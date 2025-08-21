Un fost director din Transporturi s-a sinucis în cimitir
Miercuri, soția lui a sunat la Poliție, cerând ajutorul autorităților, după ce bărbatul a plecat de acasă spunându-i acesteia că intenționează să își pună capăt zilelor. După trei ore, fostul director a fost găsit împușcat, în cimitir.
Ion Mateescu s-ar fi împușcat cu o armă de vânătoare, iar surse apropiate familiei, citate de Adevărul, susțin că acesta se confrunta cu datorii mari.
Ion Mateescu era cunoscut de cei apropiați ca Mateo și avea 62 de ani. Acesta a fost director al Direcției Județene de Transport Giurgiu, după care a lucrat la Direcția de Agricultură Giurgiu și a fost și consilier județean din partea PNL.
Jurnalul Giurgiuvean a transmis un mesaj de condoleanțe familiei îndurerate vorbind, în același timp, despre personalitatea lui Mateescu.
„Un om de o jovialitate fără cusur ce întotdeauna găsea timp și disponibilitatea de a-i ajuta pe toți cei ce îi solicitau sprijinul. Din păcate Mateo ne-a părăsit la vârsta de doar 62 de ani deși mulți dintre noi își doreau să mai stea de vorbă măcar o dată cu acest om minunat a cărui strângere de mână, extrem de caldă, n-o voi uita niciodată”, se arată în mesajul publicației.