O tânără de 27 de ani și-a sinucis după ce un astrolog i-a spus că se va despărți de soțul ei

O tânără de 27 de ani din Bengaluru, India, s-a sinucis pe 27 februarie 2026, după ce un astrolog i-a prezis o posibilă despărțire de soț. Ritualurile recomandate de astrolog n-au putut preveni tragedia.

Vidyajyoti, o tânără de 27 de ani din Indiaa ales să-și încheie socotelile cu viața în urma unei previziuni astrologice care i-a zdruncinat echilibrul sufletesc.

Femeia, pasionată de astrologie, cât și de tehnologie, avea toată viața înainte. Cu doar două luni înainte de tragedie, aceasta se căsătorise cu un bărbat dintr-un alt grup social, marcând un pas curajos și important pentru amândoi. Familiile lor acceptaseră această uniune, în ciuda diferențelor culturale, potrivit The Times of India.

Totul s-a schimbat însă atunci când Vidyajyoti a apelat la un astrolog pentru a-și găsi liniștea și răspunsurile.

Potrivit părinților săi, femeia a fost avertizată că mariajul său ar putea întâmpina dificultăți care ar putea duce la o separare. În încercarea de a preveni acest deznodământ, astrologul le-a recomandat părinților săi să urmeze un ritual special de nouă zile, pe care familia l-a respectat cu strictețe.

Când s-a produs tragedia

Tragedia s-a produs tocmai în ultima zi a acestui ritual. Pe 27 februarie 2026, Vidyajyoti a fost găsită fără viață în camera sa din MEI Layout, Bagalagunte. Tânăra se spânzurase. Decizia sa a lăsat în urmă o familie îndurerată și multe întrebări fără răspuns.

Acest incident subliniază importanța sprijinului psihologic și al dialogului deschis în momentele de criză emoțională. Dacă te confrunți cu gânduri apăsătoare sau te simți copleșită, este esențial să cauți ajutor. Nu ești singură!

În România, poți suna oricând la 112 pentru situații de urgență sau la Linia Națională de Prevenție a Suicidului, disponibilă gratuit, non-stop, la numărul 0800 801 200. De asemenea, poți apela la un psiholog, psihiatru sau la un serviciu local de sănătate mintală.

