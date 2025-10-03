După moartea fostului antrenor al echipei feminine Liverpool, Matt Beard, a fost deschisă o anchetă. În cadrul unei audieri care a avut loc luni, în Ruthin, Țara Galilor de Nord, medicul legist John Gittins a declarat că paramedicii au fost chemați la domiciliul lui Beard din Flintshire, care a fost găsit spânzurat. Iată ce a mai arătat ancheta.

Matt Beard s-a sinucis, arată rezultatele anchetei

Beard, în vârstă de 47 de ani, a fost găsit spânzurat. A fost transportat la un spital din Chester, unde a murit la ora 21:15 BST, pe 20 septembrie.

Beard a condus echipa Liverpool către două titluri consecutive în Superliga Feminină (WSL) în 2013 și 2014.

S-a întors pentru un al doilea mandat la club în 2021, dar a fost concediat în februarie anul acesta.

Ultimul său rol a fost la Burnley, unde a demisionat în luna iunie, după doar două luni de activitate.

De la anunțarea morții sale, lumea fotbalului a reacționat cu un val de susținere și omagii.

Un minut de reculegere a fost ținut în memoria lui Beard înainte de fluierul de start în toate meciurile WSL și WSL2 de duminică, 21 septembrie. Meciul echipei Liverpool împotriva Aston Villa a fost amânat.

Antrenorul echipei Manchester United, Marc Skinner, l-a descris pe Beard drept o „legendă”, iar Fara Williams, a spus că Beard a fost „unul dintre puținii și cu cel mai pur suflet”.

O campanie de strângere de fonduri pentru a sprijini familia lui, organizată de jurnalista Jacqui Oatley, a strâns peste 50.000 de lire sterline.

Cauza morții lui Matt Beard a fost confirmată. Moartea fostului antrenor al echipei feminine Liverpool, în vârstă de 47 de ani, a fost anunțată pe 20 septembrie.

Vestea a stârnit un val de omagii din lumea fotbalului. Beard a câștigat două titluri WSL cu Liverpool în 2013 și 2014, în primul său mandat la club. A revenit în 2021, când echipa fusese retrogradată în liga secundă, și a condus-o din nou spre promovare, înainte de a părăsi clubul mai devreme în acest an.

Beard a fost considerat un pionier în promovarea fotbalului feminin. A mai fost antrenor la Millwall, Chelsea, West Ham, Bristol City și Burnley.

La o audiere care a avut loc pe 29 septembrie, la biroul medicului legist din Denbighshire, John Griffiths, medic legist principal pentru Țara Galilor de Nord, a fost informat că paramedicii au fost chemați la domiciliul lui Beard în Deeside, Flintshire, înainte ca acesta să fie dus la spital. Potrivit Daily Star, instanța a fost informată că Beard a fost găsit spânzurat în locuința sa.

Beard a fost transportat la spital, dar a murit la ora 21:15, sâmbătă, 20 septembrie.

Fiul îndurerat al lui Beard, Harry, a postat pe rețelele sociale amintiri prețioase cu tatăl său. Într-una dintre postări, a împărtășit fotografii cu ei împreună și a scris: „Te iubesc, tată, [19]78-[20]25. Îmi vei lipsi mereu.”

O altă postare sfâșietoare îl arată ținând mâna tatălui său, cu mesajul: „Sinuciderea nu e niciodată răspunsul, cere ajutor. Sună la 111 sau 999. Te rugăm, nu-ți lua viața, ne este dor de tine, tată.”

Într-o declarație oficială, clubul Liverpool a transmis: „Gândurile tuturor celor din club sunt alături de familia și prietenii lui Matt în aceste momente devastatoare.”

