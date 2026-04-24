Viorica de la Clejani, declarații despre cum se simte Fulgy, de când a fost internat la Obregia: „Tot noi suntem lângă el, nimeni altcineva”

Viorica de la Clejani a făcut declarații despre starea de sănătate a lui Fulgy, după ce acesta a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia. Cântăreața a vorbit deschis despre cum se simte tânărul care se află acum sub supraveghere medicală.

Viorica de la Clejani, declarații despre Fulgy

Viorica de la Clejani trece prin clipe dificile, după ce fiul ei, Fulgy, a fost ridicat și internat la psihiatrie.

Cântăreața a recunoscut că ultima perioadă a fost foarte grea pentru toată familia, dar încearcă să rămână optimistă și are încredere că fiul ei își va reveni complet.

Citește și: Fulgy spune că a fost la un „mic pas de a le lua viața” părinților lui, Viorica și Ioniță de la Clejani

Viorica de la Clejani a ținut să îi liniștească pe toți cei care s-au arătat îngrijorați de starea lui Fulgy.

Se pare că tânărul este pe mâini bune și primește toată îngrijirea de care are nevoie.

„Băiatul meu este foarte bine, este pe mâna unor medici care sunt de specialitate. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul medicilor, și cu voința lui și cu dragostea noastră… tot noi suntem lângă el, nimeni altcineva”, a spus Viorica de la Clejani.

Rudele nu au întrebat de Fulgy

Artista a ținut să precizeze că unele persoane din jur nu au dat nici măcar un telefon ca să întrebe cum se simte fiul ei.

Ea s-a arătat dezamăgită de faptul că nici măcar rudele nu s-au interesat de starea băiatului.

Citește și: Fulgy, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, vizat de un nou proces. Judecătorii îi vor stabili soarta înainte de Crăciun

„N-am primit un telefon sau un mesaj în privat să mă întrebe cineva ce face Fulgy, cum se simte, chiar dintre neamurile noastre. Ce pretenție să mai am de la alți oameni. O să fie bine, o să fim fericiți și mergem înainte”, a mai spus artista.

În ciuda acestor lucruri, Viorica de la Clejani își păstrează optimismul și spune că sănătatea este cea mai importantă, iar sprijinul familiei este tot ce contează în astfel de momente.

Vedeta a ținut să precizeze că întreagă familie îi este alături lui Fulgy și îl sprijină pentru ca acesta să își revină cât mai curând. Cu toate că familia ei trece printr-o perioadă extrem de complicată, Viorica s-a arătat încrezătoare că lucrurile vor fi mai bune, într-un final.

„Cel mai important lucru e să fii sănătos și să ai oameni lângă tine să te sprijine atunci când îți este greu. (…) O să trecem și peste asta”, a mai transmis ea.

