Femeia care a fost însărcinată timp de 21 de ani. La 48 de ani este bunică și așteaptă încă un copil

O femeie a uimit după ce a dezvăluit că a fost însărcinată aproape jumătate din viața ei. Femeia este însărcinată din nou, la 48 de ani, deși este și bunică. Povestea ei a șocat mai mulți internauți. Iată cum a fost posibil.

Femeia care a fost gravidă mai mult de jumătate din viață

Nichole Boggs, din SUA, a postat pe rețelele de socializare o listă cu toți anii în care a fost însărcinată cu cei 12 copii ai săi. În clip, ea apare în mijlocul camerei și dezvăluie anii în care a fost gravidă, începând cu 1998.

Nichole a fost însărcinată în anii 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 și 2022.

Și asta nu e tot — Nichole a dezvăluit că este însărcinată din nou.

Acum, mama în vârstă de 48 de ani așteaptă cel de-al 12-lea copil, în timp ce devine și bunică.

Citește și: Ilona Brezoianu, probleme în sarcină cu puțin timp înainte să nască. Cu ce se confruntă actrița



„Anii în care am fost însărcinată (fie am dus sarcina până la termen, fie, din păcate, am pierdut o sarcină) însumează o parte din cei 21 de ani și din cei 27 de ani de căsnicie. Uau. Sunt recunoscătoare. Și nu aș schimba nimic. Astăzi, bunica (alias: Nana) și micuța Mary Elizabeth sunt în săptămâna 22 de sarcină!”

Internauții au rămas șocați

Deși Nichole este încântată să aibă o familie atât de numeroasă, se pare că oamenii din comentarii nu au împărtășit același entuziasm.

Acum, că este și bunică, mulți i-au spus că e timpul să nu mai rămână însărcinată.

Clipul a fost distribuit pe contul ei de Instagram, @mrsnicholeboggs, și a devenit viral, adunând peste 150.000 de aprecieri.

„Șeful final al suprapopulării”, „Ai auzit vreodată de prezervative?”, „Tu ai fost însărcinată toată viața mea. Eu m-am născut în ’98”, „Mă bucur că ți-a dat o pauză în 2010!”, „E timpul să te oprești”, „Doamne… imaginează-ți doar nota de plată de la supermarket.”, sunt doar câteva dintre comentariile la postarea femeii.

Citește și: Roxana Dobre, soția lui Florin Salam, este însărcinată. Manelistul a făcut anunțul: „Vom avea un bebeluș”

Nichole a fost șocată de comentariile negative primite.

„Am șters sute de mesaje obscene, vulgare și extrem de lipsite de respect. Știam că femeile pot fi răutăcioase – dar nu aveam idee cât gunoi și câtă mizerie pot scrie atât de mulți bărbați… bărbați maturi, care intră pe postarea unei femei de 48 de ani, făcută într-un ton pozitiv, pentru a celebra copiii pe care i-a primit – 11, în curând 12. Este dezamăgitor”, a fost mesajul femeii.

Urmărește-ne pe Google News