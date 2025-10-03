După moartea fostului antrenor al echipei feminine Liverpool, Matt Beard, a fost deschisă o anchetă. În cadrul unei audieri care a avut loc luni, în Ruthin, Țara Galilor de Nord, medicul legist John Gittins a declarat că paramedicii au fost chemați la domiciliul lui Beard din Flintshire, care a fost găsit spânzurat. Iată ce a mai arătat ancheta.
Un minut de reculegere a fost ținut în memoria lui Beard înainte de fluierul de start în toate meciurile WSL și WSL2 de duminică, 21 septembrie. Meciul echipei Liverpool împotriva Aston Villa a fost amânat.
O campanie de strângere de fonduri pentru a sprijini familia lui, organizată de jurnalista Jacqui Oatley, a strâns peste 50.000 de lire sterline.
Matt Beard a murit la 47 de ani
Cauza morții lui Matt Beard a fost confirmată. Moartea fostului antrenor al echipei feminine Liverpool, în vârstă de 47 de ani, a fost anunțată pe 20 septembrie.
Vestea a stârnit un val de omagii din lumea fotbalului. Beard a câștigat două titluri WSL cu Liverpool în 2013 și 2014, în primul său mandat la club. A revenit în 2021, când echipa fusese retrogradată în liga secundă, și a condus-o din nou spre promovare, înainte de a părăsi clubul mai devreme în acest an.
Beard a fost considerat un pionier în promovarea fotbalului feminin. A mai fost antrenor la Millwall, Chelsea, West Ham, Bristol City și Burnley.
La o audiere care a avut loc pe 29 septembrie, la biroul medicului legist din Denbighshire, John Griffiths, medic legist principal pentru Țara Galilor de Nord, a fost informat că paramedicii au fost chemați la domiciliul lui Beard în Deeside, Flintshire, înainte ca acesta să fie dus la spital. Potrivit Daily Star, instanța a fost informată că Beard a fost găsit spânzurat în locuința sa.
Beard a fost transportat la spital, dar a murit la ora 21:15, sâmbătă, 20 septembrie.
Fiul îndurerat al lui Beard, Harry, a postat pe rețelele sociale amintiri prețioase cu tatăl său. Într-una dintre postări, a împărtășit fotografii cu ei împreună și a scris: „Te iubesc, tată, [19]78-[20]25. Îmi vei lipsi mereu.”