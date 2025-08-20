Patronul grupului de firme Nordis, Vladimir Ciorbă, a scăpat de controlul judiciar. Decizia instanței este definitivă

Patronul grupului de firme Nordis, Vladimir Ciorbă, a obținut revocarea definitivă a măsurii controlului judiciar, în urma unei decizii pronunțate de Curtea de Apel București pe 19 august 2025. Hotărârea vine într-un moment tensionat pentru dezvoltatorul imobiliar, aflat în centrul unei anchete DIICOT privind presupuse fraude de proporții.

Decizia instanței: libertate fără restricții

Instanța a admis plângerea formulată de Vladimir-Răzvan Ciorbă împotriva ordonanței DIICOT din 11 august 2025, care prelungise măsura controlului judiciar. Astfel, instanța „admite plângerea formulată de inculpatul Ciorbă Vladimir împotriva ordonanţei nr.1854/D/P/2022 din data de 11.08.2025 a DIICOT, prin care s-a dispus prelungirea măsurii controlului judiciar. Revocă măsura controlului judiciar dispusă față de inculpatul Ciorbă Vladimir-Răzvan” și stabilește că decizia este definitivă. Omul de afaceri nu mai este obligat să se prezinte periodic la poliție, nu mai are interdicții de comunicare sau de deplasare, iar toate restricțiile impuse anterior au fost eliminate.

Ancheta DIICOT: acuzații grave și un prejudiciu uriaș

Dosarul Nordis, instrumentat de DIICOT, a explodat în spațiul public la începutul lunii februarie 2025, când Vladimir Ciorbă și soția sa, avocata și fosta deputată PSD Laura Vicol, au fost reținuți pentru 24 de ore. Procurorii îi acuză pe cei doi de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. Prejudiciul estimat se ridică la aproape 200 de milioane de euro, bani proveniți din avansurile plătite de clienți pentru apartamente care, în multe cazuri, nu au fost niciodată construite.

În cadrul anchetei, DIICOT a efectuat 65 de percheziții în România și Monaco, confiscând peste 50 de dispozitive electronice, documente, bijuterii, ceasuri de lux și sume importante de bani în mai multe valute. De asemenea, au fost puse sub sechestru 201 imobile, 22 de terenuri, 11 autoturisme și au fost blocate 48 de conturi bancare.

Laura Vicol: achitări în trecut, acuzații în prezent

Laura Vicol, implicată direct în dosar, a fost și ea reținută în februarie, dar nu se află sub nicio măsură preventivă în prezent. Fosta președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților a demisionat din funcție în octombrie 2024, în urma unei investigații Recorder care a scos la iveală legături între activitatea sa politică și afacerile Nordis. În trecut, Laura Vicol a fost trimisă în judecată de DNA în 2016 pentru favorizarea făptuitorului, dar a fost achitată definitiv în 2018 de Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Soțul meu este asociat la Nordis. Pe lângă alți patru asociați și un administrator. Eu nu am nicio calitate în Nordis, nu am semnat în viața mea niciun act. La soțul meu la birou cred că am fost de maxim cinci ori, nu cunosc clienții Nordis. Nu am niciun amestec. Sunt Fram ursul polar într-un dosar în care eu trebuia să fiu mascotă. Pentru că altfel, poate, nu se ajungea unde s-a ajuns” – a declarat Vicol în podcastul lui Bursucu.

