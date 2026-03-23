Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie, după ce a slăbit considerabil. Vedeta se simte excelent în pielea ei

Gabriela Cristea și-a etalat noua siluetă într-un costum de baie, iar urmăritorii au felicitat-o pentru rezultatele obținute. Fosta prezentatoare a postat câteva fotografii din vacanța în Italia și a ales să se afișeze în costum de baie, mai ales că acum se simte excelent în pielea ei.

Gabriela Cristea, apariție de senzație în costum de baie

Gabriela Cristea se află în vacanță în Italia, alături de familia sa. Ea a împărtășit cu urmăritorii săi câteva fotografii, printre care și ipostaze în care apărea în costum de baie.

Fanii au apreciat-o pentru că a reușit să slăbească spectaculos, iar fosta prezentatoare a mărturisit că se simte foarte bine.

Gabriela se află în vacanță alături de familia ei în Italia, acolo unde ea și soțul ei au cumpărat o casă. Întreaga familie a fost la spa, motiv pentru care fosta prezentatoare și-a etalat silueta.

După ce a acumulat mai multe kilograme, ea a decis să facă o schimbare majoră și să țină o dietă pentru a reveni la silueta de acum 10 ani.

Cum s-a îngrășat vedeta

Gabriela Cristea nu a apelat la nicio operație pentru a slăbi. Ea a sfătuit oamenii din mediul online să nu urmeze diete la întâmplare, ci să meargă la specialiști pentru a avea un regim personalizat.

Ea a vorbit despre cum s-a îngrășat și de ce, mărturisind că pandemia a fost de vină.

Pe mine m-a dat peste cap pandemia. A fost un șoc. A avut și părți foarte bune, dar și părți negative. Din cealaltă perspectivă, a faptului că am stat împreună, că am fost casnici, că am stat cu copiii, că am făcut diverse chestii pe acasă.

Am pierdut frâiele. Ajunsesem să mânânc compulsiv din cauza oboselii. Eu știu cine sunt, știu de ce am ajuns în situația asta și știu și cum să ies acum din toată situația asta”, a mărturisit vedeta.

Ce a făcut ca să slăbească

Cât despre slăbit, ea a spus că nu vrea să povestească despre ce a făcut, spunând că încă se află în proces și este superstițioasă.

„Am slăbit foarte mult. Mă îngrășasem foarte tare înainte să termin programul de televiziune. Nu o să povestesc acum pentru că încă sunt în proces de slăbire și sunt superstițioasă. Oricum am făcut o chestie foarte politically correct. Nu m-am operat, dacă asta era întrebarea.

Am slăbit 30 de kilograme. Când am terminat programul de televiziune, da, aveam. Adică în urmă cu un an și ceva.

Da, și foarte mulți specialiști au fost implicați. Nu vă gândiți doar să slăbiți, pentru că dacă vă apucați să slăbiți prost, vă cade părul, faceți tot felul de efecte secundare. Adică făceți-o cu cap și nu vă luați după ce zic Vasilica și Monica pe TikTok. Apelați la specialiști”, a spus vedeta în emisiunea lui Dan Capatos.

Ea nu a precizat dacă a apelat la injecții de slăbit cum au făcut alte vedete precum Andreea Popescu.

