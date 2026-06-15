Oana Zara, cerută în căsătorie de Bogdan Medvedi cu un inel de logodnă inspirat de inelul prințeselor de Wales, Diana și Kate Middleton: „Are o poveste aparte”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Bogdan Medvedi și Oana Zara s-au logodit după aproximativ un deceniu de relație. Cererea în căsătorie a avut loc la o petrecere unde cuplul a fost înconjurat de cei dragi.

Oana Zara și Bogdan Medvedi s-au logodit

Oana Zara a fost cerută în căsătorie de Bogdan Medvedi după o relație de aproximativ zece ani. Artistul avea inelul deja de jumătate de an, însă cererea s-a petrecut spontan, în timpul unei petreceri organizate de cuplu.

„Cam așa a fost capitolul «cerea în căsătorie». Am aflat ca are inelul de mai bine de jumătate de an și ieri out of the blue s-a întâmplat. Inelul are o poveste aparte pe care abia aștept să o împărtășesc cu voi, a fost creat cu multă dragoste.

Când l-am întrebat cum a luat decizia, mi-a zis: «Mi-am dat seama că așteptam de prea mult timp momentul perfect, locul perfect, și mereu căutam o scuză, ba ca nu sunt toți oamenii importanți din viața noastră, ba că nu e locul potrivit, contextul, anotimpul. Am inelul de mai mult de jumătate de an și m-am gândit că, dacă aș fi murit mâine, tu nu ai fi aflat niciodată că voiam să fac asta și eu nu aș fi apucat să văd în ochii tăi bucuria acelui «Da». Așa că am zis că o să fie cel mai sincer moment. Tu sigur nu te aștepți, ești și stresată cu organizarea petrecerii. Nu am pregătit nimic, nu mi-am făcut niciun speech. Mi-am dorit să fie din inimă».

A fost așa ca o revelație ziua de ieri, mi-am dat seama că viața e mult mai simplă de atât, noi o luam prea în serios și asta ne răpește bucuria pură”, a scris actrița în mediul online.

Citește și: Andreea Ibacka a luat o decizie importantă după divorțul de Cabral: „Mi-am amintit de promisiunea față de mine”

Inelul de logodnă, inspirat de inelul prințeselor de Wales, Diana și Kate Middleton

Oana Zara a fost cerută în căsătorie cu un inel de logodnă inspirat de inelul de logodnă al Prințesei Diana, cu care fiul cel mare al acesteia, Prințul William, a cerut-o în 2010 pe Kate Middleton.

Inelul lui Kate Middleton are un safir oval Ceylon de 12 karate, încrustat în aur alb de 18 karate și înconjurat de 14 diamante. În momentul în care Regele Charles a cerut-o de soție pe Diana, în 1981, bijuteria valora 37.500 dolari, potrivit People.

Cum s-au cunoscut Bogdan Medvedi și Oana Zara

Potrivit Ziare.com, Bogdan Medvedi și Oana Zara s-au cunoscut în 2014, la Media Music Awards din Sibiu. În trecut, fostul concurent de la „Vocea României” a povestit că s-a îndrăgostit la prima vedere de Oana, în timp ce Delia se afla pe scena evenimentului și cânta piesa „Pe Aripi de Vânt”, care a devenit o melodie specială pentru ei​.

De la ce pornesc certurile dintre ei

Într-un interviu pentru Spynews, Oana a povestit că relația lor este bazată pe încredere și acceptare, chiar dacă și între ei mai apar mici neînțelegeri. „Toate motivele pentru care ne certăm sunt banale: «Unde ai pus cheia de la mașină, de ce n-ai scos hainele din uscător». Acestea sunt motivele pentru care ne certăm. La noi cearta durează doar în momentul acela, când țipi și te enervezi. În rest, ne calmăm, râdem unul de altul când facem lucrurile astea, nu suntem deloc supărăcioși, nu ținem supărarea”, a spus Oana Zara.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News