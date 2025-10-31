Prințul Andrew a rămas fără titlurile regale. Decizia fără precedent luată de Regele Charles

„Majestatea Sa a inițiat astăzi un proces formal pentru a elimina Stilul, Titlurile și Onorurile Prințului Andrew. Prințul Andrew va fi acum cunoscut sub numele de Andrew Mountbatten Windsor”, a declarat palatul într-un comunicat.
Andrew a fost prinț și a purtat titlul de Alteță Regală încă de la naștere, fiind fiul suveranei de atunci, Regina Elisabeta. I s-a acordat titlul de Duce de York (cum era cunoscut pe scară largă), precum și titlul de Conte de Inverness și Baron Killyleagh, de către regretata sa mamă, în ziua nunții sale cu Sarah Ferguson, în 1986.
În plus, Andrew își va pierde locuința de la Royal Lodge din Windsor.
„Contractul de închiriere pentru Royal Lodge i-a oferit, până în prezent, protecție legală pentru a continua să locuiască. Acum a fost emisă o notificare oficială pentru a renunța la contractul de închiriere și se va muta într-o altă locuință privată. Aceste sancțiuni sunt considerate necesare, în ciuda faptului că continuă să nege acuzațiile aduse împotriva sa”, a declarat palatul Buckingham.
Majestățile Lor (n.r. Regele Charles și Regina Camilla) doresc să precizeze că gândurile și compasiunea lor profundă au fost și vor rămâne alături de victimele și supraviețuitorii oricăror forme de abuz”, se mai arată în comunicat.
Potrivit People, decizia de a-i retrage titlurile și onorurile lui Andrew a fost luată de Regele Charles, acesta folosindu-se de Prerogativa Regală, care îi permite să gestioneze anumite titluri și onoruri regale fără a implica Parlamentul.
Ca fiice ale fiului unui suveran, copiii lui Andrew, Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie, își păstrează titlurile în conformitate cu Scrisorile Patente ale Regelui George al V-lea din 1917.
Sursă foto: Profimedia
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.