturi, a fost găsit împușcat miercuri, 20 august, într-un cimitir din județul Giurgiu. Bărbatul s-ar fi sinucis cu o armă de vânătoare.

Ion Mateescu avea 62 de ani și a fost director al Direcției Județene de Transport Giurgiu și, ulterior, a lucrat la Direcția de Agricultură a județului.

Miercuri, soția lui a sunat la Poliție, cerând ajutorul autorităților, după ce bărbatul a plecat de acasă spunându-i acesteia că intenționează să își pună capăt zilelor. După trei ore, fostul director a fost găsit împușcat, în cimitir.

Ion Mateescu s-ar fi împușcat cu o armă de vânătoare, iar surse apropiate familiei, citate de Adevărul, susțin că acesta se confrunta cu datorii mari.

Cine a fost Ion Mateescu

Ion Mateescu era cunoscut de cei apropiați ca Mateo și avea 62 de ani. Acesta a fost director al Direcției Județene de Transport Giurgiu, după care a lucrat la Direcția de Agricultură Giurgiu și a fost și consilier județean din partea PNL.

Jurnalul Giurgiuvean a transmis un mesaj de condoleanțe familiei îndurerate vorbind, în același timp, despre personalitatea lui Mateescu.

„Un om de o jovialitate fără cusur ce întotdeauna găsea timp și disponibilitatea de a-i ajuta pe toți cei ce îi solicitau sprijinul. Din păcate Mateo ne-a părăsit la vârsta de doar 62 de ani deși mulți dintre noi își doreau să mai stea de vorbă măcar o dată cu acest om minunat a cărui strângere de mână, extrem de caldă, n-o voi uita niciodată”, se arată în mesajul publicației.

Sursă foto: Facebook

