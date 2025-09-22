Antrenorul englez Matt Beard a murit la doar 47 de ani. Este o veste care a îndoliat lumea fotbalului internațional. De-a lungul carierei, el a fost pe banca unor echipe importante din Anglia și din străinătate, obținând performanțe notabile, inclusiv două titluri cu Liverpool. În ultimii ani s-a întors la clubul de pe Mersey pentru a readuce echipa în elită, iar trecerea lui în neființă lasă un gol imens atât pentru fotbaliști, cât și pentru colegii de breaslă.

Matt Beard, unul dintre cei mai cunoscuți antrenori din fotbalul feminin englez, s-a stins din viață la vârsta de doar 47 de ani. Fostul tehnician al lui Liverpool și al altor echipe din WSL a lăsat în urmă o carieră plină de momente importante și trofee remarcabile.

Antrenorul englez Matt Beard a murit la doar 47 de ani

Fotbalul feminin din Anglia este în doliu! Antrenorul englez Matt Beard s-a stins din viață sâmbătă, pe data de 20 septembrie 2025, la vârsta de doar 47 de ani.

Vestea tristă a dus la numeroase reacții pe rețelele de socializare, iar Liverpool a transmis un mesaj emoționant în memoria fostului său antrenor.

Totodată, organizatorii campionatului englez au anunțat că înainte de startul meciurilor din primele două divizii se va ține un minut de reculegere în amintirea lui Matt Beard.

„Matt nu a fost doar un antrenor extrem de dedicat și performant, ci și o persoană cu o integritate reală și o mare căldură, pe care toți cei cu care a lucrat la club o vor aminti întotdeauna cu sinceră afecțiune”, a transmis echipa de fotbal Reds.

Deb, soția lui, mesaj dureros după moartea antrenorului de fotbal

Deb, soția lui Matt Beard, a transmis un mesaj dureros după moartea antrenorului de fotbal. Ea a fost cea care a anunțat că partenerul său de viață s-a stins din viață la vârsta de doar 47 de ani.

„Cu imensă tristețe anunțăm că frumosul nostru Matthews Beard a decedat în această seară (sâmbătă) la ora 19:28. A fost un soț, un tată, un fiu, un frate și un unchi iubitor. A fost un om extraordinar și atent, iubit de toți cei care au avut plăcerea să-l cunoască”, a comunicat și partenera lui de viață.

Matt Beard a avut o carieră impresionantă în fotbal

Matt Beard a avut o carieră importantă pe banca mai multor echipe din Women’s Super League, cel mai cunoscut episod fiind legat de Liverpool. Între anii 2012 și 2015 a reușit să câștige două titluri consecutive, în 2013 și 2014, oprind hegemonia pe care Arsenal o avea în campionat la acel moment.

După câțiva ani petrecuți la alte cluburi, antrenorul de fotbal s-a întors la formația de pe Mersey în anul 2021, reușind să o readucă în prima ligă.

De-a lungul timpului, antrenorul de fotbal a mai condus echipe precum West Ham, Chelsea, Boston Breakers, Millwall, Bristol City și, mai recent, Burnley.

La ultima sa experiență, el a demisionat după numai două partide disputate în această vară.

Sursa foto: Facebook

