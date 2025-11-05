Femeia care a fost însărcinată timp de 21 de ani. La 48 de ani este bunică și așteaptă încă un copil

O femeie a uimit după ce a dezvăluit că a fost însărcinată aproape jumătate din viața ei. Femeia este însărcinată din nou, la 48 de ani, deși este și bunică. Povestea ei a șocat mai mulți internauți. Iată cum a fost posibil.
Femeia care a fost gravidă mai mult de jumătate din viață
Nichole Boggs, din SUA, a postat pe rețelele de socializare o listă cu toți anii în care a fost însărcinată cu cei 12 copii ai săi. În clip, ea apare în mijlocul camerei și dezvăluie anii în care a fost gravidă, începând cu 1998.
Nichole a fost însărcinată în anii 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 și 2022.
Și asta nu e tot — Nichole a dezvăluit că este însărcinată din nou.
„Anii în care am fost însărcinată (fie am dus sarcina până la termen, fie, din păcate, am pierdut o sarcină) însumează o parte din cei 21 de ani și din cei 27 de ani de căsnicie. Uau. Sunt recunoscătoare. Și nu aș schimba nimic. Astăzi, bunica (alias: Nana) și micuța Mary Elizabeth sunt în săptămâna 22 de sarcină!”
„Șeful final al suprapopulării”, „Ai auzit vreodată de prezervative?”, „Tu ai fost însărcinată toată viața mea. Eu m-am născut în ’98”, „Mă bucur că ți-a dat o pauză în 2010!”, „E timpul să te oprești”, „Doamne… imaginează-ți doar nota de plată de la supermarket.”, sunt doar câteva dintre comentariile la postarea femeii.
Nichole a fost șocată de comentariile negative primite.
„Am șters sute de mesaje obscene, vulgare și extrem de lipsite de respect. Știam că femeile pot fi răutăcioase – dar nu aveam idee cât gunoi și câtă mizerie pot scrie atât de mulți bărbați… bărbați maturi, care intră pe postarea unei femei de 48 de ani, făcută într-un ton pozitiv, pentru a celebra copiii pe care i-a primit – 11, în curând 12. Este dezamăgitor”, a fost mesajul femeii.
