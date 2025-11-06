Nadina, pe numele ei adevărat Adina Gabriela Tihulcă, a anunțat în urmă cu câteva zile că este însărcinată. Artista și iubitul ei formează un cuplu de câteva luni, dar aceasta a mărturisit că își doreau foarte mult să devină părinți, iar acum visul lor a devenit realitate.

Nadina este însărcinată

Nadina, în vârstă de 28 de ani, este mai fericită ca oricând. Și-a întâlnit sufletul pereche și urmează să devină și mamă. După doar șase luni de relație, artista a fost cerută de soție și acum a aflat că va deveni mamă în primăvara anului viitor.

Cântăreața a ales să dea vestea cea mare prin intermediul unui videoclip și al unei piese scrise special pentru această ocazie.

„A venit timpul să împărtășim cu voi cea mai mare bucurie și binecuvântare pe care Dumnezeu ne-a trimis-o. Cum puteam să facem asta, dacă nu printr-o piesă care să exprime exact ceea ce simțim. O melodie scrisă de mine din suflet, în care se vor regăsi mulți viitori părinți, sunt sigură. Anul trecut pe vremea asta mă rugam pentru tot ce trăiesc acum”, a transmis Nadina pe pagina sa de Instagram.

„Vom fi părinți! Acum să vedem ce părere aveți. Ce credeți că o să fie bebelușul nostru? Băiețel sau fetiță?”, a mai scris artista în mediul online.

„Vreau să mulțumesc întregii mele echipe care a muncit la foc continuu pentru terminarea proiectului la timp. Orchestrație: Alex Stoica, Andrei Idu, Mihail Codreanu. Mix Master: On Music. Producător: On Music. Video: George Patriche”, a încheiat Nadina.

Cum și-a anunțat iubitul că va deveni tată

După ce a aflat că este însărcinată, Nadina a pus la cale un plan pentru a-i face o surpriză iubitului ei și pentru a-i da vestea cea mare într-un mod cât mai frumos. Astfel, artista a comandat un body cu un mesaj special și a luat câteva baloane albe.

Apoi, aceasta l-a chemat acasă pe logodnicul ei, spunându-i că nu îi mai pornește mașina și are nevoie de ajutor. În momentul în care bărbatul a ajuns, l-a dus în fața unei cutii în care se afla body-ul bebelușului cu mesajul: „Papi, ne vedem în martie”, precum și două teste de sarcină, ambele pozitive.

Nadina le-a mărturisit fanilor ei din mediul online că atât ea cât și iubitul ei își doreau de ceva timp să devină părinți. Totodată, ea le-a spus internauților cât de emoționată a fost când a aflat că va deveni mamă.

„A fost un amalgam de emoții, nu vă pot descrie în cuvinte ce am simțit atunci când am văzut cele două linii. Inițial, am crezut ca nu văd bine, mai ales ca sarcina a fost una extrem de dorită, nu a fost o simplă întâmplare. Ne-am lovit și de teste negative, de dezamăgire… Mereu vorbeam cu burtica și ne imaginam ca o să fie adevărat într-o bună zi”, a povestit ea.

„Când am fost la Mănăstirea Mihail și Gavril din Thasos, am luat o brățară micuță și albă, cu gândul ca o să i-o dăm lui bebe când o să vină pe lume. Atunci nu eram însărcinată. 26 de zile mai târziu, testul a ieșit pozitiv. Eu știu ca nimic nu este întâmplător și mai cred cu toată ființa mea în Dumnezeul nostru bun”, a mai spus Nadina.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Nadina și iubitul ei

Sursă foto: Instagram

