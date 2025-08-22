O parașutistă de 32 ani s-a sinucis aruncându-se în gol. Ce s-a întâmplat în dimineața tragediei

Jade Damarell, o parașutistă în vârstă de 32 de ani din Marea Britanie, s-a sinucis, aruncându-se în gol. În timpul unui salt de la 5.000 de metri, tânăra a ales să nu își deschidă parașuta, căzând în gol. Aceasta a decis să își pună capăt zilelor după ce s-a despărțit de iubitul ei.

O parașutistă s-a sinucis

Jade Damarell s-a sinucis, aruncându-se în gol de la 5.000 metri altitudine. Parașutista nu a vrut să își mai deschidă parașuta, în timpul unui salt deasupra unei ferme din Peterlee, County Durham, informează publicația The Sun.

Potrivit investigațiilor oficiale, tânăra a făcut acest gest în mod deliberat, la câteva ore după ce și-a încheiat relația cu Ben Goodfellow, partenerul ei de opt luni.

Sportiva, care avea peste 500 de salturi la activ, a dezactivat manual sistemul automat de declanșare a parașutei, care ar fi intervenit în caz de urgență. De asemenea, Jade a ales să nu poarte camera video pe care o utiliza de obicei și nici nu a încercat să activeze parașuta principală sau pe cea de rezervă.

Jade a murit la impactul cu solul, suferind numeroase răni, inclusiv fracturi craniene severe.

Anunțul autorităților

Bryn Chaffe, co-proprietar al clubului, a afirmat că în dimineața tragediei, Jade „părea tăcută, dar acest lucru nu era neobișnuit pentru ea”.

Poliția din Durham a anunțat că moartea tinerei parașutiste nu este considerată suspectă.

„Jade iubea acest sport cu pasiune și i-a adus atât de multă bucurie. Sky-High a gestionat tragedia și investigația în mod profesionist și cu compasiune, ceea ce ne-a ajutat să ne împărtășim durerea”, au transmis apropiații.

De asemenea, familia sportivei a transmis un mesaj în care a mulțumit comunității de parașutism pentru sprijinul acordat și modul respectuos în care a fost gestionată ancheta

„Fiica noastră a fost o persoană minunată, curajoasă, plină de energie și iubire. Prin felul ei cald și generos, a atins viețile multora. Ne dorim ca vorbind deschis despre sănătatea mintală să încurajăm compasiunea și sprijinul pentru cei aflați în suferință. Ne lipsește Jade dincolo de cuvinte, dar lumina ei va rămâne veșnic în inimile noastre”, a transmis familia lui Jade.

Clubu de parașutism a organizat un omagiu emoționant în memoria lui Jade Damarell, încheiat cu un salt tandem, realizat de mama ei, Liz.

